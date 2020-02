Back Pain in Men and Women Cause, Symptoms, Remedy, Treatment: कमर दर्द लोगों के बीच एक आम समस्या हो गई है। खासतौर पर उनलोगों के लिए जो सिटिंग जॉब करते हैं। लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने के कारण कमर में दर्द की समस्या होने लगती है। इसके कारण काफी असहजता का सामना करना पड़ता है। बैक पेन किसी भी उम्र के लोगों के लोगों को हो सकती है। जैसे-जैसे लोग बूढ़े होते हैं, डिजेनेरेटिव डिस्क डीजिज जैसे कारकों के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। कमर दर्द को कम करने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए एक्सरसाइज करना एक बेहतर विकल्प होता है। साथ ही और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें फॉलो करके आप इस समस्या को कम कर सकते हैं-

एक्सरसाइज करें: पीठ या कमर दर्द होने पर उठना और हिलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, वॉक, योग, वॉटर एक्सरसाइज या एक अन्य कम प्रभाव वाली गतिविधि अक्सर पीठ और कमर दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। एक्सरसाइज से तनावग्रस्त मांसपेशियों को ढीला किया जा सकता है और एंडोर्फिन को मुक्त किया जा सकता है, जो नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती है।

स्ट्रेच करें: स्ट्रेच करना कमर और पीठ के दर्द से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। स्ट्रेचिंग 30 सेकंड या जब तक यह आरामदायक लगता है, तब तक ही करनी चाहिए। स्ट्रेच करना ना सिर्फ दर्द से राहत दिलाता है बल्कि शरीर को लचीला बनाने में भी मदद करता है।

आराम करें: कमर और पीठ दर्द से राहत पाने के लिए आराम करना बेहद जरूरी होता है। वैसे तो आमतौर पर डॉक्टर बॉडी को मूव करते रहने की सलाह देते हैं ताकि शरीर स्टिफ ना हो जाए। लेकिन दर्द जब असहनीय हो जाता है ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से दर्द से राहत मिलती है।

कोल्ड थेरेपी: कोल्ड थेरेपी सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है। कोल्ड थेरेपी आप कई तरीके से ले सकते हैं जैसे- कपड़े में बर्फ डालना, पैक ऑफ फ्रोजेन पीज़ या फिर कोल्ड जेल पैक। जब भी आपको दर्द महसूस हो तो इसे प्रभावित हिस्से पर रख लें। इससे आपको राहत मिलेगी।

हीट थेरेपी: हीट थेरेपी ब्लड फ्लो को बेहतर करता है जिससे दर्द से राहत मिलती है। हीट थेरेपी आप किसी भी रुप में ले सकते हैं। जैसे- हॉट शॉवर, हीट पैक या फिर हॉट टब में बैठना।

