मसालेदार खाना, चाय-कॉफी की अधिकता और बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण आज एसिडिटी, सीने में जलन और अपच (Indigestion) जैसी समस्याएं बेहद आम हो चुकी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इन समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह क्रॉनिक अपच (Chronic Indigestion), पोषक तत्वों के खराब अवशोषण (Poor Nutrient Absorption) और बार-बार पेट में असहजता जैसी दिक्कतों का कारण बन सकती हैं। इन तकलीफों से तुरंत राहत पाने के लिए अक्सर लोग दवाइयों का रुख करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय किचन में ही कई ऐसे नेचुरल उपाय मौजूद हैं जो इस समस्या को शांत कर सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद में धनिए के बीजों को पेट के लिए बेहद गुणकारी और ठंडा माना गया है। लेकिन क्या सच में धनिया का पानी पीने से पाचन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती है, क्या ये पानी एसिडिटी को हमेशा के लिए शांत कर सकता है?

आयुर्वेद विशेषज्ञ भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Hansa Yogendra) के मुताबिक पेट की समस्याओं में धनिया का पानी अमृत की तरह असर करता है। आयुर्वेद में धनिया के बीज (Coriander Seeds) का इस्तेमाल लंबे समय से शरीर की अतिरिक्त गर्मी कम करने, पाचन बेहतर बनाने और एसिडिटी को शांत करने के लिए किया जाता रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक, सही तरीके से तैयार किया गया धनिया का पानी गर्मी और उमस के मौसम में पेट को राहत पहुंचाने में मददगार हो सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि धनिया का पानी कैसे उमस भरी गर्मी में पेट को राहत देता है।

धनिया के बीज क्यों माने जाते हैं फायदेमंद?

विशेषज्ञों के अनुसार, धनिया के बीजों में प्राकृतिक कूलिंग (Cooling) गुण पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी तत्व शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया गर्मी में धनिया के बीज का पानी बनाकर पीने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी कंट्रोल रहती है। इसका सेवन करने से एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स से राहत मिलती है। पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में ये पानी असरदार साबित होता है। इसका सेवन कई तरह की मेडिकल कंडीशन में भी असरदार साबित होता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में ये पानी बेहद मददगार साबित होता है। इसका सेवन करने से बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होती है।

धनिया का पानी कैसे तैयार करें

गर्मी में साबुत धनिया का पानी बनाने के लिए आप एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया और एक गिलास नॉर्मल पानी लें। अब धनिया के बीजों को हल्का कूट लें और उन्हें पानी में रात भर भिगो दें। सुबह पानी छानकर खाली पेट पी लें। यह धनिया का पानी पीने का सबसे आसान और पारंपरिक तरीका माना जाता है।

धनिया का पानी का काढ़ा बनाएं

अगर गर्मी और उमस ज्यादा हो तो धनिया का पानी उबालकर भी तैयार किया जा सकता है। एक बड़ा चम्मच धनिया लें और दो कप पानी में उबालें। पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। इसे सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें और छानकर गुनगुना पिएं। एक्सपर्ट ने बताया इस पानी को आप गुनगुना ही पिएं, इसमें बर्फ या ठंडा करके नहीं पिएं। आप चाहें तो इस पानी में ताजे पुदीने के पत्ते, भीगी हुई सौंफ और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर पी सकते हैं। यह मिश्रण गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।

पाचन की इन समस्याओं से मिलेगी राहत

गर्मी में 7 दिनों तक अगर इस ड्रिंक का सेवन किया जाए तो बार-बार एसिडिटी से राहत मिलेगी। इसका सेवन करने से पेट या छाती में जलन कंट्रोल रहती है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है उनके लिए ये पानी बेहद उपयोगी है। गर्मी और उमस में सिरदर्द या भारीपन से राहत दिलाने में ये पानी उपयोगी है। विशेषज्ञ के अनुसार, इसे लगातार लगभग 7 दिन तक सुबह खाली पेट पीने से कुछ लोगों में पाचन संबंधी परेशानियों में सुधार महसूस हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख आयुर्वेदिक विशेषज्ञ द्वारा साझा की गई जानकारी और पारंपरिक उपयोगों पर आधारित है। धनिया का पानी किसी बीमारी का इलाज नहीं है। यदि आपको लगातार एसिडिटी, सीने में तेज जलन, पेट दर्द या अन्य गंभीर लक्षण हैं, तो स्वयं उपचार करने के बजाय गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या योग्य चिकित्सक से सलाह लें।