खराब लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदतें हमारे लिवर की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिवर शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने, पोषक तत्वों को प्रोसेस करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अकेले शरीर के 500 से ज्यादा जरूरी कामों में योगदान देता है। लिवर में खुद को रिपेयर करने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को दोबारा विकसित करने की नेचुरल ताकत होती है, लेकिन लगातार अनहेल्दी खानपान और खराब लाइफस्टाइल इस क्षमता पर असर डाल सकती हैं। खासतौर पर डाइट में ज्यादा ऑयली, जंक और फैट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन लिवर में फैट जमा होने और दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है।

मारेंगो एशिया हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में वरिष्ठ सलाहकार एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अमित मित्तल ने बताया फैटी लिवर लिवर पर फैट चढ़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे मोटापा,शारीरिक गतिविधि की कमी, खराब डाइट, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, शराब का ज्यादा सेवन, प्रोसेस्ड फूड का सेवन लिवर पर फैट डिपॉजिट करने के लिए जिम्मेदार है। आप अपनी रेगुलर डाइट में कुछ गलतियां करते हैं जो लिवर पर फैट जमा करने में मददगार साबिक होते हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं और लिवर की अंदर से सफाई करना चाहते हैं तो कुछ आदतों को अपना लें। आइए, डॉक्टर की सलाह से जानते हैं ऐसी 10 आदतों के बारे में जो आपके लिवर को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकती हैं।

रोजाना पर्याप्त पानी पिएं

लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो रोजाना दिन में दो से ढ़ाई लिटर पानी का सेवन करें। दिन की शुरुआत पानी से करें तो बॉडी हाइड्रेट रहेंगी और लिवर अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम देगा। पर्याप्त पानी का सेवन लिवर से टॉक्सिन को बाहर निकालेगा और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगा। सुबह सुबह पानी पीने से कमजोरी और थकान दूर होगी, लिवर और किडनी दोनों अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे।

संतुलित भोजन का करें सेवन

लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैंस फैटी लिवर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डाइट में हरी सब्जियों, दालों,दलिया, ओट्स और फाइबर से भरपूर फूड्स् का सेवन करें। हरी सब्जियां जैसे पालक,मेथी और बथुआ का सेवन लिवर को पोषण देता है। अंकुरित अनाज भी पेट के लिए अच्छा रहता है। डाइट में दाल, अंडा और पनीर को शामिल करें बॉडी को पर्याप्त प्रोटीन मिलेगा। तेल और घी का सेवन सीमित करें। भोजन समय पर और छोटे भागों में लें। रात का खाला हल्का लें लिवर पर बोझ कम पड़ेगा। खाने में ताज़ा और घर का बना भोजन बेहतर है।

ताजे फलों का करें सेवन

लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो डाइट में ताजे फलों का सेवन करें। पपीता, सेब और अनार जैसे फलों का सेवन बॉडी को पोषण देता है। याद रखें कि फलों का जूस नहीं बल्कि साबुत फलों का सेवन करें। दिन में एक से दो फलों का सेवन पर्याप्त हैं।

मीठे फूड्स का सेवन कंट्रोल करें

लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो मीठे फूड्स का सेवन कंट्रोल करें। ज़्यादा चीनी लिवर में चर्बी जमा कर सकती है। कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस का सेवन लिवर में चर्बी बढ़ा सकता है इनसे दूरी बनाएं। मैदा और बेकरी फूड का सेवन भी कंट्रोल करें। बार-बार बाहर का खाने से बचें। नमक को भी कंट्रोल रखें।

शराब और धूम्रपान से भी दूरी बनाएं

शराब लिवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बेहद कम मात्रा में भी शराब का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। धूम्रपान शरीर में सूजन बढ़ाता है। इससे लिवर की बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

वजन को कंट्रोल रखें

फैटी लिवर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वजन को कंट्रोल करें। पेट के आसपास की चर्बी लिवर पर असर डालती है। मीठा और तली चीज़ें धीरे-धीरे कम करें। घर पर बना सादा भोजन बेहतर विकल्प है।

बॉडी को एक्टिव रखें

लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बॉडी को एक्टिव रखें।रोज़ 30 मिनट पैदल चलें। योग और प्राणायाम करें। सीढ़ियां चढ़ना भी अच्छा विकल्प है। व्यायाम से वजन और शुगर दोनों कंट्रोल रहती है।

नींद पूरी लें

अच्छी नींद ना सिर्फ ब्रेन और बॉडी को हेल्दी रखती है बल्कि लिवर को भी हेल्दी रखने में मदद करती है। दोपहर में छोटी झपकी फायदेमंद हो सकती है। सोने से पहले हल्का भोजन लें। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी रखें। कमरे को शांत और अंधेरा रखें।

पेनकिलर का सेवन कंट्रोल करें

कुछ लोग बेवजह दवाएं फांकते रहते हैं। हल्की सी भी परेशानी का इलाज दवाओं से करते हैं ऐसे में दवाओं का सेवन सीमित करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही दवाओं का सेवन करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवनशैली जरूरी है। लिवर की सफाई के लिए किसी विशेष डिटॉक्स या घरेलू नुस्खे को इलाज न समझें। फैटी लिवर या लिवर संबंधी बीमारी होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।