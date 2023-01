Weight Loss Tips: बिना डाइटिंग-वर्कआउट के वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स को अपनाएं, दिखेंगे जादुई असर

Chew Thoroughly and Slow Down: वजन कम करना चाहते हैं तो खाने का तरीका बदलें। खाना चबाकर और धीरे-धीरे खाएं वजन कंट्रोल रहेगा।

Fastest Way to Lose Weight: वजन कम करना चाहते हैं तो डाइट में प्रोटीन और फाइबर का सेवन अधिक करें तेजी से वजन कम होगा : PHOTO-FREEPIK

Lose Weight Without Diet or Exercise:वजन कंट्रोल करने के दो पारंपरिक टूल्स हैं डाइट और एक्सरसाइज। डाइट पर कंट्रोल और रेगुलर वर्कआउट करके ही ज्यादातर लोग अपना वजन कंट्रोल करते हैं। लेकिन जिंदगी की मसरूफियत में वक्त की कमी सभी के पास है ऐसे में जिम में वर्कआउट करना संभव नहीं होता और नतीजा मोटापा दिनों दिन बढ़ता जाता है। बढ़ता वजन कई क्रॉनिक बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का जोखिम पैदा करता है। बढ़ते मोटापा को कंट्रोल करना बेहद जरुरी है। अगर आपके पास वक्त की कमी है और आप डाइटिंग भी नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ साइंस बेस बेहद आसान तरीके अपनाकर अपना वजन आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक वजन कंट्रोल करने के लिए आपके खाने-पीने का तरीका और खाने का चुनाव बेहद असरदार साबित होता है। खबर के मुताबिक कुछ खास टिप्स आपको आसानी से कम कैलोरी खाने में मदद कर सकते हैं और भविष्य में वजन को बढ़ने से रोकते भी हैं। आप भी बिना डाइट या व्यायाम (Without diet and exercise)के वजन कम करना चाहते हैं तो ये 5 तरीके अपनाएं। ये सभी विज्ञान पर आधारित हैं। Also Read Weight Loss: बढ़ते वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस एक आटे की रोटी का सेवन करें, जानिए कब और कितना है जरूरी

खाना अच्छी तरह से चबाएं और धीमी गति से खाएं: (Chew Thoroughly and Slow Down) आप खाने को चबा-चबा कर खाएंगे तो खाना धीमी गति से खाएंगें। जब आप चबाकर खाते हैं तो खाने का सेवन कम करते हैं और आपकी भूख भी शांत होती है। खाने का समय आपके वजन को प्रभावित कर सकता है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि धीमी गति से खाने वालों की तुलना में तेजी से खाने वालों का वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है। आप धीरे-धीरे चबाकर खाएंगे तो आपका पाचन दुरुस्त रहेगा और वजन भी कंट्रोल रहेगा। Also Read Weight Loss: वजन घटाने में कारगर माने गए हैं ये आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, देखें लिस्ट

खाने के लिए छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करें: (Use Smaller Plates for Foods) खाने की थाली जितनी बड़ी होगी आप उतना ज्यादा ही खाएंगे। वजन कम करना चाहते हैं तो खाने की थाली को छोटा करें। खाने में छोटी प्लेट का उपयोग करने से आपको कम खाने में मदद मिल सकती है, जिससे खाने का भाग बड़ा दिखाई देता है। दूसरी ओर, एक बड़ी प्लेट एक सर्विंग को छोटा बना सकती है, जिससे आप अधिक भोजन खा सकते हैं। वजन कम करना है तो डाइट में प्रोटीन को अधिक शामिल करें: (Eat Plenty of Protein) प्रोटीन का भूख पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। डाइट में प्रोटीन का सेवन करने से भूख शांत रहती है और आप कम कैलोरी का सेवन करते हैं। प्रोटीन कई हार्मोन को प्रभावित करता है जो भूख और परिपूर्णता (hunger and fullness)में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप सुबह के नाश्ते में अनाज का सेवन करते हैं तो उसकी जगह प्रोटीन युक्त अंडे का सेवन करें आपका वजन तेजी से कंट्रोल रहेगा। फाइबर से भरपूर फूड्स का सेवन करें: (Eat Fiber-Rich Foods) फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करने से भूख शांत होती है और लम्बे समय तक भूख नहीं लगती। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि डाइट में फाइबर का सेवन वजन को घटाता है और लम्बे समय तक भूख को कंट्रोल करता है। विस्कोस चिपचिपा फाइबर (viscous fiber)होता है जो पानी के संपर्क में आने पर एक जेल बनाता है। यह जेल पोषक तत्वों के अवशोषण के समय को बढ़ाता है और आपके पेट को खाली करने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। विस्कोस फाइबर बीन्स, जई के अनाज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, शतावरी, संतरे और अलसी के बीज में मौजूद होता है। पानी का लगातार सेवन करें वजन कंट्रोल रहेगा: (Drink Water Regularly) पीने का पानी आपको कम खाने और वजन कम करने में मदद कर सकता है, खासकर अगर आप इसे खाने से पहले पीते हैं। वयस्कों में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भोजन से लगभग 30 मिनट पहले आधा लीटर पानी पीने से भूख कम हुई और कैलोरी की मात्रा कम हुई । भोजन से पहले पानी पीने वाले प्रतिभागियों ने 12 सप्ताह की अवधि में पानी नहीं पीने वालों की तुलना में 44% अधिक वजन कम किया। यदि आप कैलोरी से भरपूर ड्रिंक जैसे सोडा या जूस को पानी से बदलते हैं, तो आप और भी अधिक प्रभावी तरीके से वजन को कंट्रोल कर सकते हैं।

