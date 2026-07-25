Blood Sugar Control Tips: भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल के कारण आज डायबिटीज एक साइलेंट किलर की तरह पैर पसार रही है। ब्लड शुगर लेवल को काबू में रखने के लिए डॉक्टरी दवाएं और इंसुलिन का सेवन सबसे जरूरी माना जाता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई और आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे सुपरफूड्स मौजूद हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में असरदार साबित हो सकते हैं। मेथी दाने से लेकर जामुन की गुठली तक, आयुर्वेद में कई ऐसी चीजों का जिक्र है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में मदद करती हैं।

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रूपाली जैन ने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ असरदार तरीके बताएं है। किचन में मौजूद कुछ फूड्स आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। एक्सपर्ट ने बताया कुछ सावधानियां अपनाकर आप डायबिटीज के स्तर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल करने में कौन-कौन से तरीके असरदार साबित हो सकते हैं।

कुल्थी (Horse Gram) के सूप का करें सेवन

डॉ. जैन के अनुसार कुल्थी प्रोटीन से भरपूर और हल्की पचने वाली दाल है। इसे हल्का भूनकर पाउडर तैयार करें और घी, जीरा, हींग, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च के साथ सूप बनाकर नाश्ते या दोपहर के भोजन में एक कटोरी लें आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एक्सपर्ट ने बताया जिन लोगों की पित्त प्रकृति अधिक है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करें।

मोरिंगा पाउडर वाली छाछ का करें सेवन

एक गिलास छाछ में एक चम्मच मोरिंगा पाउडर, अदरक, भुना जीरा, सेंधा नमक, पुदीना और हरा धनिया मिलाकर पी सकते हैं। यह पाचन के साथ ब्लड शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मददगार माना जाता है।

गेहूं की जगह राजगीर का चीला खाएं

डायबिटीज में रोज गेहूं की रोटी की बजाय सप्ताह में 1-2 बार राजगिरे के आटे का चीला खाया जा सकता है। इसमें लौकी, गाजर, जीरा, अजवाइन, तिल और मसाले मिलाकर तैयार किया जाता है। यह फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प है जो ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में मदद करता है।

अलसी वाला हेल्दी मुखवास

अलसी, सौंफ, अजवाइन, काले तिल और दूसरे सीड्स को अलग-अलग भूनकर तैयार किए गए मुखवास का सेवन खाने के बाद किया जा सकता है। इससे पाचन बेहतर रखने में मदद मिलती है और बॉडी को ओमेगा-3 फैटी एसिड भी मिलता है।

आंवला-मोरिंगा की आयुर्वेदिक गोली

आंवला चूर्ण, मोरिंगा पाउडर, गिलोय, हल्दी और काली मिर्च को मिलाकर शहद या घी की मदद से छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। डॉ. जैन के अनुसार इसे सीमित अवधि तक लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी हर्बल फूड का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, खासकर यदि आप डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं।

आयुर्वेद के अनुसार किन आदतों से बचें?

डॉ. रूपाली जैन के अनुसार ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

जरूरत से ज्यादा भोजन न करें।

देर तक सोना और दिन में अधिक सोने से बचें।

दही और दूध का अधिक सेवन न करें।

गुड़ और अधिक मीठे खाद्य पदार्थों से बचें।

नियमित व्यायाम और योग करें।

तनाव कम रखें।

रात का भोजन जल्दी करें और सोने से कम से कम 3 घंटे पहले खा लें।

बॉडी को एक्टिव रखें और आलस को दूर करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी आयुर्वेदिक सिद्धांतों, सामान्य न्यूट्रिशन गाइडलाइंस और विशेषज्ञों की रिसर्च पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई डायबिटीज की दवाओं या इलाज का विकल्प नहीं है। मधुमेह एक गंभीर और क्रोनिक बीमारी है, इसलिए अपनी डाइट में किसी भी आयुर्वेदिक फूड को शामिल करने या जीवनशैली में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या प्रमाणित क्लीनिकल डाइटिशियन से परामर्श जरूर लें। दवाओं में बिना डॉक्टरी सलाह के कोई बदलाव न करें।