High Uric Acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में असरदार है ये 4 तरह के फूड्स, जानिए कैसे

home remedies to control high uric acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप सेब के सिरके का सेवन करें।

uric acid control diet: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप अजवाइन के बीज का सेवन करें जल्द यूरीन के जरिए बाहर निकलेगा यूरिक एसिड। PHOTO-FREEPIK

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram