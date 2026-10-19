श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब यूरोप के कई देशों तक पहुंच चुका है। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश इन दिनों हिंसक विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। बात करें फ्रांस की तो वहां हालात बहुत ज्यादा बद्तर हैं।

सितंबर में एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स से शुरू हुए इस विरोध की लपटें अक्टूबर आते-आते पूरे देश में फैल गई हैं। लूटपाट और आगजनी की घटनाएं इस कदर बढ़ गई हैं कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को खुद एक वीडियो रिलीज कर प्रदर्शनकारियों को शांति की अपील करनी पड़ी।

क्या कहा है राष्ट्रपति ने?

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को वीडियो जारी कर प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। देश के नाम संबोधन में ​उन्होंने कहा कि फ्रांस के लोग फ्रांस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो हो रहा है उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। मैक्रों ने कहा कि हम सब इस हिंसा पर शर्म महसूस कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को हुई हिंसक घटनाओं के बाद तो मैक्रों के खिलाफ जनता का गुस्सा सामने आ गया। मैक्रों ने कहा कि शांति से विरोध करने वालों की शिकायतें जायज हैं और उनके कामों को तबाही मचाने वालों के साथ मिक्स्ड नहीं किया जाना चाहिए।

फ्रांस में क्यों हो रहा है बवाल?

रायटर्स के मुताबिक, फ्रांस में हो रहा विरोध प्रदर्शन महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक असमानता, सरकारी खर्च और राजनीति जैसे मुद्दों को लेकर लंबे समय से जनता के अंदर जमे असंतोष की वजह से है। इस विरोध प्रदर्शन की प्रमुख वजह महंगाई, ईंधन और रोजमर्रा के खर्चों में हुई बढ़ोतरी, स्कूलों में शिक्षकों की कमी तथा सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति है। प्रदर्शनकारियों में इन मुद्दों को लेकर रोष है जो सड़कों पर दिख रहा है।

इस विरोध की शुरुआत कहां से हुई?

रायटर्स के मुताबिक, फ्रांस में यह विरोध प्रदर्शन पेरिस, मार्सेई, लियोन, बोर्डो और लिमोज जैसे बड़े शहरों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। इस विरोध की शुरुआत पेरिस के उत्तरी उपनगरों के कुछ स्कूलों से हुई थी जहां छात्रों और परिवारों की शिकायतें थीं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है जिस वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही स्कूलों में कक्षाओं और इमारतों की खराब हालत को लेकर विरोध शुरू हुआ था जो धीरे-धीरे उग्र भी हुआ और फिर हिंसक भी हो गया।

पिछले 2-3 दिन में उग्र हो गया प्रदर्शन

शुरुआत में शांतिपूर्ण ढंग से चला आ रहा यह आंदोलन बीते 2-3 के अंदर काफी उग्र हो गया है। 16, 17 और 18 अक्टूबर को फ्रांस के अलग-अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस आंदोलन को काफी बढ़ कर दिया। पेरिस और मार्सिले में हुई हिंसक झड़पों में प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और लूटपाट के भी प्रयास हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग भी किया।

हजारों करोड़ की संपत्ति को नुकसान

हिंसक घटनाओं में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आए गए और फिर जमकर टकराव हुआ। अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया है कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। अधिकांश लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन कुछ ग्रुप्स और संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए पुलिस और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया। पिछले 3 दिन के अंदर जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई हैं उनमें हजारों करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है।

ऐतिहासिक टाउन हॉल का क्लॉक टावर गिराया

लिमोज शहर में भीड़ ने रविवार को ऐतिहासिक टाउन हॉल पर लगे क्लॉक टावर को ही आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई आग के बाद क्लॉक टावर को भारी नुकसान हुआ और वह जलते-जलते गिर भी गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लॉक टावर को भारी नुकसान पहुंचा है। इमारत काफी हद तक खत्म हो गई है। इस घटना के बाद शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि टाउन हॉल में आग लगाने के बाद यह साफ हो गया है कि प्रदर्शनकारी उसके अंदर मौजूद लोगों को जान से मारना चाहते थे। जिस जगह टाउन हॉल स्थित है वहां के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर इस इमारत की मरम्मत नहीं कराई गई तो वह इस्तीफा दे देंगे।

‘दंगाईयों से वसूली जाएगी भरपाई’

वहीं इकॉनमी मिनिस्टर रोलैंड लेस्क्योर ने उन बिजनेस मालिकों की मदद करने का वादा किया जिन्हें नुकसान हुआ है। लेस्क्योर ने एक बयान में कहा, “जो लोग चीजें तोड़ते हैं, उन्हें पैसे देने होंगे, नुकसान की मरम्मत करनी होगी और ऐसे हिंसक लोगों को देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक आधिकारी ने फ्रेंच ब्रॉडकास्टर BFMTV को बताया कि कंपनी की 50 दुकानों को नुकसान हुआ है, जिसमें 20 दुकानें लूट ली गईं और इस नुकसान की अनुमानित लागत करोड़ यूरो है।

2027 के राष्ट्रपति चुनाव पर असल डालेगा यह विरोध प्रदर्शन?

फ्रांस में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीबीसी के मुताबिक, फ्रांस प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा था कि अगले साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ओपिजशन छात्रों के गुस्से को मैनिपुलेट कर रहा है। इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि गिलेट्स जॉन्स के जाने-माने एक्टिविस्ट जेरोम रोड्रिग्स ने शनिवार के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया था।

उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि विरोध प्रदर्शनों से उन लोगों को आवाज मिलनी चाहिए जो “अच्छे से जीना चाहते हैं, अब हर पैसा गिनना नहीं पड़ता, और अब खाने और गाड़ी चलाने के बीच चुनना नहीं पड़ता”। उन्होंने आगे कहा, “गुस्से की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। खाली फ्रिज की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती।”

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रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक सकरात्मक खबर सामने आई है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया एजेंसी के मुताबिक उन्होंने इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता के मुद्दे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की पर तंज कसा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…