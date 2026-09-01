इस साल के बजट में सरकार ने विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य छात्रों, युवा पेशेवरों, टेक कर्मचारियों और भारत लौटे NRIs जैसे छोटे करदाताओं की मुश्किलें कम करना था।

इसी उद्देश्य से 16 अगस्त को फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स–डिस्क्लोजर स्कीम (FAST-DS) की शुरुआत की गई। हालांकि, योजना शुरू होने के बाद अब कई नई परेशानियां सामने आ रही हैं। विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए पात्र लोगों को भारी फीस और जुर्माना देना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या FAST-DS वास्तव में छोटे करदाताओं के लिए राहत की योजना है या इसके चलते उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

यह परेशानी उन नौकरीपेशा लोगों के लिए ज्यादा बड़ी है, जिन्हें कंपनियों से रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स (RSUs) या ESOPs के रूप में शेयर मिले थे, लेकिन वे पहले इनके बारे में जानकारी नहीं दे पाए। खास बात यह है कि इन शेयरों से उन्हें कोई वास्तविक मुनाफा हुआ हो या नहीं, फिर भी FAST-DS के तहत इनका ब्यौरा देने के लिए उन्हें 1 लाख रुपये देने होंगे।

कई कर्मचारी इस रकम को काफी ज्यादा मान रहे हैं। एक विदेशी कंपनी के कर्मचारी ने कहा, “ESOPs मेरी सैलरी का ही हिस्सा हैं। मैं पहले इनका अलग से ब्यौरा नहीं दे पाया था। अब सिर्फ इसकी जानकारी देने के लिए 1 लाख रुपये देना बहुत ज्यादा है।”

मुख्य बातें क्या हैं?

स्टेटस में बदलाव

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी योजनाओं में अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों का स्टेटस ‘NRI’ से बदलकर ‘भारतीय निवासी’ हो चुका है। खासतौर पर उन मामलों में जहां कर्मचारियों ने अपनी विदेशी कंपनियों से ESOPs लिए थे और उन्हें इसका ब्यौरा देना था।

एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बड़े अधिकारी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “उनमें से कई लोग तब NRI थे और बाद में भारत में काम पर आने के बाद यहाँ के निवासी बन गए। उन्होंने पुरानी जानकारी पहले नहीं दी थी और अब दे रहे हैं। लेकिन ब्यौरा देते ही उन्हें नोटिस आ जाता है कि यह संपत्ति कैसे मिली? विभाग को समझना चाहिए कि NRI अब भारतीय निवासी बन चुके हैं।”

टेक, स्टार्टअप और विदेशी कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारियों के लिए ESOPs उनकी सैलरी का अहम हिस्सा होते हैं। भारत से विदेशों में जाने वाले पैसों के आंकड़ों में भी इसका असर दिखाई देता है।

बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (BoP) के आंकड़ों के मुताबिक, ‘फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और ESOPs’ के तहत विदेश जाने वाली रकम 2025-26 में बढ़कर करीब 24 अरब डॉलर हो गई। यह 2024-25 के करीब 22 अरब डॉलर से लगभग 8% ज्यादा है। वहीं, 2023-24 में यह रकम करीब 8 अरब डॉलर थी। यानी पिछले दो वर्षों में ESOPs और इससे जुड़े भुगतान में काफी तेज बढ़ोतरी हुई है।

कई कर्मचारी अब इस योजना में ब्यौरा देने के बजाय अपना ‘अपडेटेड रिटर्न’ भरने की सोच रहे हैं, ताकि आगे चलकर विभाग की पूछताछ से बचा जा सके — खासतौर पर तब जब संपत्ति बहुत कम कीमत की हो।

इस मामले पर कर अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि काला धन अधिनियम के तहत उन विदेशी संपत्तियों के लिए अपडेटेड रिटर्न का प्रावधान नहीं है, जिनकी पहले जानकारी नहीं दी गई हो या जिन पर कर नहीं चुकाया गया हो।

एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “अगर कोई व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न भी दाखिल करता है, तब भी उस पर काला धन अधिनियम के तहत कर और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए FAST-DS के तहत जानकारी देना बेहतर विकल्प है। हालांकि, ऐसी जानकारी मिलने के बाद अलग से जांच करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।”

‘अत्यधिक जुर्माना’

यह योजना मुख्य रूप से दो तरह के मामलों पर लागू होती है:

