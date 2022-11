आयुष्मान खुराना Vertigo से जूझ रहे, जानिये क्या हैं इसके लक्षण और बीमारी की वजह

ayushmann vertigo experience: आयुष्मान खुराना को वर्टिगो की परेशानी है जिसमें कभी भी चलते फिरते चक्कर आने लगते हैं।

वर्टिगों बीमारी का उपचार इस बीमारी के कारण पर निर्भर करता है। बीमारी जिस कारण से हुई है उसे जानकर ही इलाज संभव होता है। (Source: Ayushmann Khurrana/Instagram)

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram