राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही सिंहस्थ कुंभ मेले के धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी।

नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण के मुताबिक, पूरे आयोजन के दौरान करीब 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस लिहाज से यह महाराष्ट्र में आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक होगा।

सिंहस्थ कुंभ का औपचारिक आयोजन 31 अक्टूबर को नासिक के रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ में ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। यह जुलाई 2028 तक चलेगा। हालांकि, श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ अगस्त और सितंबर 2027 में पवित्र स्नान की तय तारीखों पर जुटने की उम्मीद है। इन स्नानों को अमृत स्नान कहा जाता है।

आइए समझते हैं कि नासिक कुंभ क्या है, दूसरे कुंभ मेलों से यह किस तरह अलग है और इस आयोजन के लिए किस स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

सिंहस्थ कुंभ क्या है और नासिक में ही क्यों लगता है?

कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। परंपरा के मुताबिक, यह देश के चार स्थानों पर आयोजित होता है। इनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक-त्र्यंबकेश्वर शामिल हैं। कुंभ मेले का समय बृहस्पति, सूर्य और राशियों की खास खगोलीय स्थिति के आधार पर तय होता है।

नासिक में होने वाले कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसका संबंध बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश से है। ज्योतिष परंपरा के मुताबिक, ग्रहों की यह स्थिति कुंभ मेले के आयोजन और पवित्र स्नान के लिए शुभ समय तय करती है। नासिक-त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। यहां पिछला कुंभ 2015-16 में आयोजित हुआ था।

इस मेले का धार्मिक महत्व समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से भी जुड़ा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक, देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें चार स्थानों पर गिरी थीं। इन्हीं जगहों पर आगे चलकर चार कुंभ केंद्र बने।

कुंभ कितने समय तक चलेगा?

ध्वजारोहण समारोह सिंहस्थ कुंभ से जुड़े शुभ धार्मिक समय की शुरुआत का प्रतीक है। इसके साथ ही मुख्य आयोजन से पहले की धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं।

कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत 31 अक्टूबर को होगी और यह जुलाई 2028 तक चलेगा। उस समय नासिक और त्र्यंबकेश्वर में ध्वज उतारने के समारोह होंगे। प्रकाशित कार्यक्रम के मुताबिक, त्र्यंबकेश्वर में 24 जुलाई 2028 और नासिक में 29 जुलाई 2028 को समापन समारोह आयोजित होंगे। इस तरह पूरा सिंहस्थ काल करीब 21 महीने का होगा।

कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन पवित्र स्नान है। श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ 2027 में तय स्नान की तारीखों के आसपास जुटने की उम्मीद है।

मुख्य अमृत स्नान की तारीखें इस प्रकार हैं–

2 अगस्त 2027- नासिक और त्र्यंबकेश्वर में पहला अमृत स्नान।

31 अगस्त 2027- दोनों स्थानों पर दूसरा अमृत स्नान।

11 सितंबर 2027- नासिक में तीसरा अमृत स्नान।

12 सितंबर 2027- त्र्यंबकेश्वर में तीसरा अमृत स्नान।

इन मुख्य स्नान के अलावा सिंहस्थ के दौरान कई अन्य शुभ स्नान और धार्मिक आयोजन भी होंगे। साधु-संत, अखाड़े और धार्मिक संस्थाएं मुख्य स्नान से पहले ही दोनों स्थानों पर पहुंचने लगेंगी। श्रद्धालु भी लंबे समय तक इन दोनों तीर्थस्थलों पर आते रहेंगे।

कितने श्रद्धालुओं के आने का अनुमान?

नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण ने पूरे सिंहस्थ आयोजन के दौरान करीब 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया है। यह संख्या 2015 के पिछले कुंभ में नासिक पहुंचे अनुमानित 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं से काफी ज्यादा है।

जुलाई से सितंबर 2027 के बीच सबसे ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है। इस दौरान धार्मिक कैलेंडर के मुताबिक शोभायात्राएं और तीन प्रमुख अमृत स्नान होंगे।

अमृत स्नान के दिन खास महत्व रखते हैं, क्योंकि साधु-संत और अखाड़ों के सदस्य तय क्रम के मुताबिक पवित्र स्नान करते हैं। इस दौरान निकलने वाली शोभायात्राएं और साधुओं का पूरे विधि-विधान के साथ नदी में स्नान के लिए पहुंचना कुंभ मेले की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है।

नासिक और त्र्यंबकेश्वर में दो जगह क्यों होता है स्नान?

दूसरे कुंभ मेलों से अलग महाराष्ट्र का यह आयोजन दो स्थानों पर होता है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच करीब 30 किलोमीटर की दूरी है और दोनों का अपना धार्मिक महत्व है।

नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित रामकुंड मुख्य स्नान स्थल है। वहीं, त्र्यंबकेश्वर में कुशावर्त तीर्थ पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। कुशावर्त तीर्थ त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।

दो अलग-अलग स्नान केंद्रों की व्यवस्था के पीछे शैव और वैष्णव साधुओं के बीच स्नान के अधिकार को लेकर हुआ पुराना विवाद भी है। ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक, दोनों परंपराओं के साधुओं के बीच स्नान में पहले स्थान को लेकर टकराव हुआ था। इसके बाद पेशवाओं ने दोनों के लिए अलग-अलग स्नान स्थलों की व्यवस्था की।

इस व्यवस्था के तहत वैष्णव अखाड़ों को नासिक और शैव साधुओं तथा उदासीन अखाड़ों को त्र्यंबकेश्वर में स्नान का अधिकार दिया गया। समय के साथ यह व्यवस्था नासिक सिंहस्थ कुंभ की खास पहचान बन गई।

31 अक्टूबर को नासिक कुंभ में क्या होगा?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में होने वाला ध्वजारोहण समारोह सिंहस्थ कुंभ की औपचारिक शुरुआत करेगा। इस दिन नासिक के रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ में ध्वज फहराए जाएंगे। कार्यक्रम में गोदावरी की आरती भी होगी। इसके अलावा कुंभ मेला प्राधिकरण की वेबसाइट शुरू की जाएगी और कुंभ मेले का आधिकारिक गीत जारी होगा। समारोह में एक स्मारक डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा।

सरकार कितने बड़े स्तर पर कर रही है तैयारी?

महाराष्ट्र सरकार ने नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ के लिए 22,425.39 करोड़ रुपये की विकास योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की अध्यक्षता में 13 मार्च 2026 को हुई शीर्ष समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली थी।

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला प्राधिकरण को इस आयोजन के लिए मुख्य एजेंसी बनाया गया है। यह अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल, परियोजनाओं की योजना, धन के प्रबंधन और काम पूरा कराने की जिम्मेदारी संभालेगा।

इस योजना के तहत सड़क संपर्क और परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने, पानी की आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट, साफ-सफाई, नदी किनारे विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं तैयार करने जैसे काम किए जाएंगे।

इसके अलावा प्रशासन भीड़ को संभालने के लिए कमांड और कंट्रोल केंद्र, निगरानी व्यवस्था और भीड़ के घनत्व पर नजर रखने वाली प्रणालियां भी तैयार कर रहा है। इसका मकसद कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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