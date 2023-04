मनीष कश्यप पर आखिर NSA क्यों लगाया? CJI चंद्रचूड़ के सवाल पर तमिलनाडु सरकार ने दी 3 दलील, कहा- FIR रद्द नहीं कर सकते

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है और कहा कि मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती है।

तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं हो सकती है।

यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की गिरफ्तारी और उन पर एनएसए लगाने के मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तमिलनाडु सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा के उस सवाल का जवाब दिया कि आखिर मनीष कश्यप के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) क्यों लगाया गया? तमिलनाडु सरकार की 3 दलील पहली दलील: तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिला किया, जिसमें एक-एककर NSA लगाने की वजहें बताई गई हैं। सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप के खिलाफ न तो FIR रद्द की जा सकती है और न ही एनएसए, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों की पीट-पीटकर हत्या की बात कहते हुए डॉक्टर्ड वीडियो बनाए और उसके बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल की। दूसरी दलील: तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु आए तो उन्होंने प्रवासियों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल पूछे। उनके सवाल से वैमनस्य और दृष्टिकोण साफ जाहिर हो रहा था। तीसरी दलील: सरकार ने तीसरी दलील में कहा कि मनीष कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ किया और जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाए, क्योंकि उनका मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। क्या है मनीष कश्यप की मांग? यूट्यूबर मनीष कश्यप (Youtuber Manish Kashyap) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग की है और जमानत भी मांगी है। मनीष कश्यप को पहले बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बाद में तमिलनाडु पुलिस को सौंप दिया था। कश्यप के खिलाफ दोनों राज्यों में फेक न्यूज और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में 6 एफआईआर दर्ज हैं। तमिलनाडु सरकार ने उनपर एनएसए भी लगाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा था- NSA क्यों लगाया? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन सभी केस बिहार ट्रांसफर करेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से तीखे सवाल पूछे थे। सीजेआई ने पूछा था कि आखिर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने की नौबत क्यों आई? इस आदमी के खिलाफ ऐसी बदले की भावना क्यों? सिब्बल ने जवाब दिया था कि मनीष कश्यप तमिलनाडु गए और उन्होंने जानबूझकर फेक वीडियो अपलोड किए। (कॉपी अपडेट हो रही है) https://www.jansatta.com/blank.html

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram