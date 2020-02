इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं ये 4 फूड्स, जरूर करें डाइट में शामिल

Natural Immune Boosters: बदलते मौसम में सर्दी-जुखाम को लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं जबकि ये कमजोर इम्यूनिटी की ओर संकेत करती है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने पर लोग कई बीमारियों से दूर रहते हैं, साथ ही इससे बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप बार-बार बीमार पड़ते रहेंगे। इसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना जरूरी है, साथ ही कुछ खाद्य पदार्थ के सेवन से भी इम्यूनिटी बूस्ट होने में मदद मिलती है। ‘एनडीटीवी’ की एक खबर के अनुसार कुछ ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी इम्यूनिटी बेहतर और मजबूत हो सकती है।



सिट्रस फूड्स (Citrus Food): सिट्रस फूड में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन C व्हाइट ब्लड सेल्स को पैदा करने में मददगार है, ये सेल्स बीमारियों से लड़ने में कारगर है। इस खबर के अनुसार, विटामिन C के अधिक सेवन से सर्दी-जुखाम व अन्य इंफेक्शन्स का खतरा भी कम होता है। विटामिन C के संतरा, किवी, नींबू, ग्रेपफ्रूट जैसे कई स्रोत होते हैं।

हल्दी: हल्दी का उपयोग केवल खाना में दिए जाने वाले मसाले के तौर पर ही नहीं होता बल्कि ये अपने चमत्कारी गुणों के लिए भी जानी जाती है। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन आपके इम्यूनिटी को भी बेहतर बना सकती है। इसके अलावा, हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लामेट्री प्रॉपर्टीज भी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा, हल्दी वाली चाय पीने से भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। एक अन्य खबर के अनुसार, इसमें पाया जाने वाला लिपोपोलिसेकराईड तत्‍व हमारे इम्‍यून सिस्‍टम को मजबूत बनाकर कई बीमारियों से हमें बचाता है।

चाय: चाय पीना सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। रिपोर्ट की मानें तो कई तरह के इंफेकशन्स से लड़ने में चाय को कारगर माना गया है। चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शुरुआत करने पर न केवल आपको बढ़िया स्वाद मिलेगा बल्कि इससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने डाइट में कई तरह की चाय को शामिल कर सकते हैं जिनमें से ग्रीन टी, ब्लैक टी, अदरक वाली चाय, दालचीनी वाली चाय और हल्दी वाली चाय प्रमुख है।

दालचीनी: दालचीनी खाने में स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही इसके कई स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी हैं। दालचीनी खाने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है और हृदय रोग में भी इसका सेवन फायदेमंद है। इसके अलावा, दालचीनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी कारगर है। अपने डाइट में इसे शामिल करने से आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App