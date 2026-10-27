भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir)। इसका उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक मुफ्त और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इन केंद्रों पर सामान्य बीमारियों की जांच और इलाज से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग तक की सुविधाएं मिलती हैं। खास बात यह है कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) का कार्ड होना जरूरी नहीं है।

क्या है आयुष्मान आरोग्य मंदिर?

आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक पहल है। पहले इन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (Health and Wellness Centres) के नाम से जाना जाता था। इन केंद्रों को मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (Sub-Health Centres) और ग्रामीण व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary Health Centres) को अपग्रेड करके तैयार किया गया है।

इस पहल का मकसद केवल बीमारी होने पर इलाज उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को बीमारियों से बचाव, समय पर जांच, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जरूरत पड़ने पर आगे के इलाज की सुविधा देना भी है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों के लिए मुफ्त रखी गई हैं। इन केंद्रों के जरिए लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके आसपास ही उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, ताकि छोटी-मोटी परेशानियों या शुरुआती जांच के लिए उन्हें दूर के अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा केवल सामान्य बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है। यहां महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं।

गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल

इन केंद्रों पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कई जरूरी सेवाएं दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं की प्रसव से पहले जांच, मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह और जरूरी देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, नवजात शिशुओं की देखभाल और बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी सेवाएं भी दी जाती हैं।

महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी भी दी जाती है। इन सेवाओं का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान करना और मां व बच्चे की सेहत को बेहतर बनाए रखना है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की जांच

डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ऐसी समस्याएं हैं, जिनका समय पर पता न चलने पर आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। कई बार शुरुआती चरण में इनके लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ऐसे में नियमित जांच काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इन बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। जांच के दौरान किसी व्यक्ति में बीमारी के संकेत मिलने पर आगे की जांच, इलाज और जरूरत के अनुसार दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने की व्यवस्था की जा सकती है। मरीजों को बीमारी के प्रबंधन और नियमित फॉलो-अप के लिए भी सहायता दी जाती है। कैंसर की शुरुआती जांच

कैंसर का समय पर पता चलना इलाज के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तीन सामान्य प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनमें मुंह का कैंसर, महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर शामिल हैं।

इन केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार शुरुआती जांच की जाती है। अगर किसी व्यक्ति में कैंसर के संभावित लक्षण या संकेत मिलते हैं, तो उसे आगे की जांच और उचित इलाज के लिए संबंधित स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में भेजा जा सकता है। संक्रामक बीमारियों की जांच और देखभाल

संक्रामक बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। इसलिए इनकी पहचान और समय पर इलाज जरूरी है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में संक्रामक बीमारियों की पहचान, जांच और उनसे बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इन सेवाओं में स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार टीबी, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की जांच तथा प्रबंधन से संबंधित सहायता शामिल हो सकती है। इसके साथ ही लोगों को साफ-सफाई, संक्रमण से बचाव और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बारे में जागरूक किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं

शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। तनाव, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लंबे समय तक नजरअंदाज करने से व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जरूरत के अनुसार काउंसलिंग, शुरुआती स्क्रीनिंग और विशेषज्ञों के पास रेफर करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर बात करने और समय रहते मदद लेने का अवसर मिल सकता है। आंख, कान और गले की जांच

आंखों की रोशनी कमजोर होना, कान से जुड़ी समस्याएं या गले में परेशानी होना आम स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आंखों, कान, नाक और गले (ENT) से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इन केंद्रों पर शुरुआती जांच और जरूरत के अनुसार सलाह दी जा सकती है। अगर समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है, तो मरीज को आगे की जांच या इलाज के लिए संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किया जा सकता है। दांतों और मुंह की देखभाल

दांतों में दर्द, मसूड़ों की परेशानी और मुंह से जुड़ी अन्य समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मौखिक स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ की जांच और बुनियादी देखभाल से संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं।

इन सेवाओं के तहत लोगों को दांतों की सफाई, मुंह की स्वच्छता और दांतों से जुड़ी समस्याओं की पहचान के बारे में जानकारी दी जा सकती है। गंभीर परेशानी होने पर मरीज को दंत चिकित्सक या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा सकता है। बुजुर्गों की देखभाल

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। बुजुर्गों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द, चलने-फिरने में परेशानी और दूसरी पुरानी बीमारियों के कारण नियमित स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत पड़ सकती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच, पुरानी बीमारियों की निगरानी और जरूरी देखभाल से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। गंभीर या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए पेलिएटिव केयर यानी लक्षणों और तकलीफों को कम करने वाली देखभाल भी सेवा पैकेज का हिस्सा है। जरूरी दवाएं और जांच

