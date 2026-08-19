आजकल की अनियमित जीवनशैली, देर से खाना खाने और तले-भुने भोजन का सेवन करने से पाचन से जुड़ी कुछ परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं परेशान करती हैं। अगर आप भी सुबह उठते ही पेट में भारीपन या जलन महसूस करते हैं, तो किचन में मौजूद अजवाइन का सेवन उसका पानी बनाकर करें। अजवाइन एक ऐसा मसाला है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। ये मसाला नेचुरल तरीके से पाचन से जुड़ी परेशानियों का इलाज करता है। आयुर्वेद में इस मसाले को अमृत माना जाता है।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक अजवाइन का पानी एक ऐसा खास ड्रिंक है जो आपकी सेहत के लिए बेमिसाल है। ये पानी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा है। इसका सेवन करने से डाइजेशन में सुधार होता है। ये गैस,एसिडिटी और अपच का इलाज कर हाजमे को स्ट्रांग करता है। पाचन से जुड़ी समस्याओं में ये पानी अमृत है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि अजवाइन का पानी कैसे सेहत के लिए फायदेमंद है और ये पाचन पर कैसे करता है काम।

आयुर्वेद के मुताबिक अजवाइन के पानी के फायदे?

गज़ब का अरोमा है इस मसाले के छोटे-छोटे दानों में, इसका सेवन अगर उसका पानी बनाकर किया जाए तो खुशबू से ही पीने की क्रेविंग होने लगती है। आयुर्वेद के मुताबिक अजवाइन वात और कफ दोष को बैलेंस करती है। अजवाइन का सेवन करने से आंतों की मूवमेंट में सुधार होता है और पाचन दुरुस्त रहता है। इस मसाले का अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज से निजात पाई जा सकती है और पाइल्स के लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। अजवाइन का पानी (Ajwain Ka Pani) विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल हैं जो मोटापे, कैंसर, थायरॉयड समस्याओं और मुंहासों जैसी स्थितियों को कम करने में मदद करते हैं। अजवाइन में प्रोटीन, फाइबर, वसा, फास्फोरस, निकोटिनिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक अजवाइन का पानी वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अजवाइन के पानी में कैलोरी बहुत कम होती है। इसमें प्रति 100 ग्राम में 16 कैलोरी होती। ये पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है और वेट को घटाता है। अजवाइन का पानी फूड क्रेविंग को कंट्रोल कर वजन घटाता है। इसे पीने के बाद ज्यादा खाने की भूख नहीं रहती।

रिसर्च से समझें अजवाइन के फायदे

अजवाइन में मुख्य रूप से थाइमोल (Thymol) नामक बायोएक्टिव कम्पाउंड पाया जाता है। Pharmacological Studies दर्शाती हैं कि थाइमोल पेट में पाचक रसों और एंजाइम्स के स्राव को उत्तेजित करता है। अजवाइन का पानी पीने से पेट की ऐंठन, गैस , ब्लोटिंग और अपच में तुरंत आराम मिलता है। Journal of Food Science और अन्य बायो मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक अजवाइन के पानी में मौजूद थाइमोल और कार्वक्रोल जैसे तत्व E. coli और Salmonella जैसे पेट में इंफेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि को रोकते हैं। अजवाइन का पानी लिपिड मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है।

सुबह खाली पेट अजवाइन का गुनगुना पानी पीने से पाचन क्षमता सुधरती है, जिससे शरीर में फैट जमा होने के बजाय ऊर्जा में तेजी से परिवर्तित होता है। ये पानी ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत में भी सुधार करता है। Phytotherapy Research में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक अजवाइन का अर्क एक प्राकृतिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है। यह रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को आराम देकर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अजवाइन का पानी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है।

अजवाइन का पानी कैसे तैयार करें और कितना करें सेवन

एक चम्मच अजवाइन लें और एक गिलास पानी लें। अब एक पैन में एक गिलास पानी डालें और उसमें एक चम्मच अजवाइन डालें। इस पानी को 5-7 मिनट तक पकाएं और इसे अच्छे से छानकर गुनगुना करके उसका सेवन करें। आप इस पानी का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इसका सेवन करने से कब्ज, गैस, एसिडिटी दूर होगी। इसका सेवन करने से एनस के पास की सूजन भी कंट्रोल रहेगी। याद रखें कि रोजाना सिर्फ एक चम्मच अजवाइन का सेवन ही असरदार होता है। इसका मॉडरेशन में सेवन करना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या, डाइट में बदलाव या आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने से पहले योग्य डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य की सलाह अवश्य लें।