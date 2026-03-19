भागदौड़ भरी जीवनशैली और खान-पान की गलत आदतों के कारण आजकल दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर हम सुबह के नाश्ते और रात के खाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन दोपहर का भोजन (Lunch) हमारी हार्ट हेल्थ में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दोपहर के समय किन खाद्य पदार्थों का सेवन दिल को लंबे समय तक जवान और सेहतमंद रख सकता है उनके बारे में जानना जरूरी है। हमने इस विषय पर कार्डियोलॉजिस्ट्स (हृदय रोग विशेषज्ञों) से बात की है, जिन्होंने वैज्ञानिक शोध और क्लीनिकल अनुभव के आधार पर इन 4 सुपरफूड्स को दोपहर के भोजन में शामिल करने की सिफारिश की है। बोर्ड-प्रमाणित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. कुणाल लाल ने बताया दोपहर की थाली में किए गए बदलाव हृदय रोगों (Heart Diseases), हाइपरटेंशन और लंबे समय में हार्ट अटैक के खतरों को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

आप दोपहर में क्या खाते हैं, ये तय करता है कि दिन के बाकी समय आपका दिल और ऊर्जा स्तर कैसा महसूस करेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय मीठे स्नैक्स खा लेते हैं या कुछ खाते ही नहीं हैं। ये दोनों आदतें दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि ये शरीर पर दबाव डालती हैं, ब्लड शुगर को अस्थिर करती हैं और समय के साथ मेटाबॉलिक हेल्थ को खराब कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका सेवन हम दोपहर के समय कर सकते हैं।

हेल्दी स्नैक्स का करें सेवन

संतुलित स्नैक्स चुनना दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। हेल्दी स्नैक्स में नट्स, बीज, फाइबर और साबुत अनाज जैसे हार्ट-हेल्दी तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने, वजन को कंट्रोल करने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। ये सभी चीजें दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं।

बिना नमक वाले नट्स खाएं

बादाम और अखरोट जैसे नट्स दिल के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें हेल्दी फैट, फाइबर और ऐसे प्लांट बेस्ड तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने और सूजन कम करने में मदद करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, बादाम एक स्वादिष्ट और कुरकुरा स्नैक है जिसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट और फाइबर भरपूर होता है। चिप्स की जगह बादाम खाना बेहतर विकल्प हो सकता है। अखरोट में प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 फैट होता है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। एक छोटी मुट्ठी नट्स पर्याप्त है। बिना नमक और बिना शक्कर वाले नट्स का सेवन सेहत के लिए उपयोगी है।

सब्जियां और हुमस खाएं

स्नैक टाइम में सब्जियों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ये दिल के लिए सबसे फायदेमंद फूड्स में से हैं। गाजर, खीरा, अजवाइन जैसी सब्जियों को हुमस के साथ खाने से फाइबर और प्लांट प्रोटीन दोनों मिलते हैं, जिससे स्नैक और संतुलित बन जाता है। फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है।

फल खाएं

बेरीज जैसे फल फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं। ब्लूबेरी खासतौर पर दिल की सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और सूजन कम करने में मदद करती है। आम भी एक अच्छा विकल्प है, जिसमें फाइबर, पोटैशियम और विटामिन C होता है। फलों को दही, नट्स या चिया पुडिंग के साथ मिलाकर खाएं, ताकि ब्लड शुगर अचानक न बढ़े।

साबुत अनाज टोस्ट या क्रैकर्स के साथ एवोकाडो खाएं

साबुत अनाज से बने ब्रेड या क्रैकर्स फाइबर और धीमी गति से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जिससे ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है। जब इन्हें एवोकाडो के साथ खाया जाता है, तो यह दिल के लिए और फायदेमंद हो जाता है। एवोकाडो में हेल्दी फैट, फाइबर और पोटैशियम होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है।

इन आदतों में करें सुधार

डॉक्टरों के अनुसार, दोपहर में पैकेट बंद नमकीन, अत्यधिक नमक वाले बिस्कुट या सोडा वाले ड्रिंक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद सोडियम ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ा सकता है।

डिस्क्लेमर :

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह (Medical Advice) के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेख में बताए गए सुझाव विशेषज्ञों के सामान्य परामर्श पर आधारित हैं। चूंकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, मेडिकल हिस्ट्री और एलर्जी अलग-अलग होती है, इसलिए अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने या किसी विशेष खाद्य पदार्थ को शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या प्रमाणित डायटीशियन से परामर्श जरूर लें। जंसत्ता इस जानकारी की पूर्ण सटीकता या इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं है।