How to keep lungs healthy: सांस प्रणाली को बेहतर बनाने में शरीर का अहम हिस्सा फेफड़ा (Lungs) जिम्मेदार होता है। वहीं, ब्लड वेसल्स को ब्लड सर्कुलेट करना भी फेफड़ों का ही एक काम है। धूल-मिट्टी, धुआं व प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता कई शहरों में बेहद खराब हो चुकी है। कई बड़े शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। खराब एयर क्वालिटी के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। साथ ही, इससे लंग्स पर भी दबाव पड़ता है। कोविड-19 से बचाव हेतु भी फेफड़ों का मजबूत रहना जरूरी है। ऐसे में अपनी डाइट में लोगों को कुछ जरूरी फूड आइटम्स को शामिल करने की सलाह दी जाती है।

विटामिन-ए युक्त फूड्स: फेफड़ों के लिए विटामिन-ए का सेवन बेहद जरूरी है। इसके सेवन से इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार है। इससे फेफड़ों में किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा कम होता है। साथ ही, इसमें बीटा-कैरोटिन पाया जाता है जो फेफड़ों के कैंसर के लक्षण को भी कम करता है। ऐसे में लोगों को विटामिन-ए से भरपूर अंडा, गाजर, मटर, मछली और चिकेन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

विटामिन-सी और ई: शरीर में विटामिन-सी और विटामिन-ई की कमी से लोगों में रेस्पिरेटरी डिजीज का खतरा बढ़ता है। इससे अगर लोग धूल-मिट्टी में जाएंगे तो उन्हें सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन ई युक्त फूड खाने से इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। साथ ही, इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स फेफड़ों को मजबूत करते हैं और इंफ्लेमेशन दूर करने में भी कारगर हैं। वहीं, COPD और फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम करने के लिए लोगों को डाइट में विटामिन सी से भरपूर फूड्स खाना चाहिए। इसलिए खट्टे फल और अमरूद जैसे फलों को डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही, विटामिन ई के लिए बादाम का सेवन फायदेमंद है।

विटामिन-डी: विटामिन D के प्रभाव से लोग फेफड़ों के कई रोगों से बच सकते हैं। दरअसल धूप से मिलने वाला विटामिन डी शरीर को बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से बचाता है। इसके अलावा, शरीर में मौजूद कंपाउड्स जो फेफड़ों के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भी विटामिन D नष्ट करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि विटामिन डी युक्त आहारों के इस्तेमाल से सीओपीडी मरीजों में फेफड़े का दौरा पड़ने की आशंका को 45 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। मशरूम, दलिया, साबुत अनाज, फैटी फिश, गाय के दूध व दही में भरपूर मात्रा में विटामिन-डी पाया जाता है।

