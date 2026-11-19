अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज की दिशा में एक नई तकनीक विकसित की है। इस शोध के शुरुआती निष्कर्षों के मुताबिक, यह तकनीक उन मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकती है जिन्हें सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यह ट्यूमर के बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने में मददगार है। AIIMS की नई तकनीक खासतौर पर ग्लियोब्लास्टोमा (Glioblastoma) नाम के आक्रामक ब्रेन ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए विकसित की गई है। यह ब्रेन कैंसर तेजी से बढ़ता है और मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। जानिए क्या है ग्लियोब्लास्टोमा जिस पर ये नई तकनीक करेगी काम और इसकी मौजूदा सीमाएं क्या हैं।

क्या है ग्लियोब्लास्टोमा जिसके लिए विकसित की गई नई तकनीक?

ग्लियोब्लास्टोमा (Glioblastoma) वयस्कों में होने वाले सबसे आक्रामक और तेजी से बढ़ने वाले ब्रेन ट्यूमर में से एक है। यह दिमाग के ग्लियल सेल्स से विकसित होता है। इसमें दिमाग की कोशिकाओं के आसपास मौजूद सहायक कोशिकाओं में कैंसर विकसित होता है। यह ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ता है और दिमाग के आसपास के हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बावजूद इसका इलाज चुनौतीपूर्ण रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज होने के बावजूद भी मरीज औसतन 14 से 16 महीने तक ही जीवित रह पाता हैं।

ग्लियोब्लास्टोमा के प्रमुख लक्षण

युवाओं में होने वाले ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर के लक्षणों की बात करें तो इसमें मरीज को लगातार सिरदर्द,उल्टी, जी मिचलाना,दौरे पड़ना,याददाश्त कमजोर होना,बोलने में परेशानी होना,आंखों की रोशनी पर असर होना,शरीर में कमजोरी होना,व्यवहार में बदलाव, चलने में परेशानी होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

क्या है नई तकनीक?

AIIMS की इस पायलट स्टडी में डॉक्टरों ने दो उपचारों को एक साथ इस्तेमाल किया है। जिसमें गामा नाइफ रेडियोसर्जरी (Gamma Knife Radiosurgery) और बेवा-सिजुमैब (Bevacizumab) शामिल है। गामा नाइफ रेडियोसर्जरी एक खास तरह की रेडियोसर्जरी है, जिसमें बिना पारंपरिक चीरा लगाए अत्यधिक सटीक तरीके से रेडिएशन ट्यूमर पर केंद्रित किया जाता है। इसमें एक ही दिन में उपचार किया जा सकता है। जबकि बेवा-सिजुमैब (Bevacizumab) कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है। यह ट्यूमर को नई रक्त वाहिकाएं बनाने से रोकने में मदद करती है। इससे ट्यूमर को मिलने वाली रक्त की आपूर्ति और उससे जुड़ी सूजन कम हो सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन दोनों उपचारों को मिलाकर इस्तेमाल करने से ट्यूमर को कंट्रोल करने और आने वाले कुछ महीनों में होने वाली सर्जरी को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।

किस ने की ये रिसर्च

यह रिसर्च डॉ. दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इसमें डॉ. महनाज सुल्ताना अजीम, डॉ. सतीश कुमार वर्मा और डॉ. शैलेश गायकवाड़ भी शामिल रहे। इस रिसर्च का शीर्षक Upfront Gamma Knife with Concomitant Bevacizumab – A Gamechanger in Glioblastoma Management? है। यह नवंबर के अंक में Interdisciplinary Neurosurgery Advanced Techniques and Case Management जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

नई तकनीक कैसे हो सकती है मददगार?

AIIMS के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. दीपक अग्रवाल के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या के कारण ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में शुरुआती जांच और बीमारी की पहचान से लेकर सर्जरी तक का इंतजार तीन महीने से भी अधिक हो सकता है। ग्लियोब्लास्टोमा जैसे तेजी से बढ़ने वाले ट्यूमर में 90 दिनों की देरी मरीज की स्थिति को गंभीर बना सकती है और ट्यूमर को ऑपरेशन योग्य स्थिति से बाहर ले जा सकती है। ऐसे में ये तकनीक मददगार साबित हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह शुरुआती स्तर का अध्ययन है। अभी इस तकनीक को ब्रेन ट्यूमर का प्रमाणित इलाज नहीं माना जा सकता। इसकी सफलता और सुरक्षा की पुष्टि के लिए बड़े स्तर पर और शोध करने की जरूरत है।