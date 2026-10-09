अमेरिकी सरकार ने कई बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों को एक अहम कार्यक्रम प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट (PERM) से निलंबित कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत कुशल विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अमेरिकी प्रशासन ने इन कंपनियों पर कथित धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। उसका दावा है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कामगारों को नौकरियां दीं।

अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग ने कहा, “मैं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम से निलंबित कर रहा हूं। इनमें कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी शामिल हैं।” इस फैसले से इन कंपनियों में अमेरिका में काम करने की योजना बना रहे भारतीय पेशेवरों को बड़ा झटका लगा है।

अमेरिका में स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम को PERM भी कहा जाता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए प्रायोजित करती हैं। कई भारतीय आईटी कंपनियां भी इस व्यवस्था का इस्तेमाल करती हैं।

पिछले महीने अमेरिका ने कॉग्निजेंट को भी इस प्रक्रिया से निलंबित करने की घोषणा की थी। हालांकि, उस समय कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों, प्रभावित आवेदनों की संख्या और निलंबन की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

ताजा कार्रवाई से साफ है कि अमेरिकी सरकार ने विदेशी कर्मचारियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में यह नीति प्रमुखता से सामने आई है। खास तौर पर प्रौद्योगिकी और आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनियों की विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता की जांच की जा रही है। आईटी सेवा कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी को भी इस कार्यक्रम से निलंबित किया गया है।

अमेरिकी अधिकारियों ने एच-1बी वीजा और PERM कार्यक्रम के कथित दुरुपयोग की जांच तेज कर दी है। इनमें वेतन कम रखने, धोखाधड़ी से आवेदन करने और अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कामगारों को नौकरी देने जैसे आरोप शामिल हैं। इस जांच का भारतीय पेशेवरों पर खास असर पड़ सकता है, क्योंकि एच-1बी वीजा पाने वालों और रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी है।

अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा है?

इन कंपनियों को निलंबित करने की मुख्य वजह अमेरिकी प्रशासन की यह धारणा है कि इनके यहां विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से अमेरिकी लोगों के लिए नौकरियों के अवसर कम हुए हैं।

कीथ सॉन्डरलिंग ने कहा, “हम उस धोखाधड़ी को खत्म कर रहे हैं, जिसके कारण विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ी है। राष्ट्रपति ट्रंप का श्रम विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी कंपनियां सबसे पहले दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली कर्मचारियों को मौका दें और वे कर्मचारी अमेरिकी हों।”

अमेरिकी श्रम मंत्री ने कहा, “यह सरकार जानती है कि अमेरिकी कर्मचारी दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली हैं। जिन नौकरियों से उन्हें वंचित किया गया, वे अब सबसे पहले अमेरिकियों को मिलनी चाहिए, विदेशियों को नहीं। खासकर ऐसे विदेशी लोगों को नहीं, जो धोखाधड़ी में शामिल हैं। हम इस समस्या की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं।”

कीथ सॉन्डरलिंग के मुताबिक, 2009 से अब तक इन कंपनियों ने करीब 30 लाख विदेशी कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास की मांग की है। उन्होंने कहा, “इन कंपनियों को एच-1बी वीजा के 2.30 लाख से अधिक आवेदन मंजूर हुए हैं और 1 लाख से ज्यादा स्थायी श्रम प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी कर्मचारियों से लाखों नौकरियां छिन गईं।”

PERM क्या है?

PERM वह व्यवस्था है, जिसके तहत कंपनियां किसी विदेशी कर्मचारी को रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले श्रम प्रमाण पत्र हासिल करती हैं। वीजा के लिए आम तौर पर कर्मचारी आवेदन करता है, लेकिन PERM के तहत आवेदन कंपनी कर्मचारी की ओर से करती है।

आवेदन करने से पहले कंपनी को उस पद के लिए तय मानकों के अनुसार वेतन निर्धारित करवाना होता है। इसके बाद उसे भर्ती से जुड़ी निर्धारित प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विदेशी कर्मचारी को स्थायी नौकरी देने से अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार के अवसरों, वेतन या काम करने की परिस्थितियों पर बुरा असर न पड़े। श्रम विभाग से प्रमाणन मिलने के बाद कंपनी ग्रीन कार्ड की अगली प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

श्रम विभाग जिस दिन श्रम प्रमाणन के आवेदन को स्वीकार करता है, आम तौर पर वही तारीख कर्मचारी की ‘प्राथमिकता तिथि’ बन जाती है। इस तारीख से रोजगार के आधार पर मिलने वाले आप्रवासी वीजा के लिए कर्मचारी की प्रतीक्षा की अवधि तय होती है। भारत जैसे देशों के कर्मचारियों के लिए यह तारीख बहुत अहम है, क्योंकि वहां से ग्रीन कार्ड की मांग उपलब्ध संख्या से कहीं ज्यादा है।

PERM और एच-1बी वीजा में अंतर है। एच-1बी एक अस्थायी वीजा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विशेष कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रख सकती हैं। इसके उलट, PERM अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

भारतीय कर्मचारियों पर क्या असर होगा?

इन आईटी कंपनियों के जिन कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अभी PERM आवेदन दाखिल करने के चरण तक नहीं पहुंची है, उन्हें फिलहाल देरी का सामना करना पड़ेगा। निलंबन के दौरान कंपनियां नए पर्म आवेदन दाखिल नहीं कर सकेंगी। ऐसे में प्रभावित कर्मचारियों की प्राथमिकता तिथि तय नहीं हो पाएगी और ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकेगी।

भारतीय कर्मचारियों के लिए यह स्थिति खास तौर पर मुश्किल है, क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए उन्हें पहले से ही लंबा इंतजार करना पड़ता है। अमेरिकी विदेश विभाग की सितंबर 2026 की वीजा बुलेटिन के अनुसार, भारत के लिए रोजगार आधारित दूसरी श्रेणी यानी ईबी-2 में अंतिम मंजूरी फिलहाल उपलब्ध नहीं थी। वहीं, तीसरी श्रेणी यानी ईबी-3 में अंतिम कार्रवाई की तारीख 1 जनवरी 2014 थी।

अमेरिका में रोजगार के आधार पर जारी होने वाले ग्रीन कार्ड की संख्या सीमित है। इसके अलावा, किसी एक देश के नागरिकों को मिलने वाले ग्रीन कार्ड पर भी सीमा लागू होती है। इसी वजह से भारत जैसे देशों के आवेदकों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।

इस कार्रवाई का असर कुछ कर्मचारियों के एच-1बी वीजा पर भी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी वीजा अवधि की सामान्य छह साल की सीमा करीब आ रही है।

अमेरिकी नियमों के तहत, कुछ एच-1बी वीजाधारक छह साल पूरे होने के बाद भी अपना वीजा बढ़वा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उनका श्रम प्रमाणन आवेदन निर्धारित समय से पहले दाखिल किया गया हो। यदि PERM प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती, तो छह साल की सीमा के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है।

हालांकि, जिन कर्मचारियों की याचिकाएं पहले ही मंजूर हो चुकी हैं और वे केवल ग्रीन कार्ड उपलब्ध न होने के कारण इंतजार कर रहे हैं, उनकी स्थिति अलग है। नियमों और पात्रता की शर्तों के अधीन ऐसे कर्मचारियों को एक बार में तीन साल तक के लिए एच-1बी वीजा बढ़वाने की सुविधा मिल सकती है।

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