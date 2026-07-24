हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) को ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी बड़े लक्षण के दिल और धमनियों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है। दवाओं के साथ-साथ एक सही और संतुलित डाइट बीपी को नॉर्मल रेंज 120/80 mmhg में बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकियों के लिए 2020-2025 की डाइटरी गाइडलाइंस में सलाह दी गई है, कि रोज़ाना 2,300 mg से ज़्यादा सोडियम न लें, जो कि 1 टी-स्पून नमक के बराबर है। जबकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस और भी सख़्त हैं, जो रोज़ाना 1,500 mg से ज़्यादा सोडियम न लेने की सलाह देती हैं। एक औसत अमेरिकी रोज़ाना 3,440 mg सोडियम लेता है। पुरुष महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा सोडियम लेते हैं। पुरुष औसतन 4,240 mg सोडियम लेते हैं, जबकि महिलाओं का औसत इनटेक 2,980 mg प्रति दिन है। अमेरिका में सोडियम इनटेक का सिर्फ़ 11% हिस्सा घर में इस्तेमाल होने वाले नमक से आता है। ज्यादातर सोडियम प्रोसेस्ड फूड और बाहर खाना खाने से मिलता है। खाने में ज्यादा नमक का सेवन साइलेंट किलर डिजीज को बढ़ाने में अहम किरदार निभाता है।

रजिस्टर्ड डायटीशियन जिन्हें फूड, न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबिलिटी में मास्टर डिग्री प्राप्त है,जेसिका बॉल (Jessica Ball, M.S., RD)ने बताया हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार डाइट में फल, सब्जियां, लो-फैट डेयरी फूड, साबुत अनाज, चिकन, मछली, बीन्स और नट्स का सेवन असरदार होता है। कुछ फूड्स जैसे रेड मीट,मीठे ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड और अधिक नमक का सेवन कंट्रोल करके बीपी को नॉर्मल रखा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं को आराम देने और शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे फूड्स है जो बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।

केला (Banana) खाएं

एक मीडियम साइज के केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटैशियम होता है। पोटैशियम शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। केले को ओट्स, स्मूदी या ब्रेकफास्ट में शामिल किया जा सकता है। रोज केला का सेवन आपके बीपी को नॉर्मल रखने में मदद करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) और द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि डेली डाइट में पोटैशियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे केला खाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (Systolic BP) में औसतन 4 से 8 mmHg की गिरावट देखी जाती है।

एक आलू (Potato) कर सकता है मदद

एक मीडियम साइज के सफेद आलू में लगभग 620 मिलीग्राम पोटैशियम और शकरकंद में लगभग 540 मिलीग्राम पोटैशियम होता है। अगर आप रोजाना एक आलू का सेवन बेक या रोस्ट करके करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल रहता है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री (JAFC) के एक क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार, बिना तेल-मसाले के बैक या स्टीम करके खाया गया आलू धमनियों (Arteries) की जकड़न को कम करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि आलू में मौजूद विशेष एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम का मेल धमनियों में रक्त प्रवाह को सुचारू बनाकर हाइपरटेंशन के जोखिम को घटाता है।

चुकंदर (Beetroot) करता है मदद

चुकंदर का सेवन करने से बीपी को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। एक कप चुकंदर में लगभग 440 मिलीग्राम पोटैशियम पाया जाता है। चुकंदर और इसका जूस प्राकृतिक नाइट्रेट्स से भरपूर होते हैं, जो रक्त प्रवाह बेहतर बनाने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद कर सकता हैं। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन और हाइपरटेंशन (Hypertension – AHA Journal) में प्रकाशित एक प्रसिद्ध स्टडी के अनुसार, रोजाना 250 ml चुकंदर का जूस या 1 कप चुकंदर का सेवन करने से 24 घंटे के अंदर सिस्टोलिक बीपी लगभग 8 mmHg तक कम हो जाता है।

पालक (Spinach) खाएं

करीब 3 कप कच्चे पालक से लगभग 475 मिलीग्राम पोटैशियम मिलता है। पालक कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो ब्लड वैसल्स को आराम देने में मदद करता हैं। आप रोजाना पालक का सेवन उसका सूप बनाकर या सब्जी के रूप में कर सकते हैं। Nutrients Journal की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7 दिनों तक हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक का सेवन करने से नसों की स्टिफनेस (Stiffness) काफी कम हो जाती है, जिससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी कंट्रोल में आ जाते हैं।

बीन्स और दालें (Beans & Legumes) बीपी कंट्रोल करने के लिए जरूरी

बीन्स और दालें पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं। एक कप सफेद बीन्स में लगभग 615 मिलीग्राम पोटैशियम और 89 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अगर डिब्बाबंद बीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें पहले पानी से धो लें ताकि अतिरिक्त सोडियम कम हो जाए। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में प्रकाशित 8 क्लिनिकल ट्रायल्स के मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में नियमित रूप से दालों और बीन्स को शामिल किया, उनके बीपी में बिना दवा के भी काफी सुधार देखा गया।

सादा दही खाएं

लो-फैट सादा दही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। एक कप लो-फैट दही में लगभग 415 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें ताजे फल मिलाए जा सकते हैं।

इन बात का भी ध्यान रखें

केवल डाइट बदलने से ब्लड प्रेशर पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता। नियमित व्यायाम, सीमित नमक का सेवन, स्वस्थ वजन बनाए रखना, धूम्रपान और शराब से दूरी तथा डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेना भी जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी कोई बीमारी है, तो अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही खानपान और उपचार अपनाएं।