केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाइयों की दुकानों पर अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मिलने वाली दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना है। मंत्रालय के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को तीन महीने तक सुरक्षित रखने की भी बात कही गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवाओं की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी। खास तौर पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 की अनुसूची दस (X) में शामिल ऐसी दवाओं पर नजर रखी जाएगी, जिनकी लत लग सकती है। मंत्रालय ने मसौदे में कहा है कि इस कदम का उद्देश्य अनुसूची H, H1 और X की दवाओं की बिना अनुमति बिक्री को रोकना है।

हालांकि, दवा दुकानदारों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे छोटे मेडिकल स्टोर पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ग्राहकों की निजता भी प्रभावित हो सकती है। यह प्रस्ताव थोक दवा विक्रेताओं पर लागू नहीं होगा।

यह कदम क्यों उठाया गया?

यह कदम पहली बार 2021 में बच्चों में दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रस्तावित किया गया था। अनुसूची H, H1 और X की दवाएं बेचने वाली दुकानों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग इलाके के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ साझा करने का प्रस्ताव था। इन सभी दवाओं को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बेचा जाता है। इनमें तेज असर वाली एंटीबायोटिक और मानसिक प्रभाव डालने वाली दवाएं भी शामिल हैं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी ने एक मोबाइल ऐप आधारित सूचना प्रणाली (MIS) पर भी चर्चा की थी। इसमें दुकानदार इन दवाओं की बिक्री से जुड़ी जानकारी अपलोड कर सकते थे। CDSCO देश में दवाओं, कॉस्मेटिक्स और चिकित्सा उपकरणों की निगरानी करने वाली राष्ट्रीय नियामक संस्था है।

कमेटी ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि क्या ऐसी सभी दवाओं के लिए एक नई अनुसूची बनाई जाए, जिनकी लत लग सकती है। इससे ऐसी दवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों पर ही ज्यादा सख्त नियम लागू किए जा सकते थे। इस मामले को देखने के लिए छह सदस्यों की एक उप-समिति बनाई गई थी।

कमेटी के प्रमुख और गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के पूर्व आयुक्त एच. जी. कोशिया ने कहा कि 24 घंटे निगरानी रहने से मेडिकल स्टोर मालिकों और दवा बिक्रेताओं में एक तरह का डर रहेगा और वे बच्चों को बिना पर्ची ऐसी दवाएं बेचने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसी नाबालिग को बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा तो नहीं बेची गई। हर बिक्री की जांच सीसीटीवी से करना संभव नहीं होगा। हर तीन महीने में नियमित जांच करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी शिकायत की स्थिति में रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है।

ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी ने इस साल की शुरुआत में ऐप आधारित सूचना प्रणाली और सीसीटीवी निगरानी योजना लागू करने का फैसला किया था। अप्रैल में हुई कमेटी की बैठक के रिकॉर्ड के मुताबिक, विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी ने एक मजबूत सूचना प्रणाली या केंद्रीय दवा पोर्टल बनाने पर सहमति जताई। इसमें दवाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी और रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराने की क्षमता होगी।

कमेटी ने यह भी माना कि नियमों में बदलाव करके मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। कैमरे इस तरह लगाए जाने चाहिए कि दुकान पर होने वाली दवाओं की बिक्री को रिकॉर्डिंग के जरिए जांचा जा सके।

बच्चों में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की लत कितनी आम है?

AIIMS की ओर से 2019 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, बच्चे सबसे अधिक कैनाबिस (1.9 फीसदी ) का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा ओपिओइड का इस्तेमाल आम है। ओपिओइड में हेरोइन के साथ-साथ कुछ तेज दर्द की दवाओं में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थ भी शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक करीब 1.8 फीसदी बच्चे ओपिओइड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बच्चों और वयस्कों को मिलाकर करीब 2.3 करोड़ लोग ओपिओइड का इस्तेमाल करते हैं।

इसके बाद 1.3 फीसदी बच्चों में शराब और 1.17 फीसदी में इनहेलेंट यानी ऐसी चीजों के इस्तेमाल की बात सामने आई, जिन्हें सूंघकर नशा किया जाता है। इनहेलेंट का इस्तेमाल बच्चों में वयस्कों से ज्यादा पाया गया।

दवा दुकानदारों की चिंता क्या है?

मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने कई सवाल उठाए हैं। संगठन करीब 12.4 लाख दवा दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को पत्र लिखकर इस व्यवस्था के लिए आर्थिक मदद की मांग भी की है।

दवा दुकानदारों की पहली मुख्य चिंताएं हैं कि इससे खर्च बढ़ेगा। दुकानदारों का कहना है कि सीसीटीवी लगाना और उसकी रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखना छोटे मेडिकल स्टोर के लिए महंगा पड़ेगा।

संगठन के महासचिव राजीव सिंघल के मुताबिक, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कई दुकानों पर पहले से सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा नहीं है। तीन महीने की रिकॉर्डिंग रखने के लिए ज्यादा क्षमता वाले DVR की जरूरत होगी। इसकी कीमत करीब 30,000 रुपये है और एक DVR से तीन महीने का पूरा डेटा रखना संभव नहीं होगा। ऐसे में पूरा सिस्टम लगाने पर करीब एक लाख रुपये तक खर्च हो सकता है। उनका सवाल है कि जिस दुकान की रोजाना बिक्री ही 5,000 से 10,000 रुपये है, वह इतना खर्च कैसे उठाएगी?

दुकानदारों की दूसरी प्रमुख चिंता बिजली और इंटरनेट की समस्या को लेकर है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती और खराब इंटरनेट बड़ी समस्या बन सकती है। दुकानदारों का कहना है कि अगर बिजली जाने से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग रुक गई या डेटा सेव नहीं हो पाया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उन्हें डर है कि ऐसी तकनीकी समस्या के लिए भी दवा दुकान का लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है।

दवा दुकानदारों की सबसे बड़ी चिंता मरीजों की निजी जानकारी को लेकर है। उनका कहना है कि सीसीटीवी से यह पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति कौन-सी दवा खरीदने आया है। कई लोग अपनी बीमारी या खरीदी गई दवा के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहते।

मसलन, कोई व्यक्ति टीबी की दवा खरीद रहा है तो वह नहीं चाहेगा कि दूसरे लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पता चले। इसी तरह, कुछ लोग कंडोम जैसी निजी चीजें खरीदते हैं और नहीं चाहते कि कोई उन्हें ऐसा सामान खरीदते हुए देखे या इसके बारे में जाने। दुकानदारों का सवाल है कि ऐसी स्थिति में मरीजों की निजता कैसे सुरक्षित रहेगी?

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