विदेश में मौजूद 1 करोड़ रुपये तक की ऐसी आय या संपत्ति, जिसे पहले न तो घोषित किया गया था और न ही उस पर कर दिया गया था।

विदेश में मौजूद 5 करोड़ रुपये तक की संपत्ति, जिस पर कर तो दिया जा चुका था या जो NRI रहते हुए खरीदी गई थी, लेकिन टैक्स रिटर्न भरते समय उसका ब्यौरा देना छूट गया था।

पहले मामले में, करदाता को संपत्ति के मौजूदा बाजार मूल्य का 30% कर और 30% जुर्माना (कुल 60%) चुकाना होगा। वहीं दूसरे मामले में, ब्यौरा दर्ज कराने के लिए 1 लाख रुपये की फीस तय की गई है।

यहाँ मुद्दा गलती के आकार का भी है — यानी कितनी छोटी भूल को नजरअंदाज किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर रकम बहुत छोटी हो, तो 1 लाख रुपये का जुर्माना बहुत बेतुका लगता है। मिसाल के तौर पर, जिस कर्मचारी ने अमेरिकी शेयरों में 1 लाख रुपये से भी कम लगाए थे और ब्यौरा देना भूल गया, 1 लाख रुपये की फीस भरते ही उसकी पूरी जमा-पूंजी खत्म हो जाएगी।

एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी ने कहा, “कई बार आप अपने शेयर बेच देते हैं, पर बहुत मामूली सा हिस्सा बचा रह जाता है जिसे आप दर्ज करना भूल जाते हैं। इस पर अधिकारी तुरंत सवाल उठाने लगते हैं कि ब्यौरा क्यों नहीं दिया? उन्हें देखना चाहिए कि गलती कितनी मामूली है। जब किसी व्यक्ति ने $50 के शेयरों की जानकारी दे दी है, तो बस छोटे से अंश का ही तो ब्यौरा छूटा है।”

उन्होंने कहा, “अगर आप 30% कर और 30% जुर्माना लगाएँगे, तो भला 60% कौन भरेगा? क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? दूसरा, सिर्फ ब्यौरा दर्ज कराने के लिए आप 1 लाख रुपये माँग रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में नौकरीपेशा इंसान ही सबसे ईमानदारी से कर भरता है। ऐसे ईमानदार करदाता पर 1 लाख रुपये का बोझ डालकर क्या मिलेगा? इससे तो बेहतर है कि सरकार बड़े टैक्स चोरों को पकड़ें।”

दूसरी ओर, आयकर अधिकारियों का तर्क है कि सिर्फ सैलरी पर कर चुका देने से विदेशी संपत्ति का ब्यौरा अपने आप दर्ज नहीं हो जाता। FAST-DS योजना इस बात से तय नहीं होती कि संपत्ति मुनाफे में है या घाटे में; इसका एकमात्र मकसद संपत्ति न बताने की पुरानी भूल को सुधारना है।

मूल्यांकन की तय तारीख

मूल्यांकन की तारीख 31 मार्च 2026 तय करने पर भी जानकारों ने सवाल उठाए हैं, भले ही उस समय डॉलर का भाव या शेयर की कीमतें कुछ भी रही हों। संपत्ति की कीमत इसी तारीख के आधार पर आंकी जाएगी। यह कीमत खरीद की लागत या उस दिन के बाजार भाव में से जो भी अधिक होगी, वही मानी जाएगी।

आयकर अधिकारियों का कहना है कि कर भरना और विदेशी संपत्ति का ब्यौरा देना दो अलग-अलग नियम हैं। एक कर अधिकारी ने कहा, “यह योजना 5 करोड़ रूपये तक की संपत्ति को कवर करती है और इसके लिए 1 लाख रुपये की फीस रखी गई है। यह कोई जुर्माना नहीं, बल्कि पुरानी भूल सुधारने की तय फीस है। अगर यह योजना न होती, तो ब्यौरा न देने पर 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगता। उस 10 लाख की तुलना में 1 लाख की फीस बहुत कम है।”

विशेषज्ञों का मानना है कि इसका एक बेहतर समाधान छूट की सीमा तय करना हो सकता है। अधिकारी ने कहा, “मान लीजिए कि अगर विदेश में आपकी संपत्ति में 100,000 डॉलर तक का अंतर है, तो आयकर विभाग को नोटिस नहीं भेजना चाहिए। इससे लोग खुद आगे आकर निडर होकर ब्यौरा देंगे।” इसके अलावा, NRIs का एक अद्यतन डेटाबेस तैयार करने से भी इस समस्या को काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है।

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