कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। यह फैसला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम और बाद में गोवा के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमलों के बीच आया है।

कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने रुख के समर्थन में 1937 में पारित कार्यसमिति के प्रस्ताव का हवाला दिया। पार्टी का तर्क था कि महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर सहित स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रमुख नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ‘वंदे मातरम्’ के केवल पहले दो छंदों के गायन का समर्थन किया था।

यह विवाद संसद द्वारा वंदे मातरम् गाने या बजाने में जानबूझकर बाधा डालने या व्यवधान डालने को अपराध बनाए जाने के कुछ महीनों बाद आया है।

अब यह प्रश्न उठता है कि 1937 में कांग्रेस ने पहले दो छंदों और बाकी गीत के बीच अंतर क्यों किया था? बाकी चार छंद क्या कहते हैं और वे विवादास्पद क्यों रहे हैं?

गीत की रचना

‘वंदे मातरम्’ (जिसका अर्थ है—हे माँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ) की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मूलतः संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में की गई थी। छह साल बाद, इसे उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया, जो 18वीं सदी के अंत में हुए संन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिनों में दरअसल स्थानीय मुस्लिम शासकों के खिलाफ हुआ था।

आगे चलकर वंदे मातरम् स्वदेशी आंदोलन (1905-08) के दौरान एक एकजुट करने वाले नारे के रूप में उभरा और स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ गया।

हालाँकि, मुस्लिम लीग को गीत के कुछ संदर्भों पर आपत्ति थी और उसका मानना था कि ‘माता को नमन करना’ मूर्तिपूजा के समान है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 1938 में कराची में सिंध प्रांतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन की बैठक में, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस ने विधानमंडलों की शुरुआत “वंदे मातरम गीत के साथ की… जो न केवल मूर्तिपूजक है, बल्कि अपनी उत्पत्ति और सार में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाला एक स्तुतिगान है।”

1937 का निर्णय

1905 में बंग-भंग आंदोलन के दौरान ख्याति प्राप्त इस गीत को कांग्रेस की सभाओं में गाया जाने लगा, लेकिन 1937 में राष्ट्रगीत के प्रश्न पर अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम लीग की ओर से आपत्ति प्रकट की गई। इतिहासकार विश्वनाथ मुखर्जी अपनी किताब ‘वंदे मातरम् का इतिहास’ में लिखते हैं, “अल्पसंख्यकों के अनेक गणमान्य नेता जो कि इस गीत को अब तक पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा दे रहे थे, वे भी इस मौके पर दबी जबान से विरोध करने लगे थे। सभी को इस गीत में मूर्तपूजा दिखाई देने लगी थी।”

इसी विरोध को देखते हुए अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सुभाष चंद्र बोस को लिखे गए एक पत्र में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि आनंदमठ की पृष्ठभूमि के कारण यह गीत मुसलमानों को भड़का सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह हंगामा सांप्रदायिक लोगों द्वारा ‘गढ़ा गया’ है।

नेहरू और बोस उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस विवाद पर रवींद्रनाथ टैगोर की राय मांगी थी। टैगोर ने पहले दो छंदों और बाकी रचना के बीच अंतर स्पष्ट किया: उन्होंने कहा कि जहाँ पूरी कविता आनंदमठ के संदर्भ में पढ़ी जाने पर ‘मुस्लिम भावनाओं को आहत कर सकती है’, वहीं इसके पहले दो छंदों ने ‘एक अलग पहचान और प्रेरणादायक महत्व’ हासिल कर लिया है, जिसमें किसी भी समुदाय को ठेस पहुँचाने जैसा कुछ नहीं है।

अक्टूबर 1937 के कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में सिफारिश की गई थी कि जब भी राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम् गाया जाए, तो केवल पहले दो छंद ही गाए जाने चाहिए। इसमें नोट किया गया कि पहले दो छंदों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर ‘किसी को कोई आपत्ति हो सकती है’ ।

महात्मा गांधी ने भी ‘वंदे मातरम्’ को थोपे जाने का विरोध किया, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में इस गीत द्वारा अर्जित ऐतिहासिक और भावनात्मक स्थान का बचाव किया। जुलाई 1939 में हरिजन में लिखते हुए उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में ‘वंदे मातरम्’ की भूमिका को याद किया और इसे ‘सबसे शक्तिशाली युद्ध-नारे’ में से एक बताया। हालांकि, गांधी स्पष्ट थे कि किसी मिश्रित सभा में इसके गायन को लेकर ‘एक भी झगड़े का जोखिम’ नहीं उठाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यदि किसी को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत संस्करण पर भी आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में गीत का गायन ही छोड़ देना बेहतर है।

पहले दो छंद मातृभूमि की सुंदरता—इसकी उर्वरता, इसके जल और इसकी हरियाली का वर्णन करते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई वंदे मातरम् को ‘जन गण मन’ के समान ही सम्मानित किया जाएगा। पारंपरिक रूप से वंदे मातरम् के जिस संस्करण को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है, उसमें इसके पहले दो छंद ही शामिल हैं।

बाद के छंद विवादास्पद क्यों हैं

मुस्लिम विद्वानों द्वारा ‘वंदे मातरम्’ के विरोध का एक प्रमुख आधार यह व्याख्या है कि गीत में ‘भारत माता’ को देवी के रूप में चित्रित किया गया है। उनके अनुसार, यह इस्लाम के एकेश्वरवाद (तौहीद) के मूल सिद्धांत के विपरीत है, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अल्लाह के अलावा किसी अन्य की उपासना करना स्वीकार्य नहीं है।

तीसरा छंद मातृभूमि की रक्षा में तलवारें उठाने के लिए तैयार ‘करोड़ों-करोड़’ भुजाओं की बात करता है, जबकि चौथा छंद कहता है कि मातृभूमि की छवि हर मंदिर/प्रतिमा में उकेरी गई है, पांचवां छंद मातृभूमि की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती देवियों से करता है। हिंदू देवियों का यह आह्वान मुस्लिम विद्वानों की आपत्तियों का कारण बना।

इतिहासकार तनिका सरकार के अनुसार, गीत के बाद के हिस्से ‘युद्ध का आह्वान बन जाते हैं जहाँ आनंदमठ में मुस्लिम विरोधी पक्ष हैं और यहाँ मातृभूमि एक हिंदू देवी का रूप ले लेती है जो मुसलमानों को अलग-थलग करती है।”

राजनीतिक बहस

हालिया राजनीतिक विवाद राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक (संशोधन), 2006 के राष्ट्रपति से सहमति मिलने की पृष्ठभूमि में हुआ है। इस संशोधन के द्वारा 1971 के अधिनियम की धारा 3 में ‘जन गण मन’ के साथ-साथ वंदे मातरम् के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या व्यवधान पैदा करने को अपराध बनाया गया है, और इसके लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।



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वंदे मातरम को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग में पार्टी ने यह तय किया कि वह 1937 में लिए गए अपने फैसले पर कायम रहेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।