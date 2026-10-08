गांधी जयंती 02 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में स्थापित गुजरात विद्यापीठ ने उनका जन्मदिन 07 अक्टूबर को मनाया।

गुजरात विद्यापीठ परंपरागत रूप से हिंदू विक्रम संवत के अनुसार महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाता है। इस साल के कार्यक्रम के तहत विद्यापीठ ने अहमदाबाद के करीब 350 नगर निगम स्कूलों तक चरखा पहुंचाया और गांधी के स्वदेशी के संदेश को बच्चों तक पहुंचाया।

विक्रम संवत गुजराती पंचांग के अनुसार महात्मा गांधी का जन्म भादरवा वद बरस (भाद्रपद कृष्ण द्वादशी) को हुआ था। यानी चंद्र-सौर कैलेंडर के छठे महीने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि यानी द्वादशी को उनका जन्म हुआ था।

यह तारीख विक्रम संवत 1925 थी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2 अक्टूबर 1869 पड़ती है। दुनिया भर में गांधीजी के जन्मदिन के रूप में 2 अक्टूबर की तारीख ही मानी जाती है।

विक्रम संवत का इस्तेमाल कई हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों की तारीख तय करने के साथ-साथ ज्योतिषीय गणनाओं के लिए भी किया जाता है। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। यानी यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीब 57 साल आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर आज दुनिया में तारीख और वर्ष बताने की सबसे आम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है।

ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, यह साल 2026 है, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार 2083 चल रहा है। विक्रम संवत के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत 19-20 मार्च को हुई। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में विक्रम संवत के बजाय शक संवत का पालन किया जाता है। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी।

गुजरात विद्यापीठ पिछले करीब 90 वर्षों से विक्रम संवत के अनुसार महात्मा गांधी का जन्मदिन ‘रेंटिया बरस’ के रूप में मनाता आ रहा है।

महात्मा गांधी के जन्मदिन को ‘रेंटिया बरस’ क्यों कहते हैं?

गुजराती में ‘रेंटिया’ का मतलब चरखा होता है। गांधी चरखे पर खादी के लिए सूत कातते थे। वह चाहते थे कि उनके जन्मदिन को चरखे को समर्पित किया जाए और इस दिन को ‘रेंटिया बरस’ के रूप में मनाया जाए।

गुजरात विद्यापीठ में सामाजिक कार्य विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रवींद्र पांचोली ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब गांधी के अनुयायियों ने उनका जन्मदिन मनाने की मांग की तो गांधी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इसके बजाय विक्रम संवत के अनुसार उनके जन्मदिन को ‘रेंटिया बरस’ के रूप में मनाया जा सकता है।

रवींद्र पांचोली ने बताया कि करीब 1929-30 से गांधी का जन्मदिन विक्रम संवत के अनुसार ‘रेंटिया बरस’ के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसे ‘मोहन जयंती’ या ‘गांधी जयंती’ के नाम से नहीं मनाया गया।

महात्मा गांधी चरखे को इतना महत्व क्यों देते थे?

गांधी के लिए चरखा भारतीय आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावशाली प्रतीक था। वह चरखे को अंग्रेजों के खिलाफ आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक संघर्ष का साधन मानते थे।

महात्मा गांधी ने पहली बार 1909 में अपनी किताब ‘हिंद स्वराज’ में चरखे के प्रतीकात्मक महत्व के बारे में लिखा था। 1917 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रहने के बाद उन्होंने हाथ से सूत कातने और कपड़ा बुनने का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने खादी यानी हाथ से काते और हाथ से बुने कपड़े को बढ़ावा दिया। वह इसे ब्रिटेन के लैंकाशायर की मिलों में बने कपड़ों के विकल्प के रूप में देखते थे।

गांधी के लिए खादी और चरखा भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का रास्ता थे। स्वदेशी के राजनीतिक और आर्थिक महत्व के अलावा वह चरखा कातने को श्रम की गरिमा से भी जोड़ते थे। उनके मुताबिक, इससे लोग गरीबों के साथ अपनी एकजुटता भी दिखा सकते थे।

गुजरात विद्यापीठ महात्मा गांधी के इस संदेश को कैसे आगे बढ़ाता है?

गांधीजी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने लोगों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण वाले स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने की अपील की थी।

लॉर्ड मैकाले की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रवादियों ने युवाओं को अंग्रेजी शासन से अलग शिक्षा देने के लिए पांच विद्यापीठ स्थापित किए। गुजरात विद्यापीठ भी इनमें से एक था। गांधीजी ने 18 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की थी।

गुजरात विद्यापीठ की वेबसाइट के अनुसार, आज यह भारत सरकार के चार्टर वाला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और सेवा आधारित शिक्षा के जरिए महात्मा गांधी के आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

इसी उद्देश्य से विद्यापीठ हर साल ‘रेंटिया बरस’ अलग-अलग तरीकों से मनाता है। विद्यापीठ की जनसंपर्क अधिकारी अद्वैता दवे ने बताया कि पिछले साल कर्मचारियों और छात्रों ने साबरमती रिवरफ्रंट पर करीब डेढ़ घंटे तक चरखा काता था।

अद्वैता दवे के मुताबिक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल स्वदेशी का संदेश देना नहीं था। इसके जरिए यह बताने की कोशिश भी की गई कि चरखा कातना एक तरह का योग है, जो एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है।

रवींद्र पांचोली ने बताया कि पहले के वर्षों में विद्यापीठ के छात्र ‘अखंड कंतन’ यानी लगातार चरखा कातने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते रहे हैं। इसमें 20-25 छात्रों का एक समूह दो घंटे तक चरखा कातता था और अलग-अलग समूह मिलकर 12 घंटे तक लगातार चरखा चलाते थे।

इस साल ‘रेंटिया बरस’ पर क्या हुआ?

गुजरात विद्यापीठ ने 07 अक्टूबर को अहमदाबाद नगर निगम के स्कूलों के छात्रों तक गांधीजी के स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और खादी के विचार पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। गुजरात विद्यापीठ के करीब 200 स्वयंसेवक और 1,800 से अधिक छात्र अहमदाबाद के 48 वार्डों में स्थित 351 स्कूलों में गए। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को चरखा चलाकर दिखाया और उन्हें चरखे के महत्व के साथ गांधीजी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों से अवगत कराया।

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आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर (1949) को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसे संघ की राजभाषा अपनाने से पहले सभा में काफी बहस हुई थी। यहाँ तक कि मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने इस बहस को ‘सबसे जटिल बहस’ बताया था। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।