आयुष्मान आरोग्य मंदिर की एक खासियत यह भी है कि यहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जरूरी दवाएं और जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है। पात्र सेवा पैकेज और केंद्र में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आवश्यक दवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त दिए जा सकते हैं।

इससे लोगों को सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए शुरुआती स्तर पर इलाज और आवश्यक जांच कराने में मदद मिलती है। हालांकि, सभी दवाएं और जांच हर केंद्र पर उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है। सुविधाएं स्थानीय संसाधनों और केंद्र की व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। आपातकालीन स्थिति में शुरुआती सहायता

किसी दुर्घटना या अचानक स्वास्थ्य समस्या के दौरान शुरुआती सहायता महत्वपूर्ण होती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुनियादी प्राथमिक उपचार और जरूरत पड़ने पर मरीज की स्थिति को स्थिर करने से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

अगर मरीज की हालत गंभीर है या उसे विशेषज्ञ इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, तो उसे उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किया जा सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर केंद्र में अस्पताल जैसी सभी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध हों, ऐसा जरूरी नहीं है। योग और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता

आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवल बीमारी की जांच और इलाज तक सीमित नहीं हैं। यहां लोगों को स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत योग, स्वास्थ्य जागरूकता और बीमारियों से बचाव से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं।

नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित खानपान और स्वस्थ आदतों के महत्व के बारे में जानकारी देकर लोगों को अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। टेली-कंसल्टेशन यानी ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह

कई अगर किसी मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह की जरूरत है और उसके आसपास विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, तो टेली-कंसल्टेशन की मदद ली जा सकती है। इसके जरिए मरीज स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकता है।

यह सुविधा खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जहां बड़े अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल होता है।

क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज मुफ्त मिलता है?

हां, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्देश्य सभी लोगों को मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए आयुष्मान भारत PM-JAY योजना का लाभार्थी होना जरूरी नहीं है।

हालांकि, यहां मिलने वाली सुविधाएं मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित हैं। अगर मरीज को जटिल बीमारी के इलाज, विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, तो उसे आगे के इलाज के लिए दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किया जा सकता है। संबंधित सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता केंद्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आयुष्मान भारत PM-JAY में क्या अंतर है?

दोनों का संबंध आयुष्मान भारत कार्यक्रम से है, लेकिन इनका उद्देश्य अलग-अलग है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर: इसका उद्देश्य लोगों को घर के पास मुफ्त बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां शुरुआती जांच, सामान्य बीमारियों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं तथा कई बीमारियों की स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।

इसका उद्देश्य लोगों को घर के पास मुफ्त बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां शुरुआती जांच, सामान्य बीमारियों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं तथा कई बीमारियों की स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। आयुष्मान भारत PM-JAY: यह पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराता है। इसका लाभ योजना के पात्रता नियमों और सूचीबद्ध अस्पतालों के अनुसार मिलता है।

आसान शब्दों में कहें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जबकि PM-JAY पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्च में आर्थिक मदद देती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ कैसे उठाएं?

आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी केंद्र पर जा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं:

नजदीकी केंद्र का पता लगाएं: इसके लिए अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता (ASHA), उप-स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। केंद्र पर जाएं: केंद्र के निर्धारित कार्य समय में जाकर अपनी स्वास्थ्य समस्या के बारे में बताएं। स्वास्थ्यकर्मी से परामर्श लें: वहां उपलब्ध कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO), नर्स या संबंधित स्वास्थ्यकर्मी से जांच और सलाह लें। जरूरत के अनुसार सेवाएं प्राप्त करें: उपलब्धता के अनुसार जरूरी जांच, दवाएं और टेली-कंसल्टेशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएं। जरूरत पड़ने पर रेफरल लें: अगर आपकी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर या अस्पताल में इलाज की जरूरत है, तो स्वास्थ्यकर्मी आपको आगे की चिकित्सा के लिए रेफर कर सकते हैं।

पहचान पत्र साथ रखना उपयोगी हो सकता है, खासकर पंजीकरण या डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए। हालांकि, केवल आयुष्मान भारत PM-JAY कार्ड नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना जरूरी नहीं है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्यों है महत्वपूर्ण?

देश में बड़ी संख्या में लोग सामान्य बीमारियों की जांच और इलाज के लिए भी दूर स्थित अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। इससे समय और पैसे दोनों खर्च होते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस समस्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इन केंद्रों के जरिए बीमारियों की शुरुआती पहचान, नियमित जांच, जरूरी दवाओं की उपलब्धता और समय पर रेफरल पर ध्यान दिया जाता है। इससे लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने और गंभीर समस्याओं का समय रहते पता लगाने में मदद मिल सकती है।

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देश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।