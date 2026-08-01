डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट का ध्यान रखना, बॉडी को एक्टिव रखना, तनाव को कम करना और देसी असरदार नुस्खों का सेवन करना असरदार साबित होता है। हाई ब्लड शुगर के साथ जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल होता है। डायबिटीज मरीजों को हर खाने के बाद ब्लड शुगर हाई होने का खतरा सताता है इसलिए डायबिटीज मरीज डाइट का सेवन बेहद सोच विचार कर करते हैं।

टाइप-2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) के प्रबंधन में खान-पान और दवाओं के साथ-साथ डाइटरी सप्लीमेंट्स का सेवन असरदार साबित हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ सप्लीमेंट का सेवन करने की सलाह देते हैं जिन्हें अगर सही लाइफस्टाइल और डाइट के साथ लिया जाए तो आसानी से ब्लड शुगर के स्तर को नॉर्मल रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनका सेवन करके डायबिटीज को कंट्रोल रखा जा सकता है और उसके कौन-कौन से वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं।

बर्बेरिन (Berberine) कैसे डायबिटीज कंट्रोल करती है

बर्बेरिन एक प्राकृतिक यौगिक है, जो बारबेरी (Barberry) और गोल्डनसील (Goldenseal) जैसे पौधों से प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किया जाता रहा है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों में यह ब्लड ग्लूकोज कम करने, इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने में मदद कर सकता है। रिसर्च के अनुसार बर्बेरिन शरीर में AMP-Activated Protein Kinase (AMPK) नामक एंजाइम को सक्रिय करता है। AMPK को शरीर का मेटाबॉलिक मास्टर स्विच भी कहा जाता है। इसके सक्रिय होने से शरीर इंसुलिन का बेहतर उपयोग कर पाता है।

Metabolism और Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism में प्रकाशित एक मशहूर क्लिनिकल स्टडी के अनुसार, जब टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों को बर्बेरिन की 500 mg की खुराक दिन में 3 बार दी गई, तो उसने मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज की प्रमुख दवा है जितना ही असर दिखाया।

मैग्नीशियम (Magnesium)

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित एक बड़े मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि जिन लोगों के डाइट में मैग्नीशियम की मात्रा का सेवन किया, उनमें टाइप-2 डायबिटीज होने का खतरा 15% से 23% तक कम रहा। मैग्नीशियम (Magnesium) एक ऐसा जरूरी खनिज है, जो शरीर में 300 से ज्यादा जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। डायबिटीज मरीजों के लिए यह बेहद असरदार माना जाता है क्योंकि यह इंसुलिन के काम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है जो टाइप-2 डायबिटीज का प्रमुख कारण है। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत में सुधार करने में भी असरदार साबित होता है।

विटामिन D

विटामिन D केवल हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल में भी अहम भूमिका निभाता है। The New England Journal of Medicine (NEJM) में प्रकाशित D2d Trial के अनुसार, प्री-डायबिटीज (Pre-diabetes) वाले जिन लोगों में विटामिन D की कमी को पूरा किया गया, उनमें डायबिटीज में तब्दील होने का जोखिम 12% से 15% तक कम देखा गया। विटामिन D इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और पैंक्रियाज से इंसुलिन स्रावित करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार होता है और मानसिक सेहत में भी सुधार होता है।

मेथी दाना (Fenugreek)

भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली मेथी ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए सबसे चर्चित प्राकृतिक विकल्पों में से एक है। मार्किट में ये कैप्सूल, पाउडर या सीड एक्सट्रैक्ट के रूप में आराम से मिल जाती है। मेथी में घुलनशील फाइबर (Soluble Fiber) होता है, जो भोजन के बाद शुगर को तेजी से रक्त में जाने से रोकता है। International Journal for Vitamin and Nutrition Research में प्रकाशित एक अध्ययन में देखा गया कि रोजाना 10 ग्राम मेथी के बीज गर्म पानी में भिगोकर खाने वाले टाइप-2 डायबिटीज मरीजों के फास्टिंग ब्लड शुगर में 13% से 18% तक की गिरावट दर्ज की गई। मेथी में मौजूद गैलेक्टोमैनन (Galactomannan) नामक फाइबर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण (Digestive absorption) को धीमा कर देता है, जिससे खाने के बाद अचानक ब्लड शुगर नहीं बढ़ता।

जिनसेंग (Ginseng)

जिनसेंग (Ginseng) एक औषधीय जड़ी-बूटी है, जिसका उपयोग हजारों सालों से पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किया जाता रहा है। इसके पौधे की जड़ (Root) का उपयोग दवा और सप्लीमेंट बनाने में किया जाता है। अमेरिकन जिनसेंग इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाकर ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है।Journal of the American College of Nutrition और 2024 की हालिया सिस्टमिक समीक्षाओं के अनुसार, जिनसेंग सप्लीमेंट लेने से खाने के तुरंत बाद होने वाले ब्लड शुगर स्पाइक में काफी कमी देखी गई। यह कोशिकाओं में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट (Glucose Uptake) को बढ़ाता है और इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की रक्षा करता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए सप्लीमेंट्स के संभावित फायदे विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हैं, लेकिन इनके परिणाम हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज, किडनी, लिवर या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, या आप पहले से किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।