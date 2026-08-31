Assam Doctor Cardiac Arrest: जरूरी नहीं है कि जो शख्स बाहर से पूरी तरह हेल्दी और फिट दिख रहा है वो अंदर से भी हेल्दी हो। असम में नगांव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 47 साल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. साहिन रहमान जिम में वर्कआउट कर रहे थे और उसी दौरान अचानक गिर पड़े और उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर रहमान की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। डॉक्टर रहमान रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, शरीर दुबला-पतला और पूरी तरह फिट था। डॉक्टर रहमान कई किलोमीटर दौड़ सकते थे, वजन उठाने की भी उनमें अच्छी खासी कैपेसिटी थी, पूरी तरह फिट इंसान जिम में वर्कआउट के दौरान गिर गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने फिट डॉक्टर को कार्डियक अरेस्ट आया उसका क्या कारण रहा। क्या केवल फिट दिखना हमेशा अच्छे हार्ट हेल्थ की गारंटी नहीं होता।

बेंगलुरु के स्पर्श अस्पताल के लीड कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. रंजन शेट्टी के अनुसार दिल की बीमारी किसी व्यक्ति के फिट दिखने या न दिखने पर निर्भर नहीं करती। कई बार शरीर में मौजूद कई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिनका पता नहीं चल पाता और वो जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती हैं। डॉक्टर शेट्टी ने बताया कि दिल की धड़कन में गंभीर गड़बड़ी, अत्यधिक तनाव, नींद की कमी या गंभीर डिहाइड्रेशन जैसी स्थितियां जोखिम बढ़ा सकती हैं। ऐसे लोग जो बाहर से पूरी तरह फिट है और हेल्दी दिखते हैं लेकिन वो अंदर से कमजोर हो सकते हैं।

फिट दिखने का खतरनाक भ्रम

दुबला-पतला शरीर, नियमित एक्सरसाइज, कम रेस्टिंग हार्ट रेट या लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता ये सभी बातें सकारात्मक लग सकती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज इस बात की पुष्टि नहीं करती कि व्यक्ति को कोई छिपी हुई दिल की बीमारी नहीं है। तेज या कठिन एक्सरसाइज के दौरान दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है।

एक हेल्दी हार्ट के लिए यह शारीरिक मेहनत के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोरोनरी आर्टरी में कोई समस्या हो, दिल की धड़कन में गंभीर गड़बड़ी हो या हृदय की संरचना से जुड़ी कोई बीमारी हो, तो अचानक बढ़ने वाला यह दबाव कुछ मामलों में गंभीर संकट पैदा कर सकता है। कई बार वर्कआउट किसी नई बीमारी को पैदा नहीं करता, बल्कि शरीर में पहले से मौजूद उस समस्या को सामने ला देता है, जिसके बारे में व्यक्ति को पहले पता नहीं था।

40 की उम्र के बाद क्यों बढ़ सकता है जोखिम?

40 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते किसी व्यक्ति की हार्ट हेल्थ बिगड़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे

बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल

हाई ब्लड प्रेशर

डायबिटीज

तंबाकू का सेवन

पर्याप्त नींद न लेना

लगातार तनाव

खराब डाइट

शराब का सेवन

फैमिली में हृदय रोग की हिस्ट्री

कुछ लोगों में जोखिम काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन्हें कभी कोई स्पष्ट चेतावनी या गंभीर लक्षण महसूस नहीं होते। भारत में यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हृदय रोग कई लोगों में अपेक्षाकृत कम उम्र में भी सामने आ सकता है।

डॉक्टर में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कारक

डॉक्टरों की जिंदगी में तनाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वे बीमारियों के लक्षण और जोखिम कारकों को अच्छी तरह जानते हैं। वे अपने मरीजों को पर्याप्त नींद लेने, एक्सरसाइज करने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने की सलाह देते हैं लेकिन डॉक्टर खुद ही अपना चेक अप करना भूल जाते हैं या लापरवाही बरतते हैं। डॉक्टरों की मसरूफियत ही उन्हें दिल के रोगों का शिकार बना देती है। लंबी शिफ्ट, नाइट ड्यूटी, बार-बार बाधित होने वाली नींद, मानसिक और भावनात्मक थकान, लगातार जिम्मेदारियां और मरीजों के बीच जल्दबाजी में खाना खाना ये सभी कारक उनकी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं जो उनकी सेहत को बिगाड़ते हैं। सालों तक शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी के विपरीत काम करना भी हेल्थ पर असर डाल सकता है। लगातार तनाव और खराब नींद हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती है, खासकर तब जब इनके साथ अन्य जोखिम कारक भी मौजूद हों।

वर्कआउट की तीव्रता करती है असर?

वर्कआउट के दौरान हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शरीर में एड्रेनालिन बढ़ता है, मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ज्यादातर लोगों के लिए यह प्रक्रिया सेहत के लिए बेहतर होती है। लेकिन वर्कआउट की तीव्रता बहुत मायने रखती है। जिस व्यक्ति को दिल की कोई ऐसी बीमारी हो, जिसका अभी तक पता नहीं चला हो, वह सामान्य दैनिक गतिविधियां बिना किसी परेशानी के कर सकता है। लेकिन जब वह अचानक बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करने लगता है, तो समस्या सामने आ सकती है। बहुत भारी वजन उठाना, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, अत्यधिक इंटेंस कार्डियो, पर्याप्त पानी न पीना या अपनी फिटनेस क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज करना शरीर और दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। एक व्यक्ति के शरीर के लिए जो वर्कआउट सही है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे व्यक्ति के लिए भी सुरक्षित हो।

इन वार्निंग साइन को नहीं करें नजरअंदाज

कुछ लोगों को कार्डियक समस्या से पहले कोई वार्निंग साइन नहीं मिलते, लेकिन कुछ लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं और वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

वर्कआउट के दौरान या तुरंत बाद इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए,

असामान्य रूप से सांस फूलना

सीने में दबाव या असहजता

बेहोशी या बेहोशी जैसा महसूस होना

अचानक चक्कर आना

दिल की धड़कन तेज या अनियमित महसूस होना

एक्सरसाइज करने की क्षमता में अचानक कमी आना

ये लक्षण हमेशा हृदय रोग के संकेत नहीं होते। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज के दौरान या तुरंत बाद दिखाई दें, तो इसे सिर्फ थकान, फिटनेस की कमी या खराब दिन समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेडिकल जांच कराना जरूरी है।

दिल की जांच कब करानी चाहिए?

दिल के रोगों से बचाव करने के लिए कुछ जांच का कराना जरूरी होता है। कुछ जांचें आपको मौत के मुंह से बचा सकती हैं।

कोलेस्ट्रॉल

ब्लड शुगर

मोटापा

हाई ब्लड प्रेशर की निगरानी करके आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। वर्कआउट के दौरान सीने में दर्द, असामान्य सांस फूलना, चक्कर आना, बेहोशी, धड़कन तेज या अनियमित महसूस होने जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत एक्सरसाइज बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी मेडिकल जांच या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले अपनी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें।