देश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।

इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने वाले इलाज के खर्च से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है। योजना के तहत देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में निर्धारित चिकित्सा पैकेज के अनुसार इलाज कराया जा सकता है।

इस योजना का दायरा सितंबर 2024 में और बढ़ाया गया, जब केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शामिल करने की मंजूरी दी। इस फैसले से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने का अनुमान लगाया गया।

ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है, कौन पात्र है, किन बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है और आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं, तो इन जरूरी नियमों को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है।

क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। यह केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है।

इस योजना की खास बात यह है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज के तहत इलाज कैशलेस होता है। यानी पात्र मरीज को कवर किए गए इलाज के लिए अस्पताल में पहले से पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती। यह सुविधा सरकारी और योजना में शामिल निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभार्थी देश के दूसरे राज्यों में भी सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना का लाभ उठा सकते हैं।

किन लोगों को मिलता है आयुष्मान भारत योजना का लाभ?

योजना के तहत मुख्य रूप से दो श्रेणियों के लोगों को स्वास्थ्य कवर दिया जाता है।

आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवार

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर की जाती है। इसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों और योजना के लागू पात्रता नियमों की अहम भूमिका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को पात्रता मिल सकती है, जो निर्धारित वंचना मानदंडों में आते हैं। इनमें कच्चे मकान में रहने वाले कुछ परिवार, 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क सदस्य न होने वाले परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है, भूमिहीन मजदूर परिवार और निर्धारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के परिवार शामिल हो सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों में पात्रता मुख्य रूप से निर्धारित असंगठित कामगार श्रेणियों से जुड़ी है। इनमें घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, सफाई कर्मचारी, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, मोची और कुछ अन्य श्रमिक वर्ग शामिल हो सकते हैं। हालांकि, केवल इनमें से किसी पेशे में काम करना अपने आप पात्रता की गारंटी नहीं है। लाभार्थी सूची में नाम और लागू नियमों के अनुसार पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है।

70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक

केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की मंजूरी दी। इस कैटेगरी में पात्रता के लिए आय, संपत्ति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की शर्त नहीं है।

इस प्रावधान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल सकता है। इसके लिए उन्हें ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ जारी किया जाता है। यदि परिवार पहले से आयुष्मान भारत योजना में शामिल है तो 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सदस्यों के लिए अलग अतिरिक्त कवर का प्रावधान है। वहीं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनका परिवार पहले से इस योजना में शामिल नहीं है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार परिवार के आधार पर कवर दिया जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या हैं खास नियम?

70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए योजना में कुछ विशेष प्रावधान हैं।

अलग कार्ड: पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाता है।

पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाता है। अतिरिक्त कवर: पहले से योजना में शामिल परिवारों के 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सदस्यों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त कवर मिल सकता है। यह कवर 70 वर्ष से कम उम्र के परिवार के सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होता।

पहले से योजना में शामिल परिवारों के 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सदस्यों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त कवर मिल सकता है। यह कवर 70 वर्ष से कम उम्र के परिवार के सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होता। निजी बीमा होने पर भी पात्रता: निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के अंतर्गत आने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के अंतर्गत आने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं: केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) या आयुष्मान CAPF जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों को लागू नियमों के अनुसार मौजूदा योजना और AB PM-JAY में से किसी एक को चुनना होता है।

इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन करने से पहले अपनी मौजूदा स्वास्थ्य योजना और पात्रता की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

आयुष्मान भारत योजना में कितना मिलता है स्वास्थ्य कवर?

इस योजना के तहत पात्र परिवार को एक वर्ष में अधिकतम 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। सामान्य लाभार्थियों के लिए यह राशि परिवार के आधार पर होती है और परिवार के सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं।

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में नहीं दी जाती। इसका इस्तेमाल योजना के तहत स्वीकृत अस्पताल में भर्ती और निर्धारित चिकित्सा पैकेज के खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता है। इलाज की वास्तविक उपलब्धता, पैकेज और भुगतान योजना के नियमों पर निर्भर करते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू अतिरिक्त कवर की व्यवस्था सामान्य परिवार कवर से अलग हो सकती है। इसलिए अपने परिवार की कैटेगरी के अनुसार उपलब्ध राशि की पुष्टि करना जरूरी है।

आयुष्मान भारत योजना में किन बीमारियों का इलाज होता है?

आयुष्मान भारत योजना के तहत विभिन्न मेडिकल स्पेशलिटीज में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा मिलती है। इनमें कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी से जुड़े निर्धारित पैकेज शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर:

हृदय रोग और कुछ हृदय संबंधी सर्जरी

कैंसर के कुछ निर्धारित उपचार

हड्डियों और जोड़ों से संबंधित ऑपरेशन

न्यूरोसर्जरी और रीढ़ से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं

गंभीर बीमारियों के लिए जरूरी अस्पताल में भर्ती और संबंधित उपचार

कुछ डे-केयर प्रक्रियाएं, जिनमें हर बार 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं होता

योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारियों को भी पात्र लाभार्थियों के लिए पहले दिन से कवर किया जाता है। हालांकि, किसी बीमारी, ऑपरेशन या उपचार का लाभ तभी मिलेगा, जब वह संबंधित पैकेज और अस्पताल के नियमों के अंतर्गत शामिल हो।

इलाज के दौरान कौन-कौन से खर्च शामिल होते हैं?

