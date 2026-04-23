एवोकाडो को अक्सर ‘सुपरफूड’ की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन क्या वाकई इसे रोज खाना आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है? हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(AIIMS) से प्रशिक्षित डॉक्टर ने एवोकाडो के नियमित सेवन से शरीर पर होने वाले प्रभावों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप लगातार 14 दिनों तक एक एवोकाडो अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपके दिल की सेहत, पाचन और स्किन की चमक में स्पष्ट सुधार दिख सकता हैं। आइए जानते हैं AIIMS के डॉक्टर से कि एवोकाडो में ऐसा क्या है जो इसे सेहत का खजाना बनाता है और इसे खाने का सही तरीका क्या है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। इसे चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

डॉ. सौरभ सेठी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और AIIMS से प्रशिक्षित हैं जो पाचन तंत्र, लिवर और गट हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ने बताया एवोकाडो सिर्फ ट्रेंडी टोस्ट टॉपिंग नहीं है, बल्कि यह एक पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड है, जो दिल, स्किन और ओवर ऑल हेल्थ के लिए कई फायदे देता है। यह क्रीमी हरा फल हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो नियमित रूप से खाने पर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। इसका सेवन करने से एनर्जी बूस्ट होती है और स्किन की रंगत में निखार आता है।

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एवोकाडो के पोषक तत्व

गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने इंस्टाग्राम पर जानकारी शेयर करके बताया है कि एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन C, B9 और E होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। साथ ही इसमें मौजूद मिनरल्स लिवर की सेहत को सपोर्ट करते हैं। एवोकाडो में ओलिक एसिड जो एक तरह का हेल्दी फैट है मौजूद होता है। इसमें ग्लूटाथियोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में लिवर की मदद करते हैं। डॉक्टर सौरव ने बताया अगर आप इस फल का सेवन रोजाना 14 दिनों तक करेंगे तो आपकी बॉडी में 4 खास तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे।

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एवोकाडो खाने के 4 बड़े फायदे

दिल की सेहत में होगा सुधार

डॉक्टर के अनुसार अगर एवोकाडो का सेवन रोजाना किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ही दिल के रोगों का कारण बनता है। इसलिए एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट वाले खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है।

एवोकाडो रोज खाने से गट हेल्थ में होता है सुधार

हेल्दी फैट और फाइबर से भरपूर एवोकाडो का सेवन करने से गट हेल्थ में सुधार होता है। इसमें मौजूद फाइबर और पौधों से मिलने वाले यौगिक अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे गट हेल्थ बेहतर होती है। एवोकाडो में पाए जाने वाले प्रीबायोटिक तत्व आंतों में मौजूद गुड माइक्रोबायोटा को बढ़ावा देते हैं, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये अच्छे बैक्टीरिया न केवल खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करते हैं, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी है असरदार

एवोकाडो पोटैशियम से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। एवोकाडो पोटैशियम का बहुत अच्छा स्रोत है, जो शरीर में सोडियम के असर को संतुलित करने में मदद करता है। जब शरीर में सोडियम ज्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, लेकिन पोटैशियम इस अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने में मददगार होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इसके अलावा, पोटैशियम रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे उनमें दबाव कम होता है और दिल पर पड़ने वाला बोझ घटता है। यही वजह है कि पोटैशियम से भरपूर डाइट को हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए जरूरी माना जाता है।

वजन रहता है कंट्रोल

डॉ. सेठी बताते हैं कि एवोकाडो में फाइबर और हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ओवरईटिंग कम होती है। उनके अनुसार, रोज़ाना आधा से एक एवोकाडो खाना ना सिर्फ वजन को कंट्रोल करता है बल्कि ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

एवोकाडो का सेवन कैसे करें

एक्सपर्ट ने बताया आप एवोकाडो का सेवन बटर, मेयोनीज या क्रीमी ड्रेसिंग के रूप में नहीं बल्कि मैश किया हुआ एवोकाडो इस्तेमाल करें, इससे खाने में फैट की क्वालिटी बेहतर होती है। आप चाहें तो इसे स्मूदी में मिलाकर पिएं, स्प्रेड बनाकर खाएं या नमक और काली मिर्च के साथ सीधे खाएं। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो आपकी डाइट में हेल्दी फैट और जरूरी पोषक तत्व जोड़ने में मदद करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। इसे चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी समस्या या अन्य स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बिना विशेषज्ञ की सलाह के अपने आहार या दवाओं में कोई बड़ा बदलाव न करें।