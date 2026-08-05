भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित लाइफस्टाइल के बीच दिल की सेहत को दुरुस्त रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में क्या महज 45 मिनट की रोजाना वॉक आपके दिल को गंभीर खतरों से बचा सकती है? कार्डियोलॉजिस्ट और हालिया मेडिकल स्टडीज मानती हैं कि पैदल चलना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है। इंटरवेंशनल कार्डियोलोजिस्ट डॉ. रविंदर सिंह राव के अनुसार रोजाना पैदल चलने से दिल के रोगों का खतरा कम होता है। पैदल चलना एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी पूरी बॉडी पर असर डालती है। डॉक्टर रविंदर ने बताया रोजाना 45 मिनट पैदल जरूर चलें और हफ्ते में कम से कम तीन दिन ये रूटीन जरूर अपनाएं।

एशियन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी यूनिट-II और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के कंसल्टेंट डॉ. दिवाकर कुमार बताते हैं कि नियमित वॉकिंग कई ऐसे फायदे देती है, जो मिलकर दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। डॉक्टर ने बताया कोई एक आदत सिर्फ हार्ट अटैक के खतरे को खत्म नहीं कर सकती। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि पैदल चलने से कौन-कौन से फायदे होते हैं और ये आदत कैसे दिल की सेहत को प्रभावित करती है।

पैदल चलना दिल की सुरक्षा कैसे करता है?

डॉ. दिवाकर कुमार ने बताया पैदल चलना सबसे आसान और प्रभावी शारीरिक गतिविधियों में से एक है। यही वजह है कि एक हेल्दी हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट नियमित वॉक की सलाह देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तेज गति से चलने पर हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। रोजाना पैदल चलने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना आसान होता है। 45 मिनट की वॉक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है जो दिल को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। वॉक ना सिर्फ LDL कोलेस्ट्रॉल को घटाती है बल्कि HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती भी है। वॉक करने से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है। जो हृदय रोग का एक बड़ा जोखिम कारक है।

रिसर्च से जानें कि वॉक कैसे हार्ट को हेल्दी रखती है?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) और कई वैश्विक रिसर्च के अनुसार, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तेज़ चलने जैसी एक्सरसाइज करने से दिल की बीमारियों का खतरा 30% से 40% तक कम हो जाता है। रोजाना 45 मिनट टहलने से आप इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक स्टडी के मुताबिक, जो लोग नियमित रूप से तेज़ चाल से चलते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का खतरा दौड़ने वालों लोगों के बराबर ही कम होता है।

क्या 45 मिनट वॉक करने की सलाह के पीछे वैज्ञानिक आधार है?

डॉ. कुमार के अनुसार इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं कि मध्यम तीव्रता वाली नियमित शारीरिक गतिविधि दिल के रोगों का खतरा कम करती है। ग्लोबल हेल्थ गाइडलाइन के अनुसार हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज, जैसे तेज गति से पैदल चलना, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में तीन दिन 45-45 मिनट चलता है, तो कुल मिलाकर 135 मिनट की वॉक हो जाती है। यह 150 मिनट के लक्ष्य के काफी करीब है और इससे भी दिल को फायदा मिल सकता हैं। डॉ. कुमार ने लोगों को सलाह दी है कि अगर संभव हो तो हफ्ते में चार या पांच दिन वॉक करें या बाकी दिनों में भी किसी न किसी शारीरिक गतिविधि में सक्रिय रहें, ताकि बॉडी को ज्यादा फायदा मिले।

क्या सिर्फ पैदल चलने से हार्ट अटैक नहीं होगा?

डॉ. कुमार स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ पैदल चलना हार्ट अटैक से पूरी तरह बचाव नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखता, मोटापे का शिकार है या असंतुलित खानपान अपनाता है, तो केवल वॉक करना पर्याप्त नहीं होगा। इन सभी जोखिम कारकों को भी कंट्रोल करना जरूरी है।

दिल की सेहत के लिए कितनी तेज चलना चाहिए?

दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हर तरह की वॉक फायदा नहीं पहुंचाती। डॉ. कुमार के अनुसार वॉक की गति का भी ध्यान रखना जरूरी है। एक्सपर्ट ने बताया ब्रिस्क वॉक सबसे बेहतर मानी जाती है। इसका मतलब है कि चलते समय आप सामान्य बातचीत तो कर सकें, लेकिन गाना गाने में कठिनाई महसूस हो। अधिकांश वयस्कों के लिए यह गति लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हालांकि सही गति व्यक्ति की उम्र, फिटनेस और हेल्थ पर निर्भर करती है। डॉक्टर ने बताया वॉक करने का मकसद होना चाहिए कि दिल की धड़कन सामान्य से कुछ तेज हो जाए लेकिन इतनी तेज नहीं होना चाहिए कि सांस तेजी से फूलने लगे और चलना मुश्किल हो जाए।

अगर आप वॉक करने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आरामदायक गति से चलें और धीरे-धीरे अपनी रफ्तार और समय दोनों बढ़ाएं।

वॉक के साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव भी है जरूरी

डॉ. कुमार के अनुसार नियमित पैदल चलने के साथ-साथ कुछ हेल्दी आदतों को अपनाना भी जरूरी है। लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करके आप दिल को हेल्दी रखने के साथ ही ओवर ऑल बॉडी को भी हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी आदतों में सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक आहार को शामिल करें। वजन को कंट्रोल रखे और नींद पूरी लें। तनाव को भी कंट्रोल करें। तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहें। हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर आप डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। समय पर हेल्थ चेकअप कराना भी जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।