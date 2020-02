Air India की फ्लाईट में चीन के पैसेंजर ने की ‘उल्टी’, Corona Virus के डर से विमान से उतारा गया

Corona Virus in hindi, Air India Airlines, Rumoured Vomiting of Chinese Passenger in Air India Flight: कोरोना वायरस चीन में महामारी की तरह फैला हुआ है। कई देशों ने इस वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी में चीन न जाने की सलाह दी है। ऐसे में वहां फंसे लोगों को निकालने में एयर इंडिया काफी योगदान दे रहा है। भारत में भी एयर इंडिया के दो विमानों से वहां रहने वाले लोगों को लाया गया है।

खबरों की मानें तो चीन से लाए गए ये लोग कोरोना वायरस के टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। इस बीच खबर है कि, एयर इंडिया के पुणे से नई दिल्ली जाने वाले विमान में एक चीनी मूल के आदमी ने ‘उल्टी’ कर दी जिसके बाद इस वायरस के फैलने के भय से चार घंटों तक विमान का परिचालन रुका रहा।

चार घंटे देरी से दिल्ली पहुंचा विमान: इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के खतरे को लेकर विमान में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स परेशान हो गए जिस वजह से विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में चार घंटे अधिक लग गए। खबर के मुताबिक, ‘उल्टी’ करने वाले पैसेंजर को विमान से उतार कर लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके सैंपल को जांच के लिए पुणे भेज दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया अफवाह: इस बीच, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्यूरिटी फोर्स (CISF) के अधिकारी जो एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा की देख-रेख करते हैं उनके अनुसार, पुणे से दिल्ली की फ्लाइट में चीनी पैसेंजर के उल्टी करने की अफवाह से विमान में कोरोना वायरस के डर से कुछ समय के लिए पैनिक की स्थिति हो गई। उस पैसेंजर को पुणे के ही नायडू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह 7 बजकर 40 मिनट में चलने वाला ये विमान दोपहर 12 बजकर 11 मिनट पर रवाना हुआ।



चीन से लौटे लोगों को रखा जा रहा है अलग: दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से दर्जनों एयरलाइंस ने चीन में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, चीन से भारत लौटे सभी लोगों को नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और मुंबई के अस्पतालों में अलग-अलग निगरानी में रखा गया है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के अब तक तीन मरीज मिल चुके हैं और ये तीनों ही केरल के रहने वाले हैं। पूरे विश्व में अब तक कोरोना वायरस से 638 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 31 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं।

