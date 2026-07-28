दिल्ली का AIIMS देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां हर दिन देशभर से हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहां डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों की कमी चिंता का विषय है। संसद में सरकार ने बताया है कि AIIMS नई दिल्ली में कुल 2,897 पद खाली हैं। इनमें फैकल्टी (डॉक्टर और शिक्षक) के 436 पद और नॉन-फैकल्टी (नर्स, तकनीशियन और अन्य कर्मचारी) के 2,461 पद शामिल हैं। फैकल्टी के 1,313 स्वीकृत पदों में से 877 भरे हुए हैं, जबकि 436 पद खाली हैं। वहीं नॉन-फैकल्टी के 13,913 स्वीकृत पदों में से 11,452 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 2,461 पद अभी भी रिक्त हैं।

देश के 20 AIIMS में 17,340 पद खाली

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संसद में बताया कि देश के 20 AIIMS में कुल 17,340 पद खाली हैं। इनमें 2,181 फैकल्टी और 15,159 नॉन-फैकल्टी पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा पद AIIMS नई दिल्ली में खाली हैं। इसके अलावा पटना, रायपुर, भुवनेश्वर और ऋषिकेश जैसे बड़े AIIMS में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं।

पहले से बेहतर हुई स्थिति

सरकार के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में रिक्त पदों की संख्या कम हुई है। 2023-24 में फैकल्टी पदों की रिक्ति दर 39.22% थी, जो 2026-27 में घटकर 34.6% रह गई है। इसी तरह नॉन-फैकल्टी पदों की रिक्ति दर 39.19% से घटकर 25.6% हो गई है।

सरकार ने क्या कहा?

सरकार का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन सभी पद तुरंत भर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए योग्य डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता, आरक्षण नियम और संस्थान का स्थान जैसे कई कारक जिम्मेदार होते हैं।

खाली पद भरने के लिए क्या किया जा रहा है?

सरकार ने बताया कि भर्ती में तेजी लाने के लिए हर AIIMS में स्टैंडिंग सेलेक्शन कमेटी बनाई गई है। नए AIIMS में जरूरत पड़ने पर 70 साल तक के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को भी अनुबंध पर नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी स्कीम के तहत देश-विदेश के अनुभवी प्रोफेसर नए AIIMS में पढ़ा सकते हैं।

भर्ती के लिए कॉमन परीक्षाएं

नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए NORCET परीक्षा आयोजित की जाती है। वहीं ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (CRE) कराया जाता है। जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती के लिए INI-CET और INI-SS परीक्षाएं भी AIIMS नई दिल्ली साल में दो बार आयोजित करता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख संसद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सूचना देना है। रिक्त पदों और भर्ती की स्थिति समय-समय पर बदल सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित AIIMS या स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।