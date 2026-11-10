संतुलित आहार स्वस्थ शरीर और बेहतर गट हेल्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। हेल्दी डाइट का मतलब है कि हमारे रोजाना के भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हों। संतुलित आहार से शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और जरूरी मिनरल्स मिलते हैं, जो शरीर के सही कामकाज और सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। फाइबर भी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, मल त्याग को आसान बनाने और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देने में मदद करता है। इसलिए गट हेल्थ बेहतर बनाए रखने के लिए डाइट में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि फाइबर पाचन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके फायदे सिर्फ पेट साफ रखने तक सीमित नहीं हैं। फाइबर आंतों की सेहत बनाए रखने, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में अहम भूमिका निभाता है।

कंसल्टेंट डायटीशियन और डायबिटीज एजुकेटर कनिका मल्होत्रा (Kanikka Malhotra) के मुताबिक, रोजाना 30 ग्राम फाइबर का सेवन करने से शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अचानक इसकी मात्रा बढ़ाना हर किसी के लिए सही नहीं होता। फाइबर किस तरह का है, उसकी मात्रा कितनी तेजी से बढ़ाई जा रही है और व्यक्ति पर्याप्त पानी पी रहा है या नहीं, इन सभी बातों का शरीर पर असर पड़ता है। कुछ लोगों को इसके फायदे कुछ ही दिनों में महसूस होने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों को शुरुआत में पेट फूलने, गैस और पाचन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि रोजाना 30 ग्राम फाइबर खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं

पाचन बेहतर होता है और कब्ज से राहत मिल सकती है

एक्सपर्ट के मुताबिक रोजाना पर्याप्त मात्रा में फाइबर का सेवन करने से पाचन में सुधार होता है और गट हेल्थ दुरुस्त रहती है। नियमित रूप से पर्याप्त फाइबर लेने पर 2-3 सप्ताह के अंदर ही मल त्याग की नियामितता में सुधार महसूस होता है। इससे कब्ज से निजात मिलती है और पेट साफ रहता है। फाइबर का सेवन आंतों की गतिविधियों यानी गट मोटिलिटी को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मिलती है मदद

रोजाना 30 ग्राम फाइबर का सेवन ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। खासकर सॉल्युबल फाइबर पेट से भोजन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इससे भोजन के बाद ग्लूकोज धीरे-धीरे ब्लड में पहुंचता है और ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिल सकती है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्रीडायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है।

कोलेस्ट्रॉल करता है कंट्रोल

रोजाना 30 ग्राम फाइबर का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी असरदार साबित होता है। नियमित रूप से फाइबर लेने से LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में लगभग 3-5 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। डाइट में घुलनशील फाइबर का सेवन बाइल एसिड को बांधने में मदद करता है। इससे शरीर को नए पित्त अम्ल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है।

वजन कंट्रोल करने में मिलती है मदद

फाइबर का सेवन वजन को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। फाइबर रिच डाइट का सेवन पेट को लम्बे समय तक भरा हुआ रखने में मदद करता है। इससे भूख शांत रहती है और ओवर इटिंग कंट्रोल रहती है। एक्सपर्ट के मुताबिक बड़ी आंत में फाइबर के फर्मेंटेशन से शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं। ये भूख और पेट भरे होने के संकेत देते हैं जिससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

आंतों में बढ़ते है गुड बैक्टीरिया

लगातार 6-8 सप्ताह तक पर्याप्त फाइबर का सेवन करने से आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। फाइबर का सेवन करने से आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोटा की विविधता बेहतर हो सकती है। फाइबर रिच डाइट गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करती है। इस डाइट से आंतों को सपोर्ट मिलता है,एनर्जी के स्तर में सुधार होता है और मूड भी बेहतर होता है।

फाइबर रिच मात्रा का सेवन कैसे करें?

कनिका मल्होत्रा के मुताबिक अगर कोई इंसान रोजाना 10-12 ग्राम फाइबर ले रहा है तो अचानक फाइबर की मात्रा नहीं बढ़ाएं। अचानक से फाइबर का सेवन बढ़ाने से पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ज्यादा फाइबर का सेवन पेट फूलना, पेट में ऐंठन, ज्यादा गैस बनना और कभी-कभी कब्ज की समस्या का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया फाइबर का फर्मेंटेशन करते हैं। अचानक फाइबर बढ़ने से इस प्रक्रिया में बदलाव आता है और आंतों को नई मात्रा के अनुसार ढलने में समय लगता है।

डाइट में फाइबर का सेवन बढ़ाने का सही तरीका क्या है?

डाइट में फाइबर बढ़ाने का सही तरीका ये है कि आप हर सप्ताह फाइबर की मात्रा लगभग 5 ग्राम बढ़ाएं।

4 से 6 सप्ताह में धीरे-धीरे रोजाना 30 ग्राम फाइबर तक पहुंचने का लक्ष्य रखें।

फाइबर रिच डाइट का सेवन करने के साथ ही आप पानी का भी पर्याप्त सेवन करें। क्योंकि पानी की कमी होने पर फाइबर कब्ज की परेशानी बढ़ा सकता है।

फाइबर का सेवन अलग-अलग फूड से ही करें।

जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS), स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ (SIBO) या इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD) जैसी समस्याएं हैं, उन्हें फाइबर की मात्रा और भी धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए शुरुआत में घुलनशील फाइबर को प्राथमिकता देना फायदेमंद हो सकता है।

रोजाना 30 ग्राम फाइबर कैसे पूरा करें?

एक्सपर्ट के मुताबिक रोजाना 30 ग्राम फाइबर का सेवन आप सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने, शाम का नाश्ता और रात के खाने में बराबर मात्रा में लेकर पूरा कर सकते हैं। आप सुबह के नाश्ते में बाजरे की रोटी, मूंग दाल का सांभर खा सकते हैं इससे लगभग 8-10 ग्राम फाइबर मिल सकता है। आप दोपहर के खाने में ब्राउन राइस, बाजरा,राजमा या छोले का सेवन कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों से लगभग 10-12 ग्राम फाइबर मिल सकता है। शाम के नाश्ते और रात के खाने में आप छिलके समेत सेब,अमरूद या नाशपाती,भुने हुए चने,गेहूं की रोटी,सब्जियों से भरपूर करी का सेवन कर सकते हैं। रात के खाने में साबुत गेहूं की रोटी और सब्जियां शामिल करके फाइबर की रोजाना जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में बड़े बदलाव से पहले किसी योग्य डॉक्टर या रजिस्टर्ड डायटीशियन से परामर्श अवश्य लें।