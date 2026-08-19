ओपनएआई किशोरों के लिए चैटजीपीटी (ChatGPT) का एक अलग संस्करण पेश करने की तैयारी कर रहा है। इस संस्करण में आत्महत्या, खुद को नुकसान पहुंचाने, खान-पान संबंधी विकारों और यौन सामग्री जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ी बातचीत पर अधिक सख्त सुरक्षा प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। यह पहल कम उम्र के उपयोगकर्ताओं पर एआई चैटबॉटों के बढ़ते प्रभाव और उनकी सुरक्षा को लेकर गहराती चिंताओं के बीच की जा रही है।

यह कदम एआई कंपनियों पर बढ़ते दबाव और जांच के बीच उठाया गया है। कई ऐसे मामलों में सामने आया है कि आत्महत्या करने वाले किशोरों ने अपनी मृत्यु से पहले चैटबॉटों के साथ लंबी बातचीत की थी। कुछ मामलों में परिजनों ने आरोप लगाया है कि चैटबॉट्स ने किशोरों में भावनात्मक निर्भरता को बढ़ावा दिया, हानिकारक विचारों को मान्यता दी या उनके आत्महत्या के इरादे जाहिर करने के बावजूद समय रहते उचित हस्तक्षेप नहीं किया। इन घटनाओं ने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एआई चैटबॉट्स के संभावित प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

सबसे चर्चित मामलों में से एक 16 वर्षीय एडम रेन का मामला है, जिनके माता-पिता ने पिछले साल ओपनएआई पर मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल 2025 में एडम की मृत्यु से पहले चैटजीपीटी ने उनके आत्मघाती विचारों को बढ़ावा दिया था और खुद को नुकसान पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की थी। बाद में ओपनएआई ने स्वीकार किया कि लंबी बातचीत के दौरान उसके कुछ सुरक्षा तंत्र कम भरोसेमंद हो सकते हैं।

इसी तरह की चिंताएं अन्य एआई चैटबॉट कंपनियों को लेकर भी सामने आई हैं। कैरेक्टर.एआई (Character.AI) और गूगल इस साल एक 14 वर्षीय किशोर की मां द्वारा दायर मुकदमे को निपटाने पर सहमत हुए। किशोर की 2024 में कैरेक्टर.एआई के चैटबॉट के साथ लंबी बातचीत के बाद आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। उसकी मां ने आरोप लगाया था कि बातचीत के दौरान बच्चे का चैटबॉट के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव विकसित हो गया था, जिसने उसकी मानसिक स्थिति को और प्रभावित किया।

इन मामलों ने एआई चैटबॉट्स की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ये पारंपरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग तरीके से काम करते हैं। चैटबॉट्स को अक्सर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे उपयोगकर्ता की बात सुनें, उससे सहमत हों और उसकी भावनाओं को मान्यता दें। लेकिन बच्चों और किशोरों के मामले में बिना किसी उचित नियंत्रण के लगातार सहमति जताना खतरनाक हो सकता है। खासकर तब, जब कोई संवेदनशील बच्चा चैटबॉट के साथ अपनी गहरी परेशानियां साझा कर रहा हो। ऐसी स्थिति में चैटबॉट अनजाने में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को बढ़ावा दे सकता है।

किशोरों के लिए चैटजीपीटी में क्या अलग है?

अपनी नई प्रणाली के तहत, ओपनएआई 18 वर्ष से कम उम्र के पहचाने गए उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित और प्रतिबंधित चैटजीपीटी पेश करने की योजना बना रहा है। कंपनी के अनुसार, इस ‘टीन वर्जन’ में रोमांटिक या यौन बातचीत पर कड़े प्रतिबंध होंगे और और खुद को नुकसान पहुँचाने से जुड़ी सामग्री को लेकर भी सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, चैटबॉट को खुद को उपयोगकर्ता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने से रोकने के लिए भी सुरक्षा तंत्र लागू किए जाएंगे।

माता-पिता भी अपने अकाउंट को बच्चों के अकाउंट से जोड़ सकेंगे, उनके इस्तेमाल पर सीमाएं तय कर सकेंगे और कुछ उच्च-जोखिम वाली स्थितियों में अलर्ट प्राप्त कर सकेंगे।

इस प्रणाली का एक मुख्य हिस्सा उम्र का अनुमान लगाना है। ओपनएआई यह अनुमान लगाने के लिए कई संकेतों का उपयोग करेगा। इनमें अकाउंट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, किन विषयों पर बात हो रही है, इस्तेमाल का समय क्या है और अकाउंट कितना पुराना है, जैसी बातें शामिल हैं। साइन-अप करते समय अलग उम्र दर्ज की गई हो, तब भी चैटजीपीटी स्वचालित रूप से उस अकाउंट को सुरक्षा घेरे (टीन-सेफगार्ड्स ) में डाल सकता है। यदि कोई वयस्क गलती से इस श्रेणी में आ जाता है, तो वह अपनी उम्र का सत्यापन करके इन प्रतिबंधों को हटवा सकता है।

हालांकि, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती इसे प्रभावी ढंग से लागू करना है। उम्र की पहचान करने वाले सिस्टम पूरी तरह सटीक नहीं होते, जबकि कई ‘पेरेंटल कंट्रोल’ इस बात पर निर्भर करते हैं कि माता-पिता उन्हें स्वयं सक्रिय करें। ऐसे में यह नया संस्करण एआई से जुड़े कुछ जोखिमों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन इसे इन जोखिमों का पूर्ण या स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता।

एआई चैटबॉट्स बच्चों को हानिकारक सामग्री के संपर्क में लाते हैं

हाल के महीनों में चैटजीपीटी और अन्य एआई चैटबॉट्स द्वारा बच्चों को हानिकारक सामग्री के संपर्क में लाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अमेरिका स्थित एडवोकेसी ग्रुप ‘सेंटर फॉर काउंटरिंग हेट’ ने 2025 के एक अध्ययन में पाया कि चैटजीपीटी ने खुद को नुकसान पहुँचाने, नशीले पदार्थों के सेवन और ‘ईटिंग डिसऑर्डर’ पर चर्चा करने वाले किशोरों को खतरनाक जवाब दिए, जिनमें शराब के नशे को छिपाने के निर्देश और यहां तक कि सुसाइड नोट लिखना भी शामिल था।

परिवारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन ‘पैरेंट्स टुगेदर’ द्वारा पिछले साल किए गए एक शोध में पाया गया कि परीक्षण के दौरान चैटबॉट्स ने औसतन हर पांच मिनट में हिंसा, आत्म-नुकसान या नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़े सुझाव दिए। विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों और किशोरों का अभी विकसित हो रहा मस्तिष्क उन्हें ऐसे एआई सिस्टम के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है।

पिछले साल, ओपनएआई ने ‘पेरेंटल कंट्रोल’ पेश किए थे, हालांकि आलोचकों ने जल्द ही यह साबित कर दिया था कि उन्हें आसानी से दरकिनार किया जा सकता है।

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