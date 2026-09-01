केला एक ऐसा फल है, जो लगभग पूरे साल आसानी से मिलता है। इसकी कीमत भी आमतौर पर दूसरे फलों की तुलना में कम होती है, इसलिए इसे हर आय वर्ग के लोग आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्वाद में मीठा और आसानी से उपलब्ध होने के बावजूद केले को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि केला कब्ज में खाना चाहिए या लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए इसका सेवन करना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि पका हुआ केला कब्ज करता है, जबकि कुछ लोग कच्चे केले को कब्ज से राहत दिलाने वाला मानते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस भ्रम के बीच वास्तविकता को समझा जाए। आखिर क्या केला वाकई कब्ज में राहत दिलाने में मदद करता है या इससे कब्ज की समस्या बढ़ सकती है?

MOC कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली की ऑन्कोलॉजी डाइटिशियन Dt. मांसी यादव ने जनसत्ता को बताया कि लोगों के बीच अक्सर यह मिथ है कि केला खाने से कब्ज होती है और यह केवल लूज मोशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि, केले का असर उसकी पकने की अवस्था और व्यक्ति की पाचन क्षमता के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। पके केले में मौजूद फाइबर कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, जबकि कच्चे या कम पके केले में रेसिस्टेंट स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जिसका असर कुछ लोगों में अलग हो सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कब्ज और लूज मोशन की स्थिति में केले का सेवन किस तरह किया जाना चाहिए और कैसा केला ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

क्या केला कब्ज की समस्या में मदद करता है?

डायटीशियन मानसी ने बताया केला फाइबर का अच्छा स्रोत है और इसमें खास तौर पर सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। सॉल्युबल फाइबर पानी को अवशोषित कर जेल जैसी संरचना बना सकता है, जिससे मल की बनावट और आंतों के मूवमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि, कब्ज में केला कितना मदद करेगा, यह व्यक्ति की पाचन क्षमता, कब्ज के कारण और केले के पकने की अवस्था पर भी निर्भर करता है। पका हुआ केला सामान्य तौर पर डाइट में शामिल किया जा सकता है और कुछ लोगों में यह कब्ज से राहत देने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद पेक्टिन एक प्रकार का सॉल्युबल फाइबर है, जो आंतों के लिए अपेक्षाकृत कोमल होता है। हालांकि, हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोगों को केले से मल त्याग में आसानी होती है, जबकि कुछ लोगों में इससे कब्ज की शिकायत बढ़ सकती है।

कच्चे या हल्के हरे केले का कब्ज पर क्या असर होता है?

केला जितना कम पका होता है, उसमें रेसिस्टेंट स्टार्च की मात्रा उतनी अधिक हो सकती है। कुछ लोगों में अधिक मात्रा में रेसिस्टेंट स्टार्च पचाने में कठिनाई, गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को पहले से कब्ज या पेट फूलने की शिकायत है तो कच्चे या बहुत कम पके केले का सेवन उसकी समस्या को बढ़ा सकता है। हालांकि पका हुआ केला केवल कब्ज के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ मामलों में लूज मोशन या डायरिया के दौरान भी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। केले में मौजूद पेक्टिन और अन्य पोषक तत्व मल की स्थिति को सामान्य करने में मदद कर सकते हैं।

एक दिन में कितना केला खाना चाहिए?

एक मीडियम आकार का केला करीब 100–120 ग्राम का हो सकता है और इससे लगभग 3 ग्राम डाइटरी फाइबर मिल सकता है। इसलिए सामान्य डाइट में एक मध्यम केला शामिल किया जा सकता है। हालांकि, कब्ज दूर करने के लिए केवल एक केला खाना पर्याप्त नहीं है। पूरी डाइट में पर्याप्त फाइबर, पानी और शारीरिक गतिविधि का होना भी जरूरी है।

केला खाने से कब्ज होता है या दूर होता है?

केला कब्ज करता है यह बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती। पके हुए केले से कई लोगों को कब्ज में राहत मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों में केला खाने के बाद कब्ज या पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। इसलिए यह काफी हद तक व्यक्ति की पाचन क्षमता, केले की पकने की अवस्था और कुल डाइट पर निर्भर करता है। अगर केला खाने के बाद लगातार कब्ज बढ़ता है, तो पपीता जैसे अन्य फाइबर युक्त फलों को आजमाया जा सकता है।

कब्ज में केला खाते समय पानी पीना चाहिए?

केले के साथ पानी पीने पर कोई विशेष नुकसान या इंटरेक्शन नहीं होता। पर्याप्त पानी पीना कब्ज की स्थिति में जरूरी है, क्योंकि फाइबर के साथ पर्याप्त तरल पदार्थ लेने से मल को नरम रखने और नियमित bowel movement को सपोर्ट करने में मदद मिलती है।

क्या केले को दूध के साथ खाया जा सकता है?

डायटीशियन मानसी ने बताया केले को दूध के साथ लेने से हर व्यक्ति को ब्लोटिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह व्यक्ति की डाइजेस्टिबिलिटी और दूध को पचाने की क्षमता पर निर्भर करता है। केला और दूध मिलाकर बनाना शेक या स्मूदी के रूप में लिया जा सकता है। इसमें ओट्स या डेट्स मिलाने पर यह अधिक पौष्टिक और कैलोरी वाला मील बन सकता है।

IBS में केला खाना सही है?

IBS यानी Irritable Bowel Syndrome वाले लोगों में खाने का चुनाव व्यक्ति के लक्षणों के अनुसार किया जाता है। Low-FODMAP डाइट IBS के कुछ मरीजों में पेट फूलने, गैस और अन्य लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। डायटीशियन के मुताबिक पका हुआ केला Low-FODMAP विकल्पों में शामिल किया जा सकता है, जबकि केले की मात्रा और व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखना जरूरी है।

कब्ज के साथ ब्लोटिंग हो तो क्या करें?

अगर केला खाने के बाद पेट फूलना, गैस या कब्ज बढ़ता है, तो उसे जबरदस्ती डाइट में शामिल करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए कच्चा या कम पका केला समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी सहनशीलता के अनुसार पके केले की कम मात्रा ले सकता है या पपीता जैसे दूसरे फलों का विकल्प चुन सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी पर आधारित है। कब्ज, दस्त, IBS या कैंसर जैसी स्थितियों में डाइट की जरूरत व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। किसी भी खाद्य पदार्थ को अपनी डाइट से पूरी तरह हटाने या शामिल करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह लें।