किशमिश का इस्तेमाल आमतौर पर मिठाइयों, खीर और कई तरह के पकवानों में किया जाता है। सुबह खाली पेट भीगी किशमिश खाने की सलाह भी आपने कई बार सुनी होगी। आयुर्वेद में किशमिश को पोषण देने वाला फल माना गया है। इसे रातभर पानी में भिगोकर खाने से यह नरम हो जाती है और इसे सुबह की डाइट में शामिल करना आसान होता है।

किशमिश में फाइबर, प्राकृतिक शुगर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या भीगी किशमिश खाने से सच में पाचन बेहतर होता है और त्वचा को फायदा मिलता है? आइए जानते हैं इसके फायदे, सेवन का सही तरीका और जरूरी सावधानियां।

पाचन और कब्ज की समस्या में मिल सकती है राहत

अगर आपको अक्सर कब्ज या पेट साफ होने में परेशानी होती है, तो भीगी हुई किशमिश आपकी डाइट में मददगार हो सकती है। किशमिश में फाइबर होता है, जो मल त्याग को नियमित रखने में मदद करता है। इसे रातभर पानी में भिगोने से किशमिश नरम हो जाती है और इसे चबाना आसान होता है। हालांकि, कब्ज की समस्या लगातार बनी रहती है, तो केवल किशमिश पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

शरीर को मिलती है ऊर्जा

किशमिश में प्राकृतिक शर्करा, मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मौजूद होती है। ये शरीर को ऊर्जा देने में मदद करती हैं। सुबह नाश्ते के साथ थोड़ी मात्रा में भीगी किशमिश खाने से दिन की शुरुआत में ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि, इसे संपूर्ण नाश्ते का विकल्प नहीं समझना चाहिए। शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा और अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है।

एंटीऑक्सीडेंट से मिल सकता है फायदा

किशमिश में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में किशमिश का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, सिर्फ भीगी किशमिश खाने से किसी बीमारी से बचाव या उसका इलाज होने की गारंटी नहीं है।

हड्डियों और मांसपेशियों के लिए उपयोगी पोषक तत्व

किशमिश में पोटैशियम और कुछ मात्रा में कैल्शियम, आयरन तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं। पोटैशियम शरीर में मांसपेशियों और नसों के सामान्य कामकाज में मदद करता है। किशमिश में मौजूद पोषक तत्व संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, इसे कैल्शियम या आयरन की कमी दूर करने का अकेला उपाय नहीं माना जाना चाहिए।

दिल की सेहत के लिए संतुलित आहार का हिस्सा

किशमिश में मौजूद पोटैशियम सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में भूमिका निभाता है। इसमें फाइबर और पॉलीफेनॉल भी होते हैं, जो हृदय के अनुकूल खानपान का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन दिल को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, कम नमक वाला संतुलित भोजन और धूम्रपान से दूरी भी जरूरी है। केवल किशमिश खाने से हृदय रोगों का जोखिम खत्म नहीं होता।

त्वचा के लिए भी हो सकती है फायदेमंद

किशमिश में मौजूद पॉलीफेनॉल और अन्य एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में भूमिका निभाते हैं। पर्याप्त पानी पीने और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने के साथ किशमिश का सेवन भी स्वस्थ खानपान का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, यह दावा करना सही नहीं होगा कि सुबह भीगी किशमिश खाने से त्वचा अपने आप चमकने लगेगी या मुंहासे खत्म हो जाएंगे।

आयुर्वेद में किशमिश को क्यों माना जाता है उपयोगी?

आयुर्वेद में किशमिश को ‘द्राक्षा’ से जुड़ा पौष्टिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इसका स्वाद मीठा और प्रकृति शीतल मानी जाती है। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त को संतुलित करने वाले आहार के रूप में भी बताया जाता है।

रातभर भिगोकर सुबह किशमिश खाने की परंपरा इसलिए प्रचलित है, क्योंकि पानी में भीगने से यह नरम हो जाती है और आसानी से खाई जा सकती है। हालांकि, आयुर्वेद में बताए गए सभी पारंपरिक दावों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। किसी बीमारी के इलाज के लिए केवल किशमिश पर निर्भर रहना उचित नहीं है।

सुबह भीगी किशमिश खाने का सही तरीका क्या है?

भीगी किशमिश तैयार करना काफी आसान है। इसके लिए इन स्टेप्स को अपनाएं:

सबसे पहले एक छोटी मुट्ठी किशमिश को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें।

इसे एक साफ गिलास या कटोरी में डालकर पानी में भिगो दें।

बर्तन को ढककर रातभर के लिए रख दें।

सुबह किशमिश को पानी से निकालकर खा सकते हैं। चाहें तो भिगोने वाले पानी को भी पी सकते हैं।

इसे नाश्ते के साथ या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ खाएं।

ध्यान रखें कि किशमिश भिगोने से उसकी बनावट और नमी बदलती है, लेकिन इससे उसकी सारी प्राकृतिक शर्करा खत्म नहीं होती। इसे खाने के लिए किसी खास समय का पालन करना अनिवार्य नहीं है।

एक दिन में कितनी किशमिश खानी चाहिए?

किशमिश की मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य और पूरे दिन के खानपान पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर थोड़ी मात्रा, जैसे 15-20 ग्राम किशमिश, से शुरुआत की जा सकती है। यह कोई अनिवार्य या सभी के लिए उपयुक्त मात्रा नहीं है।

किशमिश को भिगोने से उसमें मौजूद प्राकृतिक शुगर खत्म नहीं होती। इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा खाने से बचना चाहिए। अगर आप वजन नियंत्रित कर रहे हैं या ब्लड शुगर की समस्या है, तो इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान दें। किशमिश को अधिक मात्रा में खाने से कैलोरी और शुगर का सेवन बढ़ सकता है।

किन लोगों को किशमिश खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए?