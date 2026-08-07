बरसात के मौसम में नमी, तापमान में बदलाव और खानपान की आदतों के कारण पाचन तंत्र धीमा पड़ सकता है जिसकी वजह से पेट में गैस, अपच,ब्लोटिंग, कब्ज और दस्त जैसी पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन खाने की सलाह दी जाती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे पचाने का काम हमारी छोटी और बड़ी आंत का है। हमारी इंटेस्टाइन सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती बल्कि पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करती हैं। गट हेल्थ को इम्यून सिस्टम से भी जुड़ा माना जाता है। यदि आंतों का कोई हिस्सा ठीक से काम न करे या पाचन प्रभावित हो जाए, तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। पाचन को दुरुस्त करने के लिए और गट हेल्थ में सुधार करने के लिए डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र के मुताबिक आंतों की देखभाल के लिए प्राणायाम, योगासन और संतुलित आहार का सेवन करना जरूरी है। आंतों की हेल्थ सुधारने के लिए पहले पहले आंतों की सफाई करना जरूरी है। आंतों के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट का सेवन करना, डाइट में पर्याप्त फाइबर का सेवन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त पानी पीना और अच्छी नींद लेना जरूरी है। आंतों में जमा गंदगी आपके पाचन को बिगाड़ सकती है और पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट में गैस,एसिडिटी और अपच का कारण बन सकती है।

गट माइक्रोबायोम विशेषज्ञ डॉ. जेम्स किन्रोस के अनुसार, आंतों की सेहत सुधारने के लिए हमेशा महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स या विशेष उत्पादों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। कई किफायती और आसानी से मिलने वाले नेचुरल प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ और कुछ नेचुरल ड्रिंक आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। संतुलित और सही खानपान अपनाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है और खासतौर पर मानसून के दौरान होने वाली गैस, अपच और अन्य पेट संबंधी समस्याओं का खतरा भी कम हो सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बरसात के मौसम में गट हेल्थ में सुधार करने के लिए कौन कौन से नेचुरल ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं।

अदरक की चाय पिएं

अदरक में मौजूद जिंजरोल और अन्य सक्रिय तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसकी चाय पीने से गैस, पेट फूलना (ब्लोटिंग) और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। यह पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ावा देती है, जिससे भोजन आसानी से पचता है और एसिडिटी की संभावना भी कम हो सकती है। European Journal of Gastroenterology & Hepatology में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक अदरक गैस्ट्रिक एम्प्टी इंग को तेज करता है, यानी यह भोजन को पेट से आंतों तक जल्दी पहुंचाने में मदद करता है। अदरक में कार्मिनेटिव गुण होते हैं, जो पेट की आंतों में बनने वाली गैस के दबाव को कम करते हैं और ब्लोटिंग या अपच से राहत दिलाते हैं। यह पाचन एंजाइमों जैसे लाइपेज और एमाइलेज के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। अदरक की चाय का सेवन जहां फायदा पहुंचाता है वहीं कुछ मेडिकल कंडीशन में ये सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। एसिडिटी या पेट के अल्सर के गंभीर मरीजों में अत्यधिक अदरक का सेवन जलन बढ़ा सकता है इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह के मुताबिक सीमित मात्रा में लें।

सौंफ की चाय का करें सेवन

सौंफ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो आंतों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। सौंफ की चाय पीने से भोजन का पाचन आसान होता है और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके अलावा, इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिक मानसून के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी सहायक माने जाते हैं। BMC Complementary and Alternative Medicine के शोध में पाया गया कि सौंफ में मौजूद एनेथोल आंतों की चिकनी मांसपेशियों को आराम देता है। इसका एंटीस्पास्मोडिक (Antispasmodic) प्रभाव पेट की ऐंठन और गैस के दर्द को तुरंत कम करता है। सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण गट माइक्रोबायोम (Gut Microbiome) में हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं और आंतों की सूजन को कम करते हैं।

जीरे के पानी का करें सेवन

जीरे का पानी पाचन तंत्र को सक्रिय रखने का एक आसान घरेलू उपाय माना जाता है। यह गैस, खट्टी डकार, अपच और पेट भारी रहने जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार, जीरा मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और भोजन के बेहतर पाचन में सहायक हो सकता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। Journal of Phytotherapy Research के अनुसार, जीरा लिवर से पित्त (Bile) के स्राव को बढ़ाता है। बाइल वसा (Fats) को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बेहद जरूरी है। जीरा आंतों में पाए जाने वाले पाचन एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ाता है। यह शॉर्ट-चेन फैटी एसिड (SCFAs) के उत्पादन में मदद करके आंतों की परत को मजबूत बनाता है।

तुलसी की चाय पिएं

तुलसी की चाय पाचन को बेहतर बनाने के साथ-साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में मदद कर सकती है। इसके सेवन से गैस और ब्लोटिंग जैसी परेशानियों में राहत मिल सकती है। तुलसी में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मानसून में होने वाले कुछ सामान्य संक्रमणों से बचाव में भी सहायक हो सकते हैं। Journal of Ayurveda and Integrative Medicine में शोध के अनुसार, तुलसी तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल को कंट्रोल करके तनाव से होने वाले अल्सर और अपच को रोकती है। इसके एंटीमाइक्रोबियल (Antimicrobial) गुण आंतों के खराब रोगाणुओं को कंट्रोल करके आंतों की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं।

मानसून में इन बातों का भी रखें ध्यान

हमेशा ताजा और साफ भोजन करें।

बाहर के कटे फल और दूषित पानी से बचें।

प्रोबायोटिक और फाइबर युक्त आहार लें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

अगर लगातार दस्त, उल्टी, तेज पेट दर्द या बुखार हो, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तैयार की गई है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी घरेलू उपाय या ड्रिंक को नियमित आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।