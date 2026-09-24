क्या आप अक्सर थकावट महसूस करते हैं या आपका वजन तेजी से कम या ज्यादा हो रहा है? कई बार हमें लगता है कि हमारा शरीर बिल्कुल फिट है, लेकिन उम्र के मानक के हिसाब से हमारा वजन सही रेंज में नहीं होता। फिटनेस एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का मानना है कि पुरुष और महिलाओं की शारीरिक बनावट और हार्मोनल संरचना अलग होने के कारण दोनों का वेट स्केल भी अलग-अलग होता है। 20 साल की उम्र में जो वजन सामान्य माना जाता है, वो 40 या 50 की उम्र में सेहत पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। यदि आप भी अपने या अपने परिवार के सदस्यों के सही वजन को लेकर असमंजस में हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है।

सर्टीफाइड डायटीशियन,न्यूट्रीशनिस्ट एंड फिटनेस कोच,अभिलाषा सिंह ने बताया आपका वजन आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से काफी ज्यादा होता है तो यह ना सिर्फ आपको देखने में खराब लगता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों को इनविटेशन भी देता है। एक्सपर्ट के अनुसार शरीर का वजन उम्र और कद के हिसाब से ज्यादा होने पर कई हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, PCOD और थायराइड जैसी समस्याएं ज्यादा वजन के कारण ही होती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि उम्र के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए।

उम्र के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए?

अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि उनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन कितना होना चाहिए। हालांकि, सिर्फ उम्र के आधार पर किसी व्यक्ति का सही वजन तय नहीं किया जा सकता। वजन का आकलन करते समय कद, उम्र, लिंग, शरीर की बनावट और स्वास्थ्य जैसी कई चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जन्म से लेकर बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, मिडिल एज और बुजुर्ग अवस्था तक शरीर में होने वाले बदलावों के साथ वजन भी बदलता रहता है। अलग-अलग उम्र में वजन किस तरह बदलता है और कितना वजन सामान्य माना जाता है, इसे इस चार्ट से समझें।

WHO के अनुसार BMI की श्रेणियां

18.5 से कम वजन अंडरवेट में आता है

18.5 से 24.9 वजन सामान्य व आदर्श वजन कहलाता है।

25.0 से 29.9 वजन अधिक वजन (Overweight) की श्रेणी में आता है।

30.0 या उससे अधिक वजन मोटापा (Obesity) की श्रेणी में आता है।

उम्र के हिसाब से वजन का चार्ट

उम्र लड़कों/पुरुषों का वजन लड़कियों/महिलाओं का वजन जन्म के समय 3.3 किलो 3.2 किलो 3–5 महीने 6 किलो 5.4 किलो 6–8 महीने 7.2 किलो 6.5 किलो 9–11 महीने 9.2 किलो 6.8 किलो 1 साल 10.2 किलो 9.5 किलो* 2 साल 12.3 किलो 11.8 किलो 3–4 साल 14–16 किलो 14–16 किलो 5 साल 18.7 किलो 17.7 किलो 7–8 साल 22–25 किलो 22–24 किलो 9 साल 28 किलो 26.5 किलो 10–11 साल 31.4–32.2 किलो 30.5–31.7 किलो 12–14 साल 32–38 किलो 32–36 किलो 15–20 साल 40–50 किलो 45 किलो तक 21–30 साल 60–70 किलो 50–60 किलो 31–40 साल 60–75 किलो 60–65 किलो 40–60/70 साल 60–70 किलो 58–63 किलो

लंबाई के हिसाब से आदर्श वजन

लंबाई (Feet / Inch) लंबाई (cm) WHO के अनुसार सही वजन RANGE (kg) 4′ 10″ 147 cm 41 – 52 kg 5′ 0″ 152 cm 44 – 56 kg 5′ 2″ 157 cm 46 – 60 kg 5′ 4″ 162 cm 49 – 64 kg 5′ 6″ 167 cm 52 – 69 kg 5′ 8″ 172 cm 55 – 73 kg 5′ 10″ 177 cm 59 – 77 kg 6′ 0″ 182 cm 62 – 82 kg

बच्चों के लिए WHO ग्रोथ चार्ट (0 से 10 वर्ष)

रिसर्च गेट के मुताबिक बच्चों में उम्र के हिसाब से वजन और शारीरिक विकास देखा जाता है। WHO के अनुसार बच्चों का औसत वजन

उम्र लड़कों का औसत वजन (kg) लड़कियों का औसत वजन (kg) जन्म के समय 3.3 kg 3.2 kg 6 महीने 7.9 kg 7.3 kg 1 वर्ष 9.6 kg 8.9 kg 2 वर्ष 12.2 kg 11.5 kg 3 वर्ष 14.3 kg 13.9 kg 5 वर्ष 18.3 kg 18.2 kg 8 वर्ष 25.6 kg 25.0 kg 10 वर्ष 31.2 kg 31.9 kg

महिलाओं और पुरुषों का आदर्श वजन चार्ट (Height & Gender Based)

लंबाई (Feet / Inch) लंबाई (cm) महिलाओं का सही वजन (kg) पुरुषों का सही वजन (kg) 4′ 10″ 147 cm 41 – 52 kg 44 – 55 kg 5′ 0″ 152 cm 44 – 55 kg 47 – 58 kg 5′ 2″ 157 cm 46 – 59 kg 50 – 62 kg 5′ 4″ 162 cm 49 – 63 kg 53 – 67 kg 5′ 6″ 167 cm 52 – 67 kg 57 – 72 kg 5′ 8″ 172 cm 55 – 71 kg 61 – 76 kg 5′ 10″ 177 cm 59 – 75 kg 65 – 81 kg 6′ 0″ 182 cm 62 – 80 kg 70 – 86 kg

डिस्क्लेमर : यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है, इसे चिकित्सीय सलाह न मानें। अपनी डाइट या फिटनेस में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से परामर्श लें।