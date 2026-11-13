आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और थकान होना आम बात है। ऑफिस में घंटों बैठकर काम करना, लगातार मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करना और शारीरिक गतिविधियों की कमी का असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। कई लोगों को पीठ, कमर और कंधों में दर्द या अकड़न की शिकायत होने लगती है। वहीं, दिनभर की भागदौड़ के बाद दिमाग भी थका हुआ महसूस करता है।

ऐसे में अगर आप कोई ऐसा आसान योगासन ढूंढ रहे हैं, जिसे करने में ज्यादा मेहनत न लगे और शरीर को आराम भी मिले, तो बालासन आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे अंग्रेजी में चाइल्ड पोज (Child’s Pose) कहते हैं। यह एक आरामदायक योगासन है, जिसे शुरुआती लोग भी आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बालासन क्या है, इसे करने से क्या फायदे मिलते हैं और इसका सही तरीका क्या है।

क्या होता है बालासन?

बालासन योग का एक आसान और आराम देने वाला आसन है। संस्कृत में ‘बाल’ का मतलब बच्चा और ‘आसन’ का मतलब मुद्रा होता है। इस आसन को करते समय शरीर की स्थिति कुछ ऐसी होती है, जैसे कोई बच्चा घुटनों के बल बैठकर आगे की तरफ झुककर आराम कर रहा हो। इसी वजह से इसे चाइल्ड पोज कहा जाता है।

इस आसन में घुटनों के बल बैठकर शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की तरफ झुकाया जाता है और माथे को जमीन पर टिकाया जाता है। इसके बाद कुछ देर इसी स्थिति में रहकर धीरे-धीरे सांस ली जाती है।

योग करते समय भी इस आसन का इस्तेमाल आराम करने के लिए किया जाता है। अगर आप दूसरे योगासन करते हुए थक गए हैं, तो बीच में कुछ देर बालासन कर सकते हैं। इससे शरीर को आराम देने और सांसों पर ध्यान लगाने में मदद मिलती है।

बालासन करने से शरीर को मिलते हैं ये फायदे

बालासन देखने में भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन इसके अभ्यास से शरीर और मन दोनों को फायदा मिल सकता है। आइए जानते हैं इसके कुछ फायदे।

तनाव और बेचैनी कम करने में मददगार

अगर आप दिनभर काम के दबाव में रहते हैं या छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव महसूस करते हैं, तो बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन में शरीर को आराम मिलता है और आपका ध्यान सांसों पर रहता है। धीरे-धीरे और गहरी सांस लेने से मन को शांत करने में मदद मिल सकती है। दिनभर की भागदौड़ के बाद कुछ मिनट इस आसन में बिताना अच्छा महसूस करा सकता है।

पीठ और कमर के दर्द में मिल सकती है राहत

आजकल ज्यादातर लोग ऑफिस या घर पर घंटों बैठकर काम करते हैं। ऐसे में पीठ और कमर की मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है। बालासन करते समय जब आप शरीर को आगे की तरफ झुकाते हैं, तो पीठ और कमर की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आता है। इससे जकड़न कम करने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद मिल सकती है।

गर्दन और कंधों को मिलता है आराम

लगातार मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने से गर्दन और कंधों में दर्द या अकड़न हो सकती है। बालासन में हाथों को सामने की तरफ फैलाकर रखने से कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव आता है। इससे इन हिस्सों की मांसपेशियों को आराम मिल सकता है।

अच्छी नींद लेने में मिल सकती है मदद

अगर रात को सोते समय दिमाग में दिनभर की बातें चलती रहती हैं और आसानी से नींद नहीं आती, तो सोने से पहले कुछ देर बालासन कर सकते हैं। इस दौरान धीरे-धीरे सांस लेने और शरीर को आराम देने से मन शांत हो सकता है। इससे अच्छी नींद लेने में मदद मिल सकती है।

पाचन के लिए भी हो सकता है फायदेमंद

बालासन करते समय पेट और जांघों के बीच हल्का दबाव बनता है। माना जाता है कि इससे पाचन तंत्र की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, गैस, कब्ज या पेट से जुड़ी किसी बीमारी का इलाज सिर्फ इस योगासन से नहीं किया जा सकता।

कूल्हों और जांघों की अकड़न होती है कम

लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से कूल्हों और जांघों की मांसपेशियां अकड़ सकती हैं। बालासन करते समय इन हिस्सों में हल्का खिंचाव महसूस होता है। इससे शरीर की लचक बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

मानसिक थकान दूर करने में मददगार

कई बार शारीरिक काम न करने के बावजूद दिमाग बहुत थका हुआ महसूस होता है। ऐसे में बालासन कुछ देर के लिए खुद को आराम देने का अच्छा तरीका हो सकता है। इस आसन में आंखें बंद करके और सांसों पर ध्यान लगाकर बैठने से मन को सुकून मिल सकता है।

बालासन करने का सही तरीका क्या है?

