अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही ईरान युद्ध और नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में व्यस्त हों, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने ब्रिक्स को निशाना बनाया था। उन्होंने ब्रिक्स की नीतियों को ‘अमेरिका विरोधी’ बताते हुए उस पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

भारत 12-13 सितंबर को दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिमी देशों और ब्रिक्स के प्रमुख देशों के बीच संबंध लगातार खराब हो रहे हैं।

ईरान और रूस को स्विफ्ट से बाहर किया जा चुका है। स्विफ्ट दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षित तरीके से भुगतान संबंधी जानकारी भेजने वाला नेटवर्क है। रूस और ईरान सैन्य संघर्षों में भी शामिल हैं। दूसरी ओर, अमेरिका और चीन के बीच कई वर्षों से व्यापार युद्ध चल रहा है और अमेरिका अब दूसरे देशों पर भी चीनी सामान पर अपनी निर्भरता कम करने का दबाव बना रहा है।

भारत भी पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के दबाव का सामना कर चुका है। व्यापार समझौते को लेकर मतभेदों के बीच अमेरिका ने पिछले साल भारत पर भारी शुल्क लगाए। इसके अलावा, यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का रूस से तेल खरीदने का फैसला भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा। हालांकि, पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता के ये सिर्फ कुछ बड़े उदाहरण हैं।

पेटेंट के कड़े नियम

पश्चिमी देशों के प्रभुत्व का असर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा व्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज्यादा दिखाई दिया। उस समय विकसित देशों ने कोविड वैक्सीन के पेटेंट नियमों में छूट देने का विरोध किया था।

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) से मांग की थी कि कोविड-19 की रोकथाम, इलाज और नियंत्रण से जुड़ी कुछ दवाओं और तकनीकों पर पेटेंट नियमों में अस्थायी छूट दी जाए। इसका मकसद था कि विकासशील देशों को सस्ती वैक्सीन और दवाएं आसानी से मिल सकें और इनके उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सके। लेकिन महामारी के चरम पर विकसित देशों ने इस मांग का समर्थन नहीं किया।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ अभिजीत दास के मुताबिक, भारत, दक्षिण अफ्रीका और करीब 60 अन्य विकासशील देशों की यह कोशिश नाकाम होना मौजूदा पेटेंट व्यवस्था के खतरे को दिखाता है। उनके अनुसार, इस व्यवस्था में मरीजों की जरूरत से ज्यादा पेटेंट अधिकारों को प्राथमिकता मिलती है।

पेटेंट व्यवस्था में किसी नई तकनीक या उत्पाद पर उसके मालिक को लंबे समय तक विशेष अधिकार मिलते हैं। इससे तकनीक पर कंपनियों का नियंत्रण बढ़ता है और विकासशील देशों के लिए नई तकनीक तक पहुंच महंगी हो सकती है। अर्थशास्त्रियों हा-जून चांग और जोसे मिगुएल अहुमादा के मुताबिक, इसका असर खास तौर पर उन विकासशील देशों पर पड़ता है जो तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं।

लगातार बढ़ रहा है प्रतिबंधों का बोझ

अमेरिका के बढ़ते प्रतिबंधों ने भी दूसरे देशों को अपनी आर्थिक निर्भरता पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित आर. पटेल ने पिछले साल जारी एक शोध पत्र में अमेरिका को ‘हेजेमोनिक सैनक्शनर’ यानी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाने वाली ताकतों में से एक बताया।

पटेल के मुताबिक, 1949 से अब तक दुनिया में लगाए गए 1325 प्रतिबंधों में से 486 अमेरिका ने लगाए हैं। अमेरिका इस समय 30 से अधिक प्रतिबंध कार्यक्रम चला रहा है। उनके अनुसार, किसी भी दूसरे देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन की तुलना में अमेरिका ने करीब तीन गुना ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं।

अमेरिका ने दूसरी तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। उसने किसी तीसरे देश की उन कंपनियों पर भी कार्रवाई की है जो प्रतिबंध वाले देश के साथ कारोबार करती हैं।

पटेल ने उदाहरण देते हुए कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास की भारत की योजना 2003 में शुरू हुई थी, लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना की रफ्तार प्रभावित हुई। 2015 के ईरान परमाणु समझौते के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों में कुछ ढील दी तो 2015 से 2017 के बीच परियोजना में फिर तेजी आई।

भारत ने 2024 में ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को चलाने और विकसित करने के लिए 10 साल का समझौता किया। इसके कुछ ही समय बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ कारोबार करने वाली किसी भी संस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा हो सकता है।

पश्चिमी आर्थिक नीतियों में दोहरा रवैया?

अमेरिका विकासशील देशों से होने वाले आयात पर भारी शुल्क लगा रहा है, वहीं अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी मदद भी दे रहा है। इसी तरह यूरोपीय संघ ने पर्यावरण के नाम पर ऐसी व्यापार नीतियां लागू की हैं, जिनसे भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात पर असर पड़ सकता है।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)। इसके तहत यूरोपीय संघ में कुछ ऐसे सामान के आयात पर अतिरिक्त लागत लगाई जाती है, जिनके उत्पादन में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है।

ब्रिक्स देशों ने CBAM और इस तरह की दूसरी व्यापार नीतियों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ऐसी नीतियां विकासशील देशों के लिए अपने उद्योगों को स्वच्छ तकनीक में बदलना मुश्किल बनाती हैं।

शोधकर्ताओं हा-जून चांग और जोसे मिगुएल अहुमादा का कहना है कि विकसित देशों की औद्योगिक नीतियां उन्हें अपने रणनीतिक उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। इसके लिए वे भारी सरकारी सहायता, आयात शुल्क और तकनीक पर नियंत्रण जैसे उपाय अपनाते हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार, विकसित देश अपने उद्योगों को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी, शुल्क और तकनीकी प्रतिबंधों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, विकासशील देशों के सामान पर लगाए जाने वाले ‘ग्रीन टैरिफ’ उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कम कार्बन वाली तकनीक में तुरंत निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता।

भारतीय व्यापार विशेषज्ञों का भी मानना है कि CBAM जैसी नीतियों के जरिए व्यापार को जलवायु से जोड़ने का मकसद केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है। इससे विकसित देशों के व्यावसायिक हितों को भी फायदा हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स से दुनिया के कार्बन उत्सर्जन में केवल 0.1 फीसदी की कमी आने का अनुमान था। इसके बावजूद, इससे विकासशील देशों के निर्यात पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है।

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भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को यहाँ आ रहे हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।