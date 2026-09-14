इस साल का दक्षिण-पश्चिम मानसून काफी अनिश्चित रहा है। मानसून के शुरुआती महीने जून में ही पूरे देश में औसत बारिश सामान्य से 38% कम रही। जुलाई में बारिश अच्छी हुई और पूरे देश में सामान्य से 1% ज्यादा रही।

अगस्त वह महीना था जब अल नीनो (El Niño) के प्रभाव दिखने शुरू हुए। इस दौरान पर्याप्त कम दबाव के क्षेत्र तो बने लेकिन फिर भी औसत से 16.3% कम बारिश दर्ज की गई, क्योंकि पूरबी हवाएँ कमजोर पड़ गईं और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नमी वाली हवाओं का आना कम हो गया।

कुल मिलाकर, यह मानसून बहुत अच्छा नहीं रहा है। 13 सितंबर तक चार महीने में औसत बारिश सामान्य से 14.7% कम रही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के साथ-साथ दक्षिणी राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

मानसून के कमजोर होने का क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय के अनुसार, 4 सितंबर तक खरीफ फसलों का कुल बोया गया क्षेत्र 1,086.3 लाख हेक्टेयर है, जो 2025 की इसी अवधि के 1,104 लाख हेक्टेयर से केवल 1.6% कम है।

लेकिन केवल बुआई के रकबे में कमी से सही तस्वीर नहीं मिलती। इसका बेहतर संकेतक खाद की बिक्री है, जिसके ताजा आंकड़े जुलाई तक उपलब्ध हैं।

अप्रैल-जुलाई 2026 में DAP, MOP और एनपीके की बिक्री अप्रैल-जुलाई 2025 की तुलना में काफी कम रही है। केवल सिंगल सुपर फास्फेट की बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यूरिया की बिक्री में भी 6.6% की गिरावट आई है, भले ही सरकार ने घरेलू उत्पादन और आयात के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बनाए रखने के कदम उठाए थे।

कीमतें इससे भी बेहतर संकेतक हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी में मक्का फिलहाल 2,625 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जो पिछले साल इस समय 2,165 रुपये था। यही हाल महाराष्ट्र के अकोला में अरहर का है। यह फिलहाल 8,600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि पिछले साल इसी समय 6,280 रुपये प्रति क्विंटल था। मध्य प्रदेश के देवास में सोयाबीन 6,150 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि पिछले साल यह इस अवधि में 4,300 रुपये प्रति क्विंटल था।

अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने पहले ही भारत के चावल और मक्के के उत्पादन में गिरावट का अनुमान जताया है, जो पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से घटकर क्रमशः 147 मिलियन टन और 50 मिलियन टन रह सकता है।

सरल शब्दों में कहें तो, अल नीनो का प्रभाव छोटा नहीं रहा है। यद्यपि खरीफ की बुआई का रकबा बहुत कम नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी अनिश्चितता और असमान वितरण से फसल की पैदावार घटने की संभावना है।

भविष्य में क्या हो सकता है?

फिलहाल अल नीनो ‘मजबूत’ स्थिति में है। अमेरिकी संस्था NOAA ने सितंबर से जनवरी के दौरान अल नीनो के बहुत मजबूत होने की आशंका जताई है। संस्था के अनुसार, अल नीनो मार्च तक ‘मजबूत’ और मई तक ‘मध्यम’ स्थिति में रहेगा।

अल नीनो न केवल बारिश रोकता है, बल्कि भारत में तापमान भी बढ़ाता है। यदि यह अगले 4-5 महीनों में बहुत मजबूत होता है, तो इसके परिणामस्वरूप ठंड का मौसम छोटा और गर्म हो सकता है। इससे रबी के सीजन में उगाई जाने वाली फसलों (गेहूं, सरसों, चना, मसूर, मटर, आलू, प्याज, लहसुन और जीरा) पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है।

इसी तरह वैश्विक स्तर पर कीमतें महत्वपूर्ण हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, क्योंकि 2024-25 और 2025-26 में फसलों की बंपर पैदावार हुई थी और स्टॉक भी भरपूर था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक अगस्त में 133.3 अंक पर पहुँच गया, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे अधिक है। स्टॉक में कमी, भू-राजनीतिक तनावों से व्यापार में बाधा और अल नीनो के मजबूत होने के कारण वैश्विक कीमतें और बढ़ सकती हैं।

ये सारे आंकड़ें और स्थितियाँ मिल कर इशारा कर रही हैं कि महंगाई आ रही है, और यह लंबे समय तक बनी रह सकती है।

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धरती का तापमान एक बार फिर उस स्तर तक पहुंच गया है जिसे लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं। अगस्त 2026 में दुनिया का औसत सतही तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर यानी 1850-1900 के औसत से 1.65°C ज्यादा रहा। यह नवंबर 2025 के बाद पहला महीना है जब वैश्विक तापमान इस महीने के स्तर पर 1.5°C से ऊपर गया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।