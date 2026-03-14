आज के समय में पेट की बढ़ती चर्बी (Belly Fat) न केवल शारीरिक बनावट को खराब करती है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकती है। लोग अक्सर वजन घटाने के लिए भारी-भरकम एक्सरसाइज या सख्त डाइट का सहारा लेते हैं, लेकिन भारतीय योग पद्धति में ‘प्राणायाम’ को इसके लिए सबसे सरल और प्रभावी समाधान माना गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के अनुसार अगर सही तकनीक के साथ प्राणायाम किया जाए, तो यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर चर्बी घटाता है, बल्कि मानसिक शांति और ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार करता है। आइए बाबा रामदेव से जानेंगे उन 4 खास प्राणायामों के बारे में जो पेट कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं और साथ ही समझेंगे उन्हें करने का सही तरीका और उनसे होने वाले फायदे।

कपालभाति प्राणायाम (Kapalbhati) करें

कपालभाति प्राणायाम पेट की चर्बी कम करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। इसमें तेजी से सांस बाहर छोड़ी जाती है, जिससे पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और पेट के निचले हिस्से की चर्बी को कम करने में मददगार होता है। इस प्राणायाम में व्यक्ति तेजी से सांस को बाहर छोड़ता है और सांस अपने आप अंदर चली जाती है।

इस प्रक्रिया के दौरान पेट की मांसपेशियां बार-बार संकुचित होती हैं, जिससे पेट के अंगों की हल्की मालिश होती है। नियमित अभ्यास से पाचन मजबूत होता है, गैस और कब्ज की समस्या कम हो सकती है। साथ ही शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी घटाने में मदद मिल सकती है। यह शरीर को ऊर्जा देने और मन को सक्रिय रखने में भी सहायक माना जाता है।

भस्त्रिका प्राणायाम (Bhastrika)

इसमें गहरी सांस ली और छोड़ी जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और कैलोरी तेजी से बर्न होती है। भस्त्रिका प्राणायाम योग की एक ऊर्जावान श्वास तकनीक है, जिसमें गहरी और तेज गति से सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी जाती है। इसे वेलोज़ ब्रीदिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सांस लेने-छोड़ने की गति धौंकनी की तरह होती है। इस प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर होती है। नियमित अभ्यास से शरीर में रक्त संचार तेज होता है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय होने लगता है, जिससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है। ये शरीर में ऊर्जा बढ़ाने, थकान कम करने और मानसिक सतर्कता बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है। हालांकि इसे धीरे-धीरे और सही तकनीक से करना जरूरी होता है। यह शरीर को ऊर्जावान बनाता है और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है।

बाह्य प्राणायाम (Bahya Pranayama)

बाह्य प्राणायाम में सांस को पूरी तरह बाहर निकालकर पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है। ये योग की एक जरूरी श्वास तकनीक है, जिसमें सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद कुछ पलों तक रोका जाता है और पेट को अंदर की ओर खींचकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया से पेट और पेट के आसपास की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है। नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। ये प्राणायाम शरीर को डिटॉक्स करने, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने तथा पेट के अंगों को मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। इसे खाली पेट और योग विशेषज्ञ की सलाह से करना बेहतर होता। ये पेट के अंगों की मसाज करता है और हर्निया व कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत देता है।

अनुलोम-विलोम (Anulom Vilom)

अनुलोम-विलोम सीधे तौर पर चर्बी नहीं घटाता, लेकिन ये तनाव (Stress) को कम करता है। तनाव कम होने से शरीर में ‘कोर्टिसोल’ हार्मोन संतुलित रहता है, जिससे बेवजह वजन नहीं बढ़ता। इसे करने से मन शांत रहता है और पूरे शरीर का संतुलन बना रहता है। ये एक लोकप्रिय प्राणायाम है, जिसमें एक नासिका से सांस अंदर ली जाती है और दूसरी नासिका से बाहर छोड़ी जाती है। ये श्वास प्रक्रिया शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। नियमित अभ्यास से मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर का ऊर्जा संतुलन बेहतर होता है। इसे रोजाना कुछ मिनट करने से ओवर ऑल हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर

ये लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी दावे या व्यायाम को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर या प्रमाणित योग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। यदि आपको हाल ही में कोई सर्जरी, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर या पीठ में गंभीर दर्द है, तो बिना चिकित्सकीय सलाह के इन प्राणायामों का अभ्यास न करें। जंसत्ता इन सुझावों के व्यक्तिगत परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेता है।