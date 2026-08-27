भारतीय नियामक मेटा द्वारा हाल ही में अमेरिका के विभिन्न राज्यों के साथ किए गए समझौते का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। यह समझौता उन आरोपों के बाद हुआ है जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इससे बच्चों को इनकी लत लग जाती है। भारत में भी नीतिगत बैठकों के दौरान कम उम्र के उपयोगकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।

इस समझौते का विश्लेषण ऐसे समय में किया जा रहा है जब केंद्र सरकार बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें उम्र के हिसाब से पाबंदियां, दैनिक उपयोग की समय-सीमा और माता-पिता की सहमति जैसे नियम शामिल हैं। हालांकि, ये चर्चाएं अभी शुरुआती स्तर पर हैं।

अमेरिकी राज्यों का यह मामला भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक व्यावहारिक खाका साबित हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनियों की मर्जी के सुरक्षा फीचर्स पर निर्भर रहने के बजाय, सरकारें कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के कामकाज को नियंत्रित कर सकती हैं।

नतीजतन, यह समझौता भारत में इस बहस को भी बल देगा कि नुकसानदायक उपयोग को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता या बच्चों की होनी चाहिए या खुद टेक प्लेटफॉर्म कंपनियों की।

इस मामले में भारत की दिलचस्पी केवल 17.1 अरब डॉलर के भारी-भरकम हर्जाने में ही नहीं है, बल्कि ऐप के स्तर पर होने वाले बदलावों में भी है: जैसे रोजाना इस्तेमाल की सीमा, रात के समय ऐप का ब्लॉक होना, आयु सत्यापन के कड़े नियम और माता-पिता का नियंत्रण। इनमें से कई प्रावधानों पर भारत में पहले से चर्चा चल रही है।

मेटा किन शर्तों पर सहमत हुआ

यह मुकदमा अमेरिकी राज्यों के एटॉर्नी जनरल के एक द्विपक्षीय गठबंधन द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने मेटा पर आरोप लगाया कि उसने बच्चों और किशोरों में लत को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर फेसबुक और इंस्टाग्राम को डिजाइन किया, इसके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को छुपाया और 13 साल से कम उम्र के बच्चों का निजी डेटा माता-पिता की अनुमति के बिना एकत्र किया।

इस समझौते के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर मिलाकर रोज अधिकतम 2 घंटे की सीमा तय की जाएगी, जिसे केवल अभिभावक की अनुमति से हटाया जा सकेगा। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐप्स का इस्तेमाल डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेगा, स्कूल के समय नोटिफिकेशंस म्यूट रहेंगे, ‘लाइक’ काउंट और सौंदर्य सुधारने वाले फिल्टर्स पर रोक होगी, तथा उम्र की जांच करने वाली प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। एक स्वतंत्र संस्था इन नियमों के पालन पर नजर रखेगी।

हालांकि, मेटा ने कानूनी रूप से अपनी कोई गलती स्वीकार नहीं की है।

मामले का मुख्य गवाह

इस मुकदमे के सबसे अहम गवाहों में से एक आर्टुरो बेजर (Arturo Béjar) थे। वह फेसबुक के पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर और बाद में इंस्टाग्राम के सुरक्षा सलाहकार रहे थे।

बेजर ने अदालत में गवाही दी कि मेटा के भीतर शीर्ष प्रबंधन की मानसिकता ऐसी थी कि जब तक मार्क जुकरबर्ग जैसे वरिष्ठ अधिकारी खुद किसी सुरक्षा बदलाव का समर्थन न करें, तब तक उसे लागू करना बेहद कठिन था। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के लिए सुरक्षा हमेशा ‘बाद का विचार’ होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि ‘टेक ए ब्रेक’ और ‘क्वाइट मोड’ जैसे फीचर्स अप्रभावी थे क्योंकि यूज़र्स आसानी से उन्हें अनदेखा कर सकते थे।

यह समझौता इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी की गवाही के दौरान और मार्क जुकरबर्ग के कटघरे में आने से ठीक पहले हुआ। इस वजह से बाल सुरक्षा के मुद्दे पर मेटा के शीर्ष नेतृत्व से होने वाली सीधी पूछताछ रुक गई।

पुराने कानून से मिली कानूनी ताकत

राज्यों के इस केस की सबसे मजबूत कड़ी 1998 में बना ‘चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट’ (COPPA) था। यह कानून फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक के वजूद में आने से कई साल पहले बनाया गया था।

इंटरनेट युग से पहले का यह गोपनीयता कानून मेटा के खिलाफ एक बड़ा कानूनी हथियार बना। राज्यों ने साबित किया कि मेटा को यह पता था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे उनके ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी कंपनी ने कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करते हुए माता-पिता की सहमति के बिना उनका डेटा जुटाया।

सोशल मीडिया से लत लगने के सामान्य आरोपों की तुलना में COPPA कानून ने नियामकों को एक ठोस कानूनी आधार दिया। अदालत में यह साबित करना बेहद जटिल होता है कि किसी खास एल्गोरिदम या फीचर से अवसाद, चिंता या लत पैदा हुई है।

लेकिन COPPA की वजह से मामला सीधा और स्पष्ट हो गया कि क्या कंपनी ने कानून का उल्लंघन करके बच्चों की निजी जानकारी एकत्र की या नहीं।

भारत का रुख और भावी रणनीति

भारत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय एक ‘चरणबद्ध मॉडल’ पर विचार कर रहा है। सरकार 8-12, 12-16 और 16-18 वर्ष की आयु श्रेणियों के लिए अलग-अलग नियम तय करने पर काम कर रही है। इसके लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कानून लाने की तैयारी है, जिसमें दैनिक समय-सीमा, रात के समय उपयोग पर रोक और माता-पिता की सहमति जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

सरकार का मानना है कि 17 साल के किशोर और 8 साल के बच्चे के लिए एक जैसे नियम नहीं हो सकते। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह कानून व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही लाया जाएगा।

अमेरिकी समझौते ने भारतीय नीति निर्माताओं को यह स्पष्ट रास्ता दिखाया है कि स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों के भरोसे रहने के बजाय कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों के जरिए समय-सीमा और अभिभावक नियंत्रण जैसे नियम कैसे लागू कराए जा सकते हैं।

पूरे टेक उद्योग पर इसका असर

मेटा ने इस समझौते की शर्तें इस तरह तय की हैं जिससे अमेरिका में उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर भी दबाव बने। समझौते के तहत मिलने वाली राशि का एक हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य बड़े प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे ही सुरक्षा नियम अपनाते हैं या नहीं। मेटा ने सार्वजनिक रूप से टिकटॉक और यूट्यूब से भी ये मानक अपनाने की अपील की है।

यह पहलू भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पूरे उद्योग में एकसमान नियम लागू करने पर चर्चा चल रही है। मेटा का तर्क रहा है कि प्रतिबंध सभी ऐप्स पर समान रूप से लागू होने चाहिए, वरना किसी एक ऐप पर रोक लगाने से बच्चे अधिक ढीले नियमों वाले दूसरे ऐप्स की तरफ रुख कर लेंगे।

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भारत में रोजाना औसतन एक करोड़ से दस करोड़ कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जाते हैं। इन सबके बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ाई है। सरकार ने पिछले पांच महीनों में औसतन हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया। पिछले पांच महीनों में लगभग 1.95 लाख ऐसे ब्लॉकिंग आदेश दिए गए हैं। यानी सरकार ने हर दिन 1275 ब्लॉकिंग आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।