उम्र बढ़ने पर हमारी बॉडी में कई तरह के बदलाव होना शुरु हो जाते है। 40 की उम्र में दाखिल होना यानी मिडिल एज में प्रवेश करना हैं। इस दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव, मेटाबॉलिज्म में बदलाव और मांसपेशियों व हड्डियों से जुड़े उम्र संबंधी परिवर्तन धीरे-धीरे दिखाई देने लगते हैं। मिडिल एज में सही लाइफस्टाइल और सही डाइट का सेवन हमारी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। समय पर खाना पीना, समय पर सोना-जागना और बॉडी को एक्टिव रखना हर उम्र में जरूरी है लेकिन मीडिल एज में अपना खास ध्यान रखना जरूरी है।

पोषण विशेषज्ञ श्वेता शाह ने हाल ही में 40 की उम्र के लोगों के लिए सुबह की तीन आसान आदते अपनाने पर जोर दिया। सुबह के समय खास फूड्स का सेवन करना, प्रोटीन रिच डाइट लेना और 15 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज करना जरूरी है। श्वेता शाह ने बताया इन आदतों को आप सख्त नियम या तुरंत फायदा लेने वाली आदतों के तौर पर नहीं अपनाएं, बल्कि संयम रखकर आप इन्हें रोज अपनाएं तो 40 की उम्र के बाद भी आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।

40 की उम्र के बाद प्रोटीन से भरपूर नाश्ता क्यों जरूरी है?

KIMS Hospitals, ठाणे की चीफ डाइटीशियन डीटी अमरीन शेख के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मांसपेशियों का द्रव्यमान धीरे-धीरे कम होने लगता है। ऐसे में पर्याप्त प्रोटीन वाली संतुलित डाइट मांसपेशियों की सेहत बनाए रखने में मदद कर सकती है। अधिकांश वयस्कों के लिए नाश्ते में 20–30 ग्राम प्रोटीन शामिल करना एक उपयोगी लक्ष्य हो सकता है। हालांकि, प्रोटीन की वास्तविक जरूरत व्यक्ति के शरीर के आकार, उम्र, शारीरिक गतिविधि और पूरे दिन के खान-पान पर निर्भर करती है।

नाश्ते में पर्याप्त प्रोटीन लेने से मांसपेशियों के रखरखाव में मदद मिल सकती है और यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में भी मददगार हो सकता है। इसके अलावा, दिन की शुरुआत प्रोटीन युक्त भोजन से करने पर रोजाना की कुल प्रोटीन जरूरत पूरी करना आसान हो जाता है।

नाश्ते में भीगे काले किशमिश और सौंफ का करें सेवन

सुबह के नाश्ते में भीगे हुए काले किशमिश और सौंफ को संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि, डीटी अमरीन शेख के मुताबिक, इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर 40 की उम्र के बाद बॉडी को कोई खास फायदा पहुंचाता है। अमरीन शेख कहती हैं कि इसके बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पर्याप्त पोषण ले, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करें और अच्छी नींद ले।

सुबह की 15–20 मिनट की वॉक कैसे करती है मदद?

डीटी अमरीन शेख के अनुसार, 15–20 मिनट की वॉक सुबह दिन की शुरुआत करने का अच्छा तरीका है। इससे शरीर सक्रिय होता है, रोजाना की शारीरिक गतिविधि बढ़ती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अमरीन बताती है कि खाने के बाद थोड़ी देर टहलना भी भोजन के बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ने को कम करने में मदद कर सकता है। आप जरूरी नहीं है कि रोज सिर्फ 15-20 मिनट ही वॉक करें, आप धीरे-धीरे अपना वॉक करने का टाइम बढ़ाएं। एक्सपर्ट के मुताबिक वयस्कों को धीरे-धीरे हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके साथ मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए।

सुबह सांसों की एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है?

डीटी अमरीन शेख के अनुसार, धीमी और नियंत्रित सांस लेने की एक्सरसाइज शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। इससे तनाव और चिंता की भावना को कम करने तथा मन को शांत रखने में मदद मिल सकती है। सुबह के समय 5–10 मिनट तक आराम से, गहरी और धीमी सांस लेने का अभ्यास दिन की शुरुआत शांत और बेहतर तरीके से करने में सहायक हो सकता है। सांसों की एक्सरसाइज के दौरान नाक से धीरे-धीरे सांस लें और बिना जोर लगाए आराम से सांस छोड़ें। नियमित रूप से इस तरह का अभ्यास करने से व्यक्ति को अपने श्वास पैटर्न पर बेहतर कंट्रोल महसूस हो सकता है। हालांकि, इसे किसी बीमारी के इलाज के तौर पर नहीं देखना चाहिए।

40 साल के बाद कैसी होनी चाहिए सुबह की दिनचर्या?

अमरीन शेख ने बताया 40 साल की उम्र के बाद आप ऐसी आदतों पर ध्यान दें जिन्हें लंबे समय तक नियमित रूप से अपनाई जा सके। डाइट में पर्याप्त प्रोटीन, नियमित शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद और तनाव को कंट्रोल करने वाली आसान तकनीकों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी नई डाइट या हेल्थ रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।