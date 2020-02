मेनोपॉज के बाद महिलाओं को लगातार बैठे रहने से हो सकती हैं हार्ट प्रॉबलम्स- शोध

Menopause in Women, Menopause after affects, Risk of Heart Problems in Women, Heart Problems Precautions: आज के समय में एक्टिव लाइफस्टाइल का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट के साथ ही शरीर और दिमाग का फिट रहना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बॉडी को मूव करते रहना बेहद आवश्यक है। कई बार देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद महिलाएं कई बीमारियों के चपेट में आ जाती हैं। मेनोपॉज के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव के साथ ही महिलाओं की जीवनशैली भी इस बात को निर्धारित करती है कि वो कितनी सेहतमंद रहेंगी। हाल में हुए एक शोध की मानें तो महिलाएं जितना अधिक समय बैठे रहेंगी, उतना ही ज्यादा उनमें दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ेगा।

फिजिकल एक्टिविटीज से रक्त का बहाव होता है बेहतर: ‘ओनली माय हेल्थ’ में छपी एक खबर के अनुसार, महिलाओं में बैठने के समय को घटाने से शरीर में ग्लूकोज कंट्रोल और ब्लड फ्लो बेहतर होता है। इसके मुताबिक, कुकिंग और शॉपिंग जैसे हल्के काम करने से भी दिल की बीमारी और स्ट्रोक होने का खतरा कम होता है। मोटापा से ग्रसित महिलाओं को तो लगातार बैठे रहने से और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं के फिट और एक्टिव रहने से हृदय रोग होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

लगातार बैठने से शरीर में बढ़ती है इंसुलिन की मात्रा: शोधकर्ताओं ने 63 साल से अधिक उम्र की मोटापे से जूझ रही 518 महिलाओं पर ये शोध किया जिसमें उन्हें 2 हफ्ते तक एक्सेलेरोमीटर लगाए रखना था। रिसर्चर्स ने इस दौरान उनके फिजिकल एक्टिविटी और बैठने की आदत पर तो गौर किया ही साथ में ब्लड शुगर और इंसुलिन रेसिस्टेंस चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करवाए। हर एक घंटे बैठने पर इन महिलाओं के इंसुलिन रेसिसटेंस में 7 प्रतिशत तक की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। इससे रिसर्चर्स ने निष्कर्ष दिया कि औसत बैठने के समय में अगर 15 मिनट बढ़ा दिए जाएं तो महिलाओं के शरीर में 9 परसेंट से भी अधिक इंसुलिन बढ़ता है।

ऐसे रखें अपने दिल को सेहतमंद: मेनोपॉज के बाद महिलाएं कई तरह के हार्मोनल बदलाव से गुजरती हैं, ऐसे में जरूरी है कि वो एक स्वस्थ जीवनशैली को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ‘प्रभात खबर’ में छपी एक खबर के अनुसार, मेनोपॉज के बाद महिलाएं कई तरीकों से खुद को सेहतमंद रख सकती हैं। दिल को स्वस्थ रखने के लिए लाइट एक्सरसाइज भी काफी कारगर साबित हो सकता है। टहलने, जॉगिंग या साइक्लिंग करने से महिलाएं फिट रहेंगी जिससे उनमें हृदय रोग होने का खतरा भी कम होगा। मोटापा करें कम, ये कई बीमारियों को बुलावा देता है। इसके अलावा धूम्रपान करना भी दिल के लिए घातक हो सकता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App