बालासन करना काफी आसान है। इसे करने के लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती। बस एक योग मैट या साफ जगह होनी चाहिए। इसे करने का तरीका जान लें।

सबसे पहले योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिला लें और घुटनों को कूल्हों की चौड़ाई के बराबर रखें। अब धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए अपने कूल्हों को एड़ियों की तरफ ले जाएं। इसके बाद शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की तरफ झुकाएं। अपने माथे को जमीन पर टिकाने की कोशिश करें। अगर माथा जमीन तक नहीं पहुंच रहा है, तो तकिये या योग ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लें। अगर आप ज्यादा आराम करना चाहते हैं, तो हाथों को शरीर के दोनों तरफ भी रख सकते हैं। अब धीरे-धीरे और गहरी सांस लें। इस दौरान अपने कंधों और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी सुविधा के अनुसार 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक इसी स्थिति में रहें। आखिर में धीरे-धीरे हाथों का सहारा लेते हुए वापस बैठने की स्थिति में आ जाएं।

शुरुआत में इस आसन को ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं है। जितनी देर आपको आराम महसूस हो, उतनी देर ही इसका अभ्यास करें।

बालासन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

बालासन आसान जरूर है, लेकिन इसे करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

अगर आपके घुटनों या कूल्हों में चोट है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस आसन को न करें।

गर्भवती महिलाओं को बालासन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पेट पर दबाव न पड़े, इसके लिए आसन में बदलाव करना जरूरी हो सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर सिर को ज्यादा देर तक नीचे रखने से बचें।

अगर आपको स्लिप डिस्क या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

आसन करते समय सांस लेने में परेशानी, चक्कर या तेज दर्द महसूस हो तो तुरंत आसन से बाहर आ जाएं।

अगर एड़ियों पर बैठने में परेशानी हो, तो कूल्हों और एड़ियों के बीच तकिया या मुड़ा हुआ कंबल रख सकते हैं।

शरीर को जबरदस्ती आगे की तरफ न झुकाएं। अपनी सुविधा के हिसाब से ही अभ्यास करें।

बालासन के दूसरे तरीके भी हैं

अगर आपको सामान्य तरीके से बालासन करने में परेशानी होती है, तो इसके कुछ दूसरे तरीके भी आजमा सकते हैं।

वाइड नी बालासन (Wide Knee Child’s Pose)

इसमें दोनों घुटनों को सामान्य से थोड़ा ज्यादा फैलाकर रखा जाता है। इसके बाद कूल्हों को एड़ियों की तरफ ले जाकर शरीर को आगे झुकाया जाता है। इससे पेट और छाती को ज्यादा जगह मिलती है।

सपोर्टेड बालासन (Supported Child’s Pose)

अगर आपको जमीन पर माथा टिकाने या आगे झुकने में परेशानी होती है, तो पेट और छाती के नीचे तकिया या बोल्स्टर रख सकते हैं। इससे शरीर को सहारा मिलता है और आसन करना आसान हो जाता है।

रिलैक्स्ड बालासन (Relaxed Child’s Pose)

इस तरीके में हाथों को सामने फैलाने के बजाय शरीर के दोनों तरफ रखा जाता है। हथेलियां ऊपर की तरफ रहती हैं। इससे कंधों और बाजुओं को आराम देने में मदद मिल सकती है।

चेयर बालासन (Seated Child’s Pose)

अगर घुटनों के बल बैठना मुश्किल है, तो कुर्सी पर बैठकर भी इस आसन का एक आसान रूप किया जा सकता है। इसके लिए कुर्सी पर सीधे बैठें और पैरों को जमीन पर रखें। अब धीरे-धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की तरफ झुकाएं और हाथों को पैरों की तरफ ढीला छोड़ दें।

क्या बालासन दिल की धड़कन को भी सामान्य करने में मदद करता है?

बालासन को लेकर अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) में प्रकाशित एक मेडिकल केस रिपोर्ट में 27 साल की एक महिला का मामला सामने आया था। यह महिला सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया (SVT) नाम की समस्या से परेशान थी। इसमें दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला किशोरावस्था से ही बालासन करके अपनी तेज धड़कन को सामान्य करने की कोशिश करती थी। जब अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसने यह आसन किया, तो करीब 30 सेकंड के अंदर उसकी दिल की धड़कन सामान्य लय में लौट आई।

शोधकर्ताओं ने इसके पीछे वेगस नर्व (Vagus Nerve) की सक्रियता को एक संभावित वजह बताया। यह नस दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में भूमिका निभाती है। हालांकि, यह सिर्फ एक मरीज पर आधारित केस रिपोर्ट है। इसलिए इससे यह साबित नहीं होता कि बालासन हर व्यक्ति में दिल की धड़कन को सामान्य कर सकता है।

अगर आपको अचानक दिल की धड़कन तेज होने, सीने में दर्द, चक्कर आने या सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायत होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दिल से जुड़ी किसी भी समस्या में बालासन को इलाज का विकल्प न समझें।

किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है बालासन?

जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं और पीठ, कमर या कंधों में अकड़न महसूस करते हैं, उनके लिए बालासन एक आरामदायक स्ट्रेच हो सकता है। इसके अलावा, जो लोग योग की शुरुआत कर रहे हैं या दिनभर के तनाव के बाद कुछ देर शरीर और मन को आराम देना चाहते हैं, वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।

हालांकि, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस आसन को करें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी या चोट है, तो योग शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

रोजाना कितनी देर करना चाहिए बालासन?

अगर आप पहली बार बालासन कर रहे हैं, तो शुरुआत में 30 सेकंड से एक मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे-धीरे अपनी सुविधा के अनुसार इसका समय बढ़ा सकते हैं। इस दौरान सांसों को सामान्य और आरामदायक रखें। अगर किसी भी तरह का दर्द या परेशानी महसूस हो, तो आसन करना बंद कर दें।

(डिस्क्लेमर: बालासन एक आरामदायक योगासन है, जो तनाव कम करने और मांसपेशियों को हल्का खिंचाव देने में मदद कर सकता है। हालांकि, यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। योग का अभ्यास ट्रेंड एक्सप की देखरेख में करें।)

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आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और दिनभर की भागदौड़ के बीच शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। ऐसे में कुछ देर आराम करना बहुत जरूरी हो जाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।