योजना के स्वीकृत पैकेज के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े कई खर्च कवर हो सकते हैं। इनमें डॉक्टर की जांच और परामर्श, इलाज, जरूरी दवाइयां, चिकित्सा सामग्री, जांच, अस्पताल में रहने का खर्च और निर्धारित उपचार से संबंधित अन्य सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

इसके अलावा, पात्र पैकेज के अनुसार भर्ती होने से पहले अधिकतम 3 दिन तक के संबंधित खर्च और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अधिकतम 15 दिन तक के संबंधित खर्च भी कवर हो सकते हैं। वास्तविक कवरेज संबंधित पैकेज और योजना के नियमों पर निर्भर करता है।

आयुष्मान भारत योजना में क्या-क्या कवर नहीं होता?

यह समझना जरूरी है कि योजना में हर तरह के इलाज या स्वास्थ्य खर्च का भुगतान नहीं किया जाता। सामान्य तौर पर नीचे लिखीं सेवाएं मानक अस्पताल भर्ती पैकेज के अंतर्गत कवर नहीं होतीं:

नियमित ओपीडी परामर्श, जिसमें अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं होती

अलग से कराए गए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट

कॉस्मेटिक सर्जरी

प्रजनन क्षमता से संबंधित कुछ उपचार

नशामुक्ति से जुड़े कुछ उपचार

अंग प्रत्यारोपण सहित कुछ प्रक्रियाएं, जिनकी पात्रता और कवरेज संबंधित पैकेज के नियमों पर निर्भर करती है

इनमें से किसी सेवा के लिए योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित अस्पताल के आयुष्मान मित्र या आधिकारिक पोर्टल से करनी चाहिए। केवल किसी बीमारी का नाम योजना से जुड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि उससे संबंधित हर खर्च कवर होगा।

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?

आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले अपनी पात्रता की जांच करना जरूरी है। इसके लिए आप नीचे दिए गए तरीके अपना सकते हैं:

योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://beneficiary.nha.gov.in/ पर जाएं।

उपलब्ध लाभार्थी लॉगिन विकल्प के जरिए मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से लॉगिन करें।

मांगी गई जानकारी भरकर अपने परिवार और पात्रता से संबंधित रिकॉर्ड खोजें।

यदि आपका नाम पात्र लाभार्थी रिकॉर्ड में है, तो पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करें।

जरूरत पड़ने पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), सूचीबद्ध अस्पताल के आयुष्मान मित्र या अधिकृत सहायता केंद्र से मदद लें।

70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड से संबंधित प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी भी आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आमतौर पर पहचान और लाभार्थी रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए आधार कार्ड और जरूरत के अनुसार राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्र और पहचान का सत्यापन भी जरूरी हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज व्यक्ति की कैटेगरी और आवेदन की प्रक्रिया के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले ऑफिशियल पोर्टल या ऑथराइज्ड सेंटर से दस्तावेजों की लिस्ट की पुष्टि कर लें।

आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल कैसे खोजें?

योजना में शामिल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के आधिकारिक पोर्टल पर देखी जा सकती है। लाभार्थी अपने राज्य, जिले और उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के आधार पर अस्पताल खोज सकते हैं।

अस्पताल में इलाज कराने से पहले यह जरूर जांच लें कि संबंधित अस्पताल योजना में सूचीबद्ध है और जिस बीमारी या प्रक्रिया का इलाज कराना है, उसका पैकेज वहां उपलब्ध है। अस्पताल के आयुष्मान मित्र से भी कैशलेस इलाज और आवश्यक फॉर्मेलिटीज की जानकारी ली जा सकती है।

आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी जरूरी बातें

योजना के सामान्य लाभार्थियों के लिए पात्रता निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और लाभार्थी रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है।

70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक आय संबंधी शर्त के बिना इस योजना के विस्तार के लिए पात्र हैं।

सामान्य परिवारों के लिए स्वास्थ्य कवर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक है।

इलाज का लाभ केवल निर्धारित पैकेज और सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलता है।

पात्र लाभार्थियों को कवर किए गए उपचार के लिए कैशलेस सुविधा मिलती है।

आयुष्मान कार्ड और ABHA हेल्थ आईडी अलग-अलग हैं। ABHA मुख्य रूप से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़ी पहचान है; यह अपने आप 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज का अधिकार नहीं देती।

कहां से लें अधिक जानकारी?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता, कार्ड और अस्पतालों से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in/ देख सकते हैं। लाभार्थी पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ पर भी पात्रता और कार्ड से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14555 पर संपर्क किया जा सकता है।

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