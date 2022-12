Natural Home Remedies For Stomach Ulcers: कई बार लोग पेट में जलन, दर्द और उल्टी का अनुभव करते हैं, जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई पेट में अल्सर की समस्या हो जाती है। जी हां, अल्सर एक प्रकार का घाव है जो पेट या आंतों की सतह पर धीरे-धीरे विकसित होता है। स्थान के आधार पर अल्सर को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। अल्सर मुख्य रूप से पेट और आंतों की भीतरी सतह पर एसिड के निर्माण के कारण होते हैं। जब यह एसिड किसी सतह के संपर्क में आता है तो घाव बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि पेट के अल्सर में आंवला (Emerging Benefits of Amla Juice) किस तरह से कारगर है-

आयुर्वेद के अनुसार आंवला में मौजूद गैलिक एसिड पेट की म्यूकोसल लाइनिंग की रक्षा करता है और अल्सर (Amla good for acid reflux) को ठीक करने में मदद करता है। इस प्रकार, आंवला को स्राव-रोधी और अल्सर-रोधी क्रिया (Antisecretory and Antiulcer action) के लिए जाना जाता है और यह गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। आंवला पाचन अग्नि में सुधार करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं को कम करने में मदद करता है।

आंवला पोषक तत्वों और विटामिन-सी से भरपूर होता है। आंवले में संतरे से आठ गुना ज्यादा विटामिन-सी और जामुन से दोगुना एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए आंवला (Benefits of Eating Amla) को सुपरफूड भी माना जाता है। आंवले के नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आंवला एक बेहतरीन केमिकल टॉनिक है। जो त्वचा में चमक लाने, रक्त को शुद्ध करने और आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। आंवला पाचन में सुधार और एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करता है।

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक आंवले का मुरब्बा (How to use amla for constipation) खाली पेट सेवन करने पर कब्ज और एसिडिटी के लिए एक बेहतरीन उपाय है। यह अल्सर आदि में भी मदद करता है। समग्र पाचन में सुधार करता है। आपको बता दें कि आंवला (Amla for stomach ulcer) पाचन में मदद करता है।

कितनी मात्रा में आंवले का करें सेवन

एक चम्मच आंवले का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से पेट में दूषित पदार्थों के जमा होने से हुआ अल्सर (Amla good for mouth ulcer) ठीक हो जाता है। एक चम्मच आंवले का चूर्ण, आधा चम्मच सोंठ का चूर्ण, आधा चम्मच जीरा चूर्ण और एक चम्मच मिश्री मिलाकर दिन में 2 बार लेने से पेट का अल्सर ठीक हो जाता है और दर्द व उल्टी में आराम मिलता है।