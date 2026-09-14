केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा-राजग शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी।

शाह ने मुंबई में कहा, “हमने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है और मुझे विश्वास है कि भाजपा-राजग शासित सभी 21 राज्यों में हम 2029 से पहले इसे लागू कर देंगे।” उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में तीन तलाक को खत्म करने का भी जिक्र किया।

शाह के बयान का क्या महत्व है?

समान नागरिक संहिता (UCC) भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे मुख्य वैचारिक उद्देश्यों में से एक है। इन उद्देश्यों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाना भी शामिल था, जिन्हें अब हासिल किया जा चुका है। हालांकि UCC का उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। गुजरात द्वारा मार्च में अपना यूसीसी विधेयक पास करने के बाद शाह ने खुद कहा था कि हर नागरिक के लिए एक कानून होना ‘अपनी स्थापना के समय से ही’ पार्टी की प्रतिबद्धता रही है।

यूसीसी की जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा में हैं, हालांकि इस संगठन का दृष्टिकोण इसके लागू करने के तरीके और समय को लेकर अधिक सतर्क रहा है। मोदी सरकार ने जब 2023 में पहली बार यूसीसी को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया, तो आरएसएस के सूत्रों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया था कि इसके लिए गहरे अध्ययन और व्यापक परामर्श की आवश्यकता है क्योंकि यह समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। संघ की पहली पसंद यह थी कि भाजपा शासित राज्य पहले अपने कानून बनाएं और केंद्र बाद में एक व्यापक राष्ट्रीय कानून पर विचार कर सकता है।

आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मार्च 2024 में उत्तराखंड मॉडल का स्वागत किया और कहा कि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए तथा देश भर में लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने व्यापक परामर्श पर भी जोर दिया।

इसलिए, शाह का 2029 वाला यह बयान उस रणनीति को अब एक समय-सीमा वाले राजनीतिक कार्यक्रम में बदल देता है।

भाजपा एक राष्ट्रीय कानून बनाने के बजाय राज्य-दर-राज्य यूसीसी को क्यों आगे बढ़ा रही है?

इसके पीछे संवैधानिक और राजनीतिक दोनों कारण हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना, वसीयत, उत्तराधिकार और संयुक्त परिवार के मामले समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं। इसपर संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।

लेकिन राजनीतिक कारण अधिक महत्वपूर्ण है। एक एकल राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए भारत में पर्सनल लॉ और पारंपरिक प्रथाओं की भारी विविधता से निपटना होगा, खासकर आदिवासी समुदायों और पूर्वोत्तर में। 2023 में भाजपा और आरएसएस सूत्रों द्वारा व्यक्त की गई चिंता भी यही थी।

भाजपा के एक पदाधिकारी ने तब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया था कि यूसीसी को आपराधिक कानून की तरह आसानी से संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड या हिमाचल के आदिवासी समुदाय की प्रथाएँ छत्तीसगढ़ या पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदाय से काफी अलग हैं।

राज्यवार रास्ता भाजपा को विभिन्न मॉडलों का परीक्षण करने, स्थानीय परंपराओं से निपटने और देशव्यापी कानून की पूरी राजनीतिक और संवैधानिक जटिलताओं का सामना किए बिना इसके कार्यान्वयन को दिखाने की अनुमति देता है। यह यूसीसी को राजनीतिक रूप से जीवित रखने में भी मदद करता है।

यूसीसी कहाँ-कहाँ पारित हो चुका है और ये कानून क्या कहते हैं?

भाजपा शासित उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश ने यूसीसी कानून को पारित कर दिया है। उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहाँ यह कानून फिलहाल लागू है।

उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में अपना यूसीसी लागू किया था। यह शादी, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार पर समान नियम प्रदान करता है, बहुविवाह पर रोक लगाता है और शादी के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। इसकी सबसे अलग विशेषता ‘लिव-इन’ संबंधों का नियमन है- जोड़ों को संबंध शुरू करने और उसके समाप्त होने का पंजीकरण कराना आवश्यक है, जबकि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को कानूनी रूप से जायज माना जाता है।

गुजरात ने मार्च 2026 में अपना विधेयक पारित किया था। यह मोटे तौर पर उत्तराखंड मॉडल का पालन करता है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंध शामिल हैं और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। असम ने मई में अपना विधेयक पारित किया। वह भी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को शामिल करता है और बहुविवाह पर रोक लगाता है तथा लिव-इन पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।

मध्य प्रदेश में जुलाई में विधेयक पारित हुआ था। इसमें गोद लेने को भी शामिल किया गया है और तीन तलाक तथा निकाह हलाला से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसमें भी लिव-इन संबंधों के पंजीकरण की भी आवश्यकता है और बहुविवाह पर रोक है।

इन विधेयकों और कानूनों में एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि अनुसूचित जनजातियों (ST) को इन कानूनों से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड ने संवैधानिक पारंपरिक-कानूनी प्रावधानों द्वारा संरक्षित कुछ समुदायों को भी छूट दी है। इसलिए, ये चारों कानून एक जैसे तो हैं, लेकिन पूरी तरह से समान नहीं हैं। इनमें से कोई भी पूरी तरह से सब पर लागू नहीं है।

विपक्ष और भाजपा के सहयोगियों का क्या रुख है?

विपक्षी दलों ने आमतौर पर इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या भाजपा यूसीसी के माध्यम से वाकई लैंगिक समानता लाना चाहती है या बहुसंख्यकों को संतुष्ट और अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को बदलने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस ने गुजरात के विधेयक को ‘मुस्लिम विरोधी’ बताया था, जबकि मध्य प्रदेश के विधेयक को ‘आरएसएस का एजेंडा’ कहकर आलोचना की थी। असम में विपक्षी दलों ने व्यापक परामर्श की मांग की और आदिवासी छूट तथा लिव-इन संबंधों के नियमन पर चिंता जताई।

भाजपा के राजग सहयोगियों के लिए यह मुद्दा अधिक जटिल है। जनता दल (यूनाइटेड) ने लगातार कहा है कि वह यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन चाहती है कि यह थोपने के बजाय सहमति से बने। नीतीश कुमार ने विधि आयोग से कहा था कि यूसीसी को विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच भारत के ‘नाजुक संतुलन’ का सम्मान करना चाहिए। टीडीपी ने भी इसी तरह चर्चा और सहमति की मांग की है। उसने 2024 में कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि मुस्लिम हितों की रक्षा हो।

यदि संविधान में यूसीसी है, तो यह विवादास्पद क्यों है? विधि आयोग ने क्या कहा है?

संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है- ‘राज्य’ पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।” लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, मौलिक अधिकारों का नहीं। अनुच्छेद 37 के तहत, नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए मौलिक तो हैं, लेकिन इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता।

इसलिए इस बात पर बहस है कि यूसीसी का तालमेल धर्मिक स्वतंत्रता, पारंपरिक प्रथाओं और आदिवासी समुदायों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। संविधान सभा में खुद इस बात पर कोई सहमति नहीं थी कि यूसीसी में क्या शामिल होगा। एक वजह यह भी है कि इसे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया।

21वें विधि आयोग ने 2018 में ‘पारिवारिक कानून के सुधार’ पर अपने परामर्श पत्र में कहा था कि इस चरण में यूसीसी ‘न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय’। इसके बजाय उसने भारत की विविधता को संरक्षित करते हुए पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों में सुधार की वकालत की थी।

इसका जोर समुदायों के बीच ‘समानता’ के बजाय पुरुषों और महिलाओं के बीच और ‘समुदाय के भीतर समानता’ हासिल करने पर था। साथ ही पूर्ण समानता थोपने के बजाय धीरे-धीरे बदलाव करने पर था। इसने आदिवासी और पूर्वोत्तर समुदायों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा की जटिलता को चिह्नित भी किया था।

22वें विधि आयोग ने 2023 में जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से नए सिरे से विचार मांगकर इस मुद्दे को फिर से खोला। उसने कहा कि 2018 के परामर्श को तीन साल से अधिक समय बीत चुका है और अदालत के आदेशों सहित हालिया घटनाक्रमों के कारण नए सिरे से जांच की आवश्यकता है। हालांकि उसने इसपर कोई आधिकारिक रिपोर्ट पेश नहीं की।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। हालांकि, बिहार में एनडीए के अंदर ही मतभेद सामने आया है। जेडीयू ने कहा कि यूसीसी बिहार में लागू नहीं हो पाएगा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।