वजन घटाने (Weight Loss) की शुरुआत अक्सर लोग फैंसी डिटॉक्स टी, महंगे हेल्थ ड्रिंक्स या कड़वे काढ़े से करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना किसी जटिल डिटॉक्स रूटीन के भी साधारण नेचुरल ड्रिंक्स फैट बर्निंग में मददगार हो सकते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ साधारण और प्राकृतिक गर्म पेय भी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनकर वजन कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। सही समय पर सही ड्रिंक का सेवन करने से न केवल मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, बल्कि शरीर हाइड्रेटेड रहता है, पाचन में सुधार होता है और लंबे समय तक पेट भरा रहने का एहसास भी हो सकता है, जिससे बार-बार अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत कम होती है।

डॉ. स्वाति मिश्रा, BDS, डायरेक्टर (क्लिनिकल हेल्थ एंड कंटेंट), मेडिकल अफेयर्स, टाटा 1mg के अनुसार, कुछ गर्म और प्राकृतिक ड्रिंक्स हेल्दी तरीके से वजन कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं। इनमें हर्बल टी और रसोई में मौजूद मसालों से तैयार कुछ पारंपरिक पेय शामिल हैं। हालांकि डॉक्टर बताती हैं कि कोई भी एक ड्रिंक अकेले वजन कम नहीं कर सकता। अगर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वस्थ लाइफस्टाइल के साथ इन ड्रिंक्स को शामिल किया जाए, तो वजन घटाने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए किसी भी ड्रिंक को चमत्कारी उपाय मानने के बजाय उसे एक संतुलित और स्वस्थ दिनचर्या का हिस्सा बनाना अधिक फायदेमंद है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रिंक हैं जिनका सेवन वजन कंट्रोल करने में किया जा सकता है।

ग्रीन टी

ग्रीन टी में कैटेचिन (Catechins) और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से बिना चीनी की ग्रीन टी पीने से फैट ऑक्सीडेशन बढ़ सकता है और वजन घटाने की प्रक्रिया को सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा, यह शरीर में सूजन कम करने और कोशिकाओं को फ्री-रेडिकल्स से बचाने में भी मददगार मानी जाती है। हालांकि, केवल ग्रीन टी पीने से वजन कम नहीं होगा, इसके साथ संतुलित आहार और व्यायाम भी जरूरी है। American Journal of Clinical Nutrition और कई मेटा-एनालिसिस अध्ययनों के अनुसार, ग्रीन टी में मौजूद EGCG (Epigallocatechin gallate) और कैफीन का कॉम्बिनेशन शरीर के मेटाबॉलिक रेट को 3% से 4% तक बढ़ा सकता है। यह ड्रिंक शरीर में नॉरएड्रेनालाईन (Noradrenaline) हार्मोन के स्तर को बढ़ाती है जिससे शरीर जमा फैट को ऊर्जा के रूप में तोड़ने के लिए प्रेरित होता है।

गुनगुना नींबू पानी

Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition में प्रकाशित एक जापानी अध्ययन में पाया गया कि नींबू में मौजूद पॉलिफिनॉल्स (Polyphenols) हाई-फैट डाइट के बावजूद वजन और बॉडी फैट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सुबह गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र एक्टिव (Thermogenesis) होता है। नींबू में मौजूद विटामिन-सी और पेक्टिन (Pectin) फाइबर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। डॉ. स्वाति मिश्रा के अनुसार, सुबह गुनगुना नींबू पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है और पाचन प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। नींबू में मौजूद विटामिन-सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकती है और दिन की हेल्दी शुरुआत में मदद करती है। हालांकि, इसे ‘फैट बर्नर’ या ‘डिटॉक्स ड्रिंक’ मानना सही नहीं होगा। वजन घटाने के लिए इसे स्वस्थ जीवनशैली के साथ ही अपनाना चाहिए।

हल्दी वाला दूध (गोल्डन मिल्क)

हल्दी में मौजूद सक्रिय तत्व करक्यूमिन (Curcumin) सूजन कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। डॉ. स्वाति मिश्रा के मुताबिक, हल्दी वाला गर्म दूध शरीर की रिकवरी, सूजन कम करने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यदि इसे बिना अतिरिक्त चीनी के लिया जाए और संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जाए, तो यह वजन कंट्रोल में भी सहायक हो सकता है। European Review for Medical and Pharmacological Sciences के एक अध्ययन में पाया गया कि हल्दी ओवरवेट और मोटापे से ग्रस्त लोगों में BMI और पेट की चर्बी को कम करने में मददगार हो सकती है। मोटापा शरीर में एक प्रकार की क्रोनिक सूजन पैदा करता है। करक्यूमिन के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इस सूजन को कम करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल करना आसान हो जाता है।

एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry में प्रकाशित एक प्रसिद्ध क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि रोजाना 1-2 चम्मच यानी 15-30 ml एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिलाकर पीने वाले लोगों ने 12 हफ्तों में बिना किसी बड़े डाइट बदलाव के भी वजन, बॉडी मास इंडेक्स (BMI) और ट्राइग्लिसराइड्स में कमी दर्ज की गई। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड (Acetic Acid) पेट खाली होने की प्रक्रिया (Gastric Emptying) को धीमा कर देता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर और जरूरत हो तो थोड़ा शहद मिलाकर तैयार किया गया ड्रिंक भूख को नियंत्रित करने और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। इससे ओवरईटिंग की संभावना कम हो सकती है। हालांकि, एप्पल साइडर विनेगर को हमेशा पानी में मिलाकर ही पीना चाहिए और एसिडिटी या पेट की समस्या वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए।

हर्बल टी

Molecular Medicine Reports में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, कैमोमाइल चाय शरीर में ग्लाइसेमिक कंट्रोल में सुधार करती है और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल (Cortisol) को कम करती है। कोर्टिसोल का हाई लेवल (तनाव) सीधे तौर पर पेट की चर्बी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। रात में हर्बल टी पीने से नींद की गुणवत्ता सुधरती है और पाचन शांत होता है, जिससे देर रात अस्वस्थ खाने (Late-night Snacking) की आदत पर रोक लगती है। कैमोमाइल और पेपरमिंट जैसी हर्बल टी कैफीन-फ्री होती हैं और पाचन तंत्र को आराम पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। डॉ. स्वाति मिश्रा के अनुसार, रात के समय इसका सेवन पाचन में सुधार, कम करने और देर रात अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने में सहायक हो सकता है। अच्छी नींद और बेहतर पाचन अप्रत्यक्ष रूप से वजन नियंत्रित रखने में भी भूमिका निभाते हैं।

डिस्क्लेमर: ये ड्रिंक्स अकेले वजन कम नहीं करते। वजन घटाने के लिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और स्वस्थ जीवनशैली सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको कोई बीमारी है या आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो इन ड्रिंक्स को नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।