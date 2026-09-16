शरीर को ऊर्जा देने से लेकर हमारी इम्युनिटी, मूड और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने तक हमारी आंतों (Gut) की भूमिका सबसे अहम होती है। आयुर्वेद में भी माना गया है कि ‘सभी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है’ और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। गलत खान-पान, तनाव और प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से जब हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया (Good Bacteria) का संतुलन बिगड़ता है, तो एसिडिटी, ब्लोटिंग, अपचन और लगातार थकान जैसी समस्याएं घेरने लगती हैं।

आंतों के माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने और पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए हार्वर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (Dr. Saurabh Sethi, MD, MPH) ने 7 ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो नेचुरल तरीके से पेट की सेहत में सुधार करते हैं। बिना किसी चमत्कारी सप्लीमेंट या सख्त डिटॉक्स डाइट के आप अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर कुछ फूड्स को शामिल करके आंतों की सूजन (Inflammation) को कम कर सकते हैं। आइए विशेषज्ञ डॉक्टर से समझते हैं कि ये 7 फूड्स आंतों की अंदरूनी परत और गुड बैक्टीरिया के लिए कैसे काम करते हैं।

चिया सीड्स का करें सेवन

चिया सीड्स रोजाना की डाइट में फाइबर बढ़ाने का आसान तरीका हैं। डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स में करीब 10 ग्राम फाइबर मिल सकता है, 28 ग्राम चिया सीड्स में लगभग 11 ग्राम फाइबर के साथ प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है। चिया सीड्स में अघुलनशील फाइबर और घुलनशील फाइबर दोनों होते हैं। इसमें मौजूद म्यूसिलेज पानी को सोखकर जेल जैसी बनावट तैयार करता है।

Food Research International और Harvard T.H. Chan School of Public Health की रिसर्च के मुताबिक चिया सीड्स का घुलनशील और अघुलनशील फाइबर का कॉम्बिनेशन आंत के लिए बेहद फायदेमंद है। चिया सीड्स जब पानी के संपर्क में आते हैं, तो उनका घुलनशील फाइबर म्यूसिलेज (Mucilage) नाम का एक गाढ़ा जेल बनाता है। रिसर्च के अनुसार, यह जेल आंतों की अंदरूनी दीवार (Mucosal Lining) पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। यह पेट की जलन, एसिडिटी और सूजन को कम करता है।

दालें खाएं

दालें फाइबर के साथ-साथ पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत हैं। डॉ. सेठी के मुताबिक, एक कप पकी हुई दाल से लगभग 15 ग्राम फाइबर मिल सकता है। दालों में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर के अलावा रेसिस्टेंट स्टार्च और प्रीबायोटिक तत्व भी पाए जाते हैं। ये आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

रसभरी का करें सेवन

एक कप रसभरी में करीब 8 ग्राम फाइबर पाया जा सकता है। इसमें पॉलीफेनॉल नामक पौधों से मिलने वाले यौगिक भी होते हैं, जो आंतों के माइक्रोब्स के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। बेरीज को डाइट में शामिल करने से फाइबर के साथ कई तरह के प्लांट बेस्ट पोषक तत्व भी मिलते हैं। रसभरी में ‘एलागिटैनिन्स’ और ‘एलाजिक एसिड’ नामक पॉलीफेनॉल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। जब ये यौगिक आंत में पहुंचते हैं, तो आंत के बैक्टीरिया इन्हें युरो लिथिन (Urolithins) नामक शक्तिशाली मेटाबोलाइट्स में बदल देते हैं। रिसर्च बताती है कि युरो लिथिन आंतों की सूजन (Inflammation) को कम करने और पेट की अंदरूनी कोशिकाओं को सुरक्षा देने में मदद करता है। रसभरी का घुलनशील और अघुलनशील फाइबर आंतों के बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। Royal Society of Chemistry में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक यह मिश्रण आंत में बिफिडोबैक्टीरिया (Bifidobacteria) और एकरमेनसिया जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और गट हेल्थ में सुधार करते हैं।

एवोकाडो भी है गट की दवा

डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, एक एवोकाडो में करीब 10–13 ग्राम फाइबर हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से मोनोअनसैचुरेटेड यानी एक प्रकार का हेल्दी फैट भी पाया जाता है। एक मीडियम साइज के एवोकाडो में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है और इसमें मौजूद ज्यादातर फैट मोनोअनसैचुरेटेड होता है। रोजाना एक एवोकाडो का सेवन आपकी गट हेल्थ में सुधार कर सकता है।

ओट्स खाएं

ओट्स की खासियत इसमें पाया जाने वाला बीटा-ग्लूकॉन है, जो एक तरह का घुलनशील फाइबर है। यह आंतों के माइक्रोब्स द्वारा फॉर्मेट किया जा सकता है। बीटा-ग्लूकॉन पाचन की प्रक्रिया को धीमा करने और कोलेस्ट्रॉल से जुड़े बाइल एसिड को बांधने में मदद कर सकता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है। यह फाइबर नियमित मल त्याग में भी असरदार साबित होता है। British Journal of Nutrition की रिसर्च के मुताबिक, ओट्स का बीटा-ग्लूकॉन बड़ी आंत में पहुंचकर प्रीबायोटिक का काम करता है। आंत के बैक्टीरिया इसे फॉर्मेट करके ब्यूटिरेट (Butyrate) जैसे शॉर्ट-चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जो आंतों की अंदरूनी दीवार को हेल्दी रखते हैं।

नाशपाती का करें सेवन

एक मध्यम आकार की नाशपाती में लगभग 5–6 ग्राम फाइबर पाया जा सकता है। इसे छिलके सहित खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फलों के छिलके में भी फाइबर मौजूद होता है। हार्वर्ड डॉक्टर के मुताबिक नाशपाती जैसे छिलके सहित खाए जाने वाले फल अघुलनशील फाइबर के स्रोत हैं, जो पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

चना खाएं

चना भी फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ है। डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार एक कप पके हुए चने में करीब 12 ग्राम फाइबर मिल सकता है। इसके अलावा चने में प्रोटीन भी होता है। इसमें मौजूद कुछ घुलनशील फाइबर, जैसे रेफिनोज, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया द्वारा फॉर्मेट किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शॉर्ट-चेन फैटी एसिड, जैसे ब्यूटिरेट, बनते हैं आंतों की हेल्थ में सुधार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। Journal of Agricultural and Food Chemistry और British Journal of Nutrition में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक चने में रेफिनोज नामक खास घुलनशील फाइबर होता है। इंसान का पाचन तंत्र इसे ऊपरी पेट में पचा नहीं पाता, इसलिए यह सीधे बड़ी आंत में पहुंचता है। वहां आंत के मित्र बैक्टीरिया इसे फॉर्मेट करते हैं, जिससे पेट के माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी और सेहत में सुधार होता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। यह किसी भी तरह की मेडिकल बीमारी या गंभीर पाचन संबंधी समस्या का सीधा डॉक्टरी इलाज नहीं है। पेट या पाचन से जुड़ी पुरानी समस्याओं के लिए हमेशा किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से व्यक्तिगत परामर्श लें।