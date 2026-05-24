कब्ज (Constipation) एक आम पाचन समस्या है, जिससे मल त्याग करने में दिक्कत होती है या पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। कई लोगों को रोजाना पेट साफ न होने, गैस, पेट फूलने, भारीपन और अपच जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खराब खानपान, फाइबर की कमी और शारीरिक रूप से एक्टिव न रहने के कारण कब्ज की बीमारी क्रोनिक कब्ज में तब्दील हो जाती है। आयुर्वेद में इस समस्या का सबसे अचूक और सुरक्षित तोड़ ‘त्रिफला चूर्ण’ (Triphala Churna) को माना गया है। योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने आंतों की गहरी सफाई और कब्ज से मुक्ति के लिए त्रिफला चूर्ण को असरदार बताया है। योग गुरु ने बताया अगर त्रिफला का सेवन सही तरीके से किया जाए तो पुरानी से पुरानी कब्ज का भी असरदार इलाज किया जा सकता है।

कब्ज के लिए जिम्मेदार कारक

कब्ज की मुख्य वजहें गलत खानपान, कम पानी पीना, फाइबर की कमी, देर रात खाना, शारीरिक गतिविधि कम होना और तनाव हो सकते हैं। लंबे समय तक कब्ज रहने पर यह पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती है और बवासीर जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकती है।

कब्ज दूर करने के लिए बाबा रामदेव ने बताया त्रिफला चूर्ण का सेवन

योग गुरु Baba Ramdev के अनुसार, कब्ज और पेट की सफाई के लिए त्रिफला चूर्ण एक असरदार आयुर्वेदिक उपाय माना जाता है। आमतौर पर रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने की सलाह दी जाती है। नियमित सेवन से सुबह पेट साफ होने में मदद मिल सकती है और पाचन बेहतर हो सकता है। हालांकि, किसी भी हर्बल उपाय को शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।

त्रिफला चूर्ण क्या है?

त्रिफला आयुर्वेद की एक पारंपरिक औषधि है, जो तीन फलों के मिश्रण से तैयार होती है। इसमें हरड़ (हरीतकी),बहेड़ा (बिभीतकी) और आंवला (अमलकी) शामिल है।

इन तीनों फलों को पाचन और शरीर की सफाई के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है।

त्रिफला चूर्ण कब्ज का आयुर्वेदिक इलाज कैसे करता है?

त्रिफला चूर्ण का सेवन मल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। त्रिफला में मौजूद हरड़ में प्राकृतिक रेचक (Laxative) गुण पाए जाते हैं। यह मल को मुलायम बनाने और आसानी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसका सेवन करने से आंतों की सफाई होती है। आयुर्वेद के अनुसार, त्रिफला आंतों में जमा गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार होता है। इससे पेट हल्का महसूस हो सकता है।

पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है

त्रिफला पाचन अग्नि को संतुलित करने में मदद करता है जिससे गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। ये चूर्ण आंतों की मूवमेंट को एक्टिव करता है, आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद करता है, जिससे भोजन सही तरीके से पचता है और मल त्याग आसान हो सकता है।

गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है

त्रिफला आंतों के हेल्दी बैक्टीरिया को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद में पेट और आंतों की सफाई के लिए एक लोकप्रिय उपाय माना जाता है।

त्रिफला सेवन करते समय रखें ये सावधानियां

जरूरत से ज्यादा मात्रा में सेवन न करें।

गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग डॉक्टर की सलाह लें।

दस्त या पेट दर्द होने पर सेवन रोक दें।

हेल्दी डाइट और पर्याप्त पानी के साथ ही इसका बेहतर असर देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर : यह लेख केवल सामान्य जानकारी और बाबा रामदेव द्वारा साझा किए गए आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है। त्रिफला चूर्ण पेट साफ करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने का एक बेहतरीन पारंपरिक उपाय है, लेकिन यह किसी गंभीर बीमारी या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का स्थायी डॉक्टरी इलाज नहीं है।