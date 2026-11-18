एंटीबायोटिक्स को अब तक बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज का सबसे बड़ा हथियार माना जाता रहा है। निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, खून में संक्रमण और सर्जरी के दौरान होने वाले इन्फेक्शन जैसी कई समस्याओं में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब यही दवाएं धीरे-धीरे बेअसर होती जा रही हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि कई आम बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का असर लगातार कम हो रहा है।

इनमें E. coli, क्लेबसिएला न्यूमोनिया (Klebsiella pneumoniae) और एसिनेटोबैक्टर बाउमानी (Acinetobacter baumannii) जैसे बैक्टीरिया शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि कुछ बैक्टीरिया उन शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स का भी सामना कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल गंभीर संक्रमण के इलाज में किया जाता है।

क्या कहती है ICMR की नई रिपोर्ट?

ICMR के एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क (AMRSN) की सालाना रिपोर्ट 2025 में देशभर के अस्पतालों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और उन पर एंटीबायोटिक्स के असर का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में 30 बड़े और विशेष अस्पतालों से मिले 1,13,008 पॉजिटिव लैब सैंपल शामिल किए गए। इसके अलावा पहली बार 34 छोटे और सेकेंडरी केयर अस्पतालों के 20,529 पॉजिटिव सैंपल का डेटा भी शामिल किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पतालों में सबसे ज्यादा E. coli बैक्टीरिया पाया गया, जो कुल सैंपल का 24.4 फीसदी था। इसके बाद क्लेबसिएला न्यूमोनिया 16.9 फीसदी, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा (Pseudomonas aeruginosa) 12.2 फीसदी और एसिनेटोबैक्टर बाउमानी 9.5 फीसदी सैंपल में मिला।

ये सभी बैक्टीरिया अलग-अलग तरह के संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इनमें यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, खून में संक्रमण और घावों में होने वाले संक्रमण शामिल हैं। कुछ मामलों में ये संक्रमण जानलेवा भी हो सकते हैं, खासकर उन मरीजों के लिए जो पहले से गंभीर रूप से बीमार हैं।

E. coli पर बेअसर हो रहीं आम एंटीबायोटिक्स

ICMR की रिपोर्ट में E. coli को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई गई है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर इंसान की आंतों में पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ किस्में शरीर में संक्रमण पैदा कर सकती हैं। खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) के मामलों में इसकी भूमिका देखी जाती है। कुछ स्थितियों में यह खून और आंतों में गंभीर संक्रमण भी पैदा कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, E. coli के केवल 18.4 फीसदी सैंपल ही सेफोटैक्सिम (Cefotaxime) और 24.7 फीसदी सैंपल सेफ्टाजिडाइम (Ceftazidime) के प्रति संवेदनशील पाए गए। वहीं, सिप्रोफ्लोक्सासिन (Ciprofloxacin) के प्रति केवल 9 फीसदी सैंपल ने प्रतिक्रिया दिखाई।

इसका मतलब है कि इन सैंपल में मौजूद ज्यादातर E. coli बैक्टीरिया पर ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स असरदार नहीं थीं। ऐसे में डॉक्टरों के लिए संक्रमण का सही इलाज चुनना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

गंभीर संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी बढ़ा खतरा

क्लेबसिएला न्यूमोनिया भी तेजी से चिंता का कारण बन रहा है। यह बैक्टीरिया निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, खून में संक्रमण और घावों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है।

रिपोर्ट में सामने आया कि इस बैक्टीरिया के केवल 36.5 से 40.4 फीसदी सैंपल ही कार्बापेनेम्स (Carbapenems) नाम की एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील थे। ये शक्तिशाली दवाएं आमतौर पर तब इस्तेमाल की जाती हैं, जब दूसरी एंटीबायोटिक्स से गंभीर संक्रमण का इलाज नहीं हो पाता। आईसीयू में भर्ती मरीजों के सैंपल में इन दवाओं के प्रति संवेदनशीलता और भी कम पाई गई।

सबसे ज्यादा चिंता एसिनेटोबैक्टर बाउमानी को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके 91.1 फीसदी सैंपल कार्बापेनेम्स के प्रति प्रतिरोधी पाए गए। यानी इस बैक्टीरिया के ज्यादातर सैंपल पर ये शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स भी असरदार नहीं थीं। यह बैक्टीरिया खासतौर पर गंभीर रूप से बीमार और आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है।

अस्पतालों में संक्रमण रोकना भी उतना ही जरूरी

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बढ़ना सिर्फ दवाओं के बेअसर होने की समस्या नहीं है, बल्कि यह अस्पतालों में संक्रमण की रोकथाम को भी बेहद जरूरी बनाता है।

जब कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसकी कमजोर इम्युनिटी और गंभीर बीमारी के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और संक्रमित सतहों के संपर्क से भी बैक्टीरिया फैल सकते हैं।

ऐसे में नियमित रूप से हाथ धोना, अस्पताल के उपकरणों और सतहों की सही तरीके से सफाई करना, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरतना बेहद अहम है।

छोटे अस्पतालों में भी फैल रही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या

ICMR की इस रिपोर्ट की एक अहम बात यह है कि इसमें पहली बार 34 छोटे अस्पतालों का डेटा भी शामिल किया गया है। इनमें 12 जिला अस्पताल भी हैं। इससे देश में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्थिति को बड़े अस्पतालों के अलावा छोटे अस्पतालों के स्तर पर भी समझने में मदद मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे अस्पतालों में E. coli सबसे ज्यादा पाया गया, खासकर यूरिन के सैंपल में। वहीं, बड़े अस्पतालों में क्लेबसिएला, स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा देखने को मिली।

इसके पीछे मरीजों की बीमारी की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती रहने का समय और इलाज के दौरान अलग-अलग संक्रमणों के संपर्क में आने जैसे कारण हो सकते हैं।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हर अस्पताल और हर क्षेत्र में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पैटर्न एक जैसा नहीं है। इसलिए डॉक्टरों के लिए अपने क्षेत्र में मौजूद बैक्टीरिया और उन पर असर करने वाली दवाओं की जानकारी होना जरूरी है।

हर बैक्टीरिया पर एक जैसी एंटीबायोटिक का असर नहीं

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सभी बैक्टीरिया पर हर एंटीबायोटिक का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया अब भी चुनिंदा दवाओं के प्रति संवेदनशील हैं, जबकि दूसरी दवाओं के प्रति उनमें रेजिस्टेंस बढ़ रहा है।

उदाहरण के तौर पर, टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले साल्मोनेला टाइफी (Salmonella Typhi) बैक्टीरिया ने एज़िथ्रोमाइसिन (Azithromycin) और सेफ्ट्रिएक्सोन (Ceftriaxone) जैसी दवाओं के प्रति अच्छी संवेदनशीलता दिखाई। हालांकि, सिप्रोफ्लोक्सासिन के प्रति इसकी संवेदनशीलता बेहद कम रही।

वहीं, दस्त और आंतों के संक्रमण से जुड़े शिगेला फ्लेक्सनेरी (Shigella flexneri) के केवल 7.5 फीसदी और शिगेला सोनेई (Shigella sonnei) के 8.9 फीसदी सैंपल ही सिप्रोफ्लोक्सासिन के प्रति संवेदनशील पाए गए।

दस्त पैदा करने वाले E. coli के कुछ प्रकारों में भी स्थिति चिंताजनक रही। इनके केवल 0.7 फीसदी सैंपल सिप्रोफ्लोक्सासिन और 4.6 फीसदी सैंपल सेफिक्साइम (Cefixime) के प्रति संवेदनशील थे।

इसलिए रिपोर्ट में कुछ बैक्टीरियल डायरिया के इलाज में फ्लोरोक्विनोलोन (Fluoroquinolones) नाम की एंटीबायोटिक्स का बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करने को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है।

नवजात बच्चों और गंभीर मरीजों पर ज्यादा खतरा

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा नवजात बच्चों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, जिसके कारण संक्रमण तेजी से गंभीर रूप ले सकता है।

ICMR की रिपोर्ट में पहली बार नवजात बच्चों, शिशुओं और अन्य बच्चों में खून के संक्रमण से जुड़े अलग-अलग आंकड़े भी दिए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 0 से 28 दिन के नवजात बच्चों में क्लेबसिएला न्यूमोनिया सबसे ज्यादा पाया गया। यह कुल जांच किए गए सैंपल का 25.1 फीसदी था। इसके अलावा कैंडिडा (Candida) नाम का फंगस और एसिनेटोबैक्टर बाउमानी भी नवजात बच्चों में पाए गए।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नवजात बच्चों में संक्रमण पैदा करने वाले कई बैक्टीरिया थर्ड-जनरेशन सेफलोस्पोरिन (Third-generation Cephalosporins) जैसी आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स के प्रति कम संवेदनशील थे।

नवजात बच्चों में सेप्सिस यानी खून के जरिए शरीर में फैलने वाला गंभीर संक्रमण होने पर जल्द इलाज शुरू करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर संक्रमण पैदा करने वाला बैक्टीरिया आम दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट है, तो इलाज और मुश्किल हो सकता है। इसलिए समय पर बीमारी की पहचान, लैब टेस्ट और अस्पतालों में संक्रमण से बचाव के उपाय बेहद जरूरी हैं।

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए क्या करना जरूरी?

ICMR की रिपोर्ट बताती है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अब पहले से ज्यादा सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करने की जरूरत है। डॉक्टरों को ऐसे लैब टेस्ट की सुविधा मिलनी चाहिए, जिनकी मदद से संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि कौन-सी दवा उस पर असर करेगी।

इसके अलावा, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। बिना जरूरत इन दवाओं को लेना, खुद से दवा शुरू करना या डॉक्टर की सलाह के बिना इलाज में बदलाव करना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या को बढ़ा सकता है।

खासकर Carbapenems जैसी शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ गंभीर संक्रमणों में ये दवाएं इलाज के सीमित विकल्पों में से एक हो सकती हैं।

कुल मिलाकर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से निपटने के लिए सिर्फ नई दवाएं विकसित करना काफी नहीं है। संक्रमण को फैलने से रोकना, समय पर जांच कराना और मौजूदा एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है।

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