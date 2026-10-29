कभी ज्यादा तला-भुना खाना खाने के बाद पेट भारी लगने लगता है, तो कभी गैस और पेट फूलने की वजह से काफी परेशानी होती है। कई बार तो खट्टी डकारें और पेट में हल्की ऐंठन भी होने लगती है। ऐसी स्थिति में घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर अजवाइन का पानी पीने की सलाह देते हैं।

आपने भी कभी न कभी गैस या अपच होने पर अजवाइन का पानी जरूर आजमाया होगा। लेकिन क्या यह वाकई पेट की परेशानियों में राहत दिलाता है? इसे पीने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए? आइए जानते हैं।

अजवाइन का पानी पेट के लिए क्यों माना जाता है फायदेमंद?

अजवाइन लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पेट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियों के लिए भी किया जाता है। अजवाइन में थाइमोल (Thymol) नाम का एक खास यौगिक पाया जाता है, जिसमें कुछ जैविक गुण होते हैं।

पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि अजवाइन पाचन से जुड़ी परेशानियों में मदद कर सकती है। यही वजह है कि कई लोग खाना खाने के बाद अजवाइन चबाते हैं या इसका पानी पीते हैं।

हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। अजवाइन का इस्तेमाल लंबे समय से घरेलू नुस्खे के रूप में होता रहा है, लेकिन गैस, अपच और एसिडिटी को ठीक करने में इसके पानी की प्रभावशीलता पर अभी पर्याप्त वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इसे हर समस्या का पक्का इलाज नहीं माना जा सकता।

गैस और पेट फूलने में कैसे मदद कर सकता है अजवाइन का पानी?

गैस और पेट फूलने में मिल सकती है राहत

पेट में गैस बनने पर भारीपन, बेचैनी और पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। अजवाइन का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से इन परेशानियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद थाइमोल पाचन तंत्र पर कुछ प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इंसानों में अजवाइन का पानी पीने से गैस कितनी कम होती है, इसे साबित करने के लिए पर्याप्त शोध नहीं है।

अपच की परेशानी में हो सकता है मददगार

कई बार ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना खाने के बाद पेट भारी लगने लगता है। इसे अपच की समस्या कहा जाता है। ऐसे में कुछ लोग अजवाइन का पानी पीते हैं। पारंपरिक तौर पर इसे पाचन में मदद करने वाला माना जाता है, लेकिन यह दावा पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुआ है कि अजवाइन का पानी भोजन को तेजी से पचाता है या पाचन एंजाइमों का स्राव बढ़ाकर अपच को ठीक कर देता है।

पेट की ऐंठन में मिल सकती है राहत

गैस जमा होने के कारण कभी-कभी पेट में मरोड़ या ऐंठन महसूस होती है। अजवाइन में मौजूद कुछ यौगिकों के मांसपेशियों पर प्रभाव को लेकर शोध किया गया है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अजवाइन का पानी हर तरह की पेट की ऐंठन को दूर कर सकता है। यदि दर्द बार-बार हो रहा है या बहुत तेज है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

एसिडिटी में कितना असरदार है?

एसिडिटी होने पर सीने या गले में जलन, खट्टी डकार और पेट के ऊपरी हिस्से में असहजता महसूस हो सकती है। अजवाइन का पानी पीने से इन लक्षणों में राहत मिलने के दावे प्रचलित हैं, लेकिन इसके एसिड को निष्क्रिय करने या एसिडिटी का इलाज करने के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं।

ध्यान रखें कि कुछ लोगों में मसालेदार चीजें पेट की जलन को बढ़ा भी सकती हैं। इसलिए अगर अजवाइन का पानी पीने के बाद जलन या दर्द बढ़ता है, तो इसका सेवन बंद कर दें।

घर पर कैसे बनाएं अजवाइन का पानी?

अजवाइन का पानी बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।

स्टेप 1: अजवाइन लें

एक चम्मच अजवाइन के बीज लें। शुरुआत में कम मात्रा का इस्तेमाल करना बेहतर है, खासकर अगर आपने पहले कभी अजवाइन का पानी नहीं पिया है।

स्टेप 2: पानी में उबालें

एक पैन में लगभग दो कप पानी डालें और उसमें अजवाइन मिला दें। इसे धीमी आंच पर करीब 5-10 मिनट तक उबालें।

स्टेप 3: छानकर पी लें

गैस बंद करने के बाद पानी को कुछ देर ठंडा होने दें। फिर इसे छानकर गुनगुना पी सकते हैं।

हालांकि इस बात पर जरूर ध्यान दें, अजवाइन के पानी में काला नमक, नींबू या दूसरी चीजें मिलाना जरूरी नहीं है। खासकर एसिडिटी की समस्या होने पर नींबू जैसी खट्टी चीजें कुछ लोगों में जलन बढ़ा सकती हैं।

अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीना चाहिए या खाने के बाद?

अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद है या खाना खाने के बाद। सच यह है कि इसे किसी एक खास समय पर पीने से ज्यादा फायदा होता है, इसका ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोग इसे सुबह पीते हैं, जबकि कुछ लोग भोजन के बाद इसका सेवन करते हैं।

अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं, तो अपनी सहनशीलता के अनुसार कम मात्रा से शुरुआत करें। इसे रोज पीना जरूरी नहीं है और न ही ज्यादा मात्रा में पीने से ज्यादा फायदा होने की गारंटी है। अगर गैस या अपच की परेशानी बार-बार होती है, तो सिर्फ अजवाइन के पानी पर निर्भर रहने के बजाय इसकी वजह जानने की कोशिश करें।

अजवाइन का पानी पीते समय इन बातों का रखें ध्यान

अजवाइन का पानी सामान्य मात्रा में इस्तेमाल करने पर कई स्वस्थ वयस्कों को परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त हो।

गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतें: गर्भावस्था के दौरान अजवाइन का औषधीय इस्तेमाल या अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। इसकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

गर्भावस्था के दौरान अजवाइन का औषधीय इस्तेमाल या अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। इसकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। एसिडिटी या अल्सर की समस्या है तो ध्यान दें: अगर आपको पेट में अल्सर, लगातार एसिडिटी या पेट की अंदरूनी परत में जलन की समस्या है, तो अजवाइन का पानी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

अगर आपको पेट में अल्सर, लगातार एसिडिटी या पेट की अंदरूनी परत में जलन की समस्या है, तो अजवाइन का पानी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। एलर्जी होने पर न करें सेवन: अगर अजवाइन खाने या इस्तेमाल करने से त्वचा पर दाने, खुजली या अन्य एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका सेवन बंद कर दें।

अगर अजवाइन खाने या इस्तेमाल करने से त्वचा पर दाने, खुजली या अन्य एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका सेवन बंद कर दें। ज्यादा मात्रा में न पिएं: ज्यादा अजवाइन या इसके तेल का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। अजवाइन का एसेंशियल ऑयल सामान्य पानी में इस्तेमाल करने के लिए खुद से न लें।

ज्यादा अजवाइन या इसके तेल का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। अजवाइन का एसेंशियल ऑयल सामान्य पानी में इस्तेमाल करने के लिए खुद से न लें। स्तनपान के दौरान भी लें सलाह: इस दौरान अजवाइन के औषधीय सेवन की सुरक्षा पर पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

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