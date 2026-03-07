क्या आप अक्सर पेट में भारीपन, गैस या सुबह पेट साफ न होने जैसी समस्याओं से जूझते हैं? आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि एक साफ कोलन (Colon) लंबी उम्र और स्फूर्ति की पहली शर्त है। खराब लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड फूड के कारण हमारी आंतों में गंदगी जमा होने लगती है, जो धीरे-धीरे पूरे शरीर को सुस्त बना देती है। राहत की बात यह है कि आपकी रसोई में ही कुछ ऐसे सुपरफूड्स मौजूद हैं, जिनका जूस आंतों को गंदगी को फ्लश करने और माइक्रोफ्लोरा को पुनर्जीवित करने की ताकत रखता है।

योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Hansa Yogendra) के मुताबिक अगर आप आंतों को हेल्दी रखना चाहते हैं और आंतों को भीतर से साफ कर पाचन तंत्र को फिर से नया जैसा बनाना चाहते हैं तो आप चुकंदर और अदरक के जूस का सेवन करें। ये जूस आंतों की सूजन कंट्रोल करता है, आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आंतों में जमा मल को भी साफ करता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि ये जूस कैसे असरदार साबित होता है।

आंतों के लिए चुकंदर का जूस क्यों फायदेमंद है?

चुकंदर का जूस पाचन तंत्र और आंतों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये जूस आंतों को साफ रखने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की गतिविधि को संतुलित करता है, जिससे कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। चुकंदर में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर पाया जाता है, जो मल को नरम बनाता है और उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे आंतों की सफाई होती है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है।

Journal of Food Science and Technology के अनुसार, चुकंदर फाइबर और लिग्निन (Lignin) का बेहतरीन स्रोत है। ये फाइबर आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। यह मल को भारी (Bulk) बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से खत्म होती है। इसे आंतों की नेचुरल क्लीनिंग मशीन माना जाता है। चुकंदर में मौजूद बेटोनिन (Betanin) नामक एंटीऑक्सीडेंट शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे आंतों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और उनकी कार्यक्षमता बेहतर रहती है।

चुकंदर का जूस आंतों में मौजूद Good Bacteria को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, जो पाचन और इम्यून सिस्टम दोनों के लिए जरूरी होते हैं। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण आंतों की सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं, जिससे पेट दर्द और जलन जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है। चुकंदर को उसका गहरा लाल रंग बीटालेन (Betalains) नामक पिगमेंट से मिलता है। Nutrients जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार बीटालेन में शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह आंतों में होने वाली जलन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) के लक्षणों को कम करने में मददगार है।

आंतों के लिए अदरक कैसे फायदेमंद है?

अदरक को पाचन तंत्र के लिए बेहद असरदार प्राकृतिक औषधि माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से अदरक का सेवन करने से पाचन तंत्र सक्रिय रहता है और भोजन को पचाने की प्रक्रिया बेहतर होती है। अदरक शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रिय करने में मदद करती है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। इससे गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो आंतों की इंफ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे पेट दर्द, ऐंठन और भारीपन जैसी दिक्कतों में आराम मिल सकता है।

European Journal of Gastroenterology & Hepatology में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अदरक पेट में भोजन के रुकने के समय को कम करता है। अदरक का सेवन आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को संतुलित रखने में भी मदद करता है। ये पाचन को मजबूत बनाने के साथ-साथ इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाने में भूमिका निभाती हैं। हालिया अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अदरक आंतों की दीवार के टाइट जंक्शन (Tight Junctions) को मजबूत करता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन को खून में जाने से रोकता है, जिसे मेडिकल भाषा में लीकी गट कहा जाता है। अदरक आंतों की सुरक्षा परत (Mucosal Lining) को हेल्दी रखता है।

जूस कैसे तैयार करें?

इस जूस को बनाने के लिए एक मीडियम साइज का चुकंदर काटकर मिक्सर में डालें और उसमें थोड़ा अदरक मिलाएं। चाहें तो इसमें हल्दी और काली मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं। जूस को छानकर सुबह खाली पेट पिएं, इससे पाचन बेहतर होता है और आंतों की सेहत को फायदा मिल सकता है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी ‘डिटॉक्स डाइट’ या जूस